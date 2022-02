Cenzúrou to tentoraz administrátor naozaj prehnal

Veľké čary vykúzlil dnes po polnoci pán administrátor. Kým sa mu podarilo uprostred noci zostaviť nové poradie v tabuľke osmičky „dnes najčítanejšie“. Trvalo mu to v systéme počítačovej éry „len“ vyše hodiny (do 01.12. h), až kým sa na monitore táto tabuľka konečne objavila. Pán administrátor to nakoniec vyriešil aj pomocou počítača naozaj lepšie než kráľ Šalamún – originálne, jednoducho a dôsledne. Keď články prvej trojky „osmičky“ mali rovnaký počet 2 – krát čítaní a tie 5. ďalšie rovnako - iba 1 – krát

Už sa mi zatvárali oči, ale zvedavosť mi nedovolila ísť spať. Čakal som, aké ešte prekvapenia môžem cez túto noc zažiť od pána administrátora? Keďže to jeho prvé veľké som prežil.. Môj blog (prvá časť) „Fico, Pellegrini, Žilinka – (S)smer Putin a Kotleba“, hoci v prvý deň od zverejnenia bol v „osmičke najčítanejšie“ po celý čas prvý (o 23.41 h. – 1 955xt čítaní a Páči sa 51x), ale v tabuľke najčítanejšie mi po polnoci stále chýbal. Až o 01.27 h. sa tam zrazu zjavil ako prvý s počtom čítaní len 7 – krát. Ale v skutočnosti pri mojom blogu všade bol údaj 36x čítaní (nie sedem).

Ešte horšie však dopadol môj druhý blog, ktorý sa dnes v noci zjavil v tabuľke „najčítanejšie“ súbežne s prvým na jej druhom mieste (s počtom len 5x čítaní). Hoci v skutočnosti dosiahol až 86x čítaní, čo som si následne zistil. Teraz je tiež na 2. mieste „najčítanejšie“ s problematickým počtom čítaní len 1 345x Páči sa 40x.

Článok „Fico, Pellegrini, Žilinka - (S)smer ... “ (jeho prvá časť) z tabuľky „dnes najčítanejšie“ však záhadne vypadol. Napriek aktuálnosti a významnosti mu na druhý deň pribudlo len 228x čítaní (spolu 2 183x a Páči sa: 58-krát). Ale napríklad tri dni starý blog „Pocitový manažment vo vedení VšZP“ ho všestranne tromfol. Keď dosiahol až 4 620x čítaní a Páči sa 10 – krát. Pričom je i teraz v tabuľke osmičky za mojím blogom ako tretí.

Otázka pre pána administrátora: Prečo potom moje blogy zaujmú čitateľa nanajvýš len jeden deň? Vari sú menej aktuálne, menej obsahom významné? Veď téma mojich posledných dvoch blogov sa rieši v médiách hlučne a problematicky už týždne. Je opakujúcim predmetom správ a komentárov i v denníku SME. Pričom oba blogy prinášajú na tento vážny celej problém spoločnosti v podstate nový, kritický aj pozitívny názor a hodnotenie. Či nie?