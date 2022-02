Keď sa chceme dostať na jeho bralnatý vrchol, pomôže len intuícia a vybrať si ten správny smer.

Hrebeň Uhlisko leží medzi bralnatými vrchmi Oselného vrchu a Dobrolínskych skál, je podstatne v nižšej nadmorskej výške a sú tu tiež kremencové skalné útvary, povykrúcané stromy, kamene obrastené machom. Jeho hrebeň je rozsiahlejší ako jeho susedov aj keď je nižší.

Uhlisko, bralnatý nižší hrebeň pod Oselným vrchom

V sedle je smerovanie k studničke tak sa pokračujem k nej.

zvážnica k studničke

studnička

Z tejto strany som ešte na Uhlisko nešla, tak skúsim zvážnicu ktorá pokračuje ďalej od studničky. Keď to nebude správna cesta, tak sa vrátim. Našťastie, práve vďaka zimnému obdobiu, po ľavej strane sa zdá, že by som mala odbočiť zo zvážnice pomedzi kamene, tam niekde by mohol byť vrchol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

machom obrastené kamene Uhliska

Keď som uvidela vyšľapaný chodníček, vedela som, že som správne.

chodník po vrchole

Vľavo Oselný vrch, vpravo Dobrolínske skaly.

Oselný vrch

Dobrolínske skaly.

Teraz ma čaká už len prechádzka vrcholom, skaly a skalky, zelený mach, povykrúcané stromy a občasné výhľady.

Počasie sa neumúdrilo, začína pršať a všadeprítomný zelený mach a popadané lístie nie je najvhodnejšou kombináciou keď je mokro.

Na cestu späť som si zvolila už pre mňa známu cyklotrasu, síce trochu premočená, ale aj tak to bol celkom pekný deň.