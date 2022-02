Tak pokračujem po hrebeni Kozlice a Trnín chodníkom ďalej, až k zvážnici. Zvážnica ich vlastne kopíruje , aj na tejto strane však vidieť machom obrastené skaly a kopčeky.

hrebeň Trnín

križovatka chodníka s vážnicou

vrcholové machy Trnín v pozadí

machom obrastené skalky

Na ďalšej križovatke ciest začína mierne stúpanie na hôrku Vres. Sú tu skupinky mladých, rôzne povykrúcaných dubov. Na túto hôrku taktiež nevedieo značená turistická trasa, len zvážnice a lesné chodníky.

skupinky mladých dubov

Po miernom stúpaní lesom je už dosť výraznejšie stúpanie na vrchol, čo ešte sťažujú sutiny skál. Našťastie je to krátky úsek. Odtiaľto sú výhľady na Klátovu Novú Ves

stúpanie na vrchol Vresu

výhľad smerom na Klátovu Novú Ves

Po krátkom oddychu je to ešte kúsok do kopca na vrcholovú skalku. Vres s nadmorskou výškou 485 metrov, je síce nenápadnou ale o to krajšou kremencovou hôrkou v pohorí Tríbeč. Názov zrejme dostal podľa rastliny vres, ktorá je tu zastúpená v hojnom počte.

stúpanie k vrcholovej skale

kremencové skalky Vresu

zo skál do doliny

výhľad zo skaliek

výhľad zo skál

Pokračujem chodníkom po vrchole o čosi ďalej je umiestnená vrcholová kniha, na strome visí lampáš, zrejme ako spomienka. Ešte sa naskytá pár výhľadov, počasie však tým ďalekým výhľadom nepraje.

vrcholová kniha

spomienka

chodník vrcholom Vresu

výhľad

Topoľčany a okolie v priblížení

Topoľčany a okolie v priblížení

Už ma čaká len zostup a pokračujem lesnou zvážnicou späť k svojmu východziemu bodu. Aj napriek tomu, že nebolo slnka, modrej oblohy, to bol pekný deň.