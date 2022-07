Je to iné ako to bolo pred rokom, keď tu bolo ľudoprázdno, život sa vrátil do normálu, aspoň zatiaľ... Západ slnka sfarbuje oblohu do oranžova a keď zapadne, odrazy svetiel navôkol zas sfarbujú vodnú hladinu. Pozývam vás na krátku večernú prechádzku.