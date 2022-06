Drahá nevesta je už Sulík (nie Kollár)

Richard Sulík je pre koaličnú vládu ako explozívna bomba, zamaskovaný Trójsky kôň aj rozbuška na predčasný rozpad vlády a jej koniec. To sa ukáže už v najbližších dňoch v parlamente, či ho vo funkcii ministra „podrží“ či skôr vo funkcii nepotopí zopár poslancov OĽaNO, verných predsedovi Matovičovi.

Ak by sa tak predsa stalo, potom sa dá bez volieb zlepiť len dočasná a horšia vláda, pri ktorej ťažkom zrode osočovania a útokov politikov navzájom a ich lží by sa však neporovnateľne k dnešku ešte viac destabilizovali pomery v štáte. Samozrejme, že ich obeťou by bol opäť občan.

Som presvedčený, že „úspešným projektantom“ tohto už „iného“ vládneho zlepenca, ktorý by zrejme privítala dezinformovaná a nespokojná verejnosť, by bol jeho budúci premiér Richard Sulík za asistencie budúceho ministra Petra Pellegriniho.

Pričom v ňom by bola určite neúčasť ešte stále v parlamente až tretiny poslancov OĹaNO, okrem tých, ktorí by zbehli pod cudziu strechu ako v prípade Remišovej Za ľudí. Čo môžem už dnes garantovať, že by sa tak splnil zámer oligarchov, početných korupčníkov z čias Mečiara, znefunkčniť či aspoň funkčne otupiť ostrie protikorupčného procesu. Netreba sa preto čudovať, že by dôveru takejto vzniklej vláde dali pri hlasovaní aj poslanci Smeru. Zabudli by rýchlo aj na referendum. A zdôvodnili by tento politický kotrmelec bez nijakých problémov.

Nemám pochýb, že predovšetkým pre protikorupčné úsilie, ktoré ohrozuje už aj najvyššie poschodia bývalej moci aj „našich ľudí“, je súčasná vláda pod paľbu kritiky ako žiadna iná predtým. Veď hneď od jej vzniku (23. marca 2020), keď ešte nemohla nič dobré či zlé vykonať, stala sa terčom účelovej a sústavnej kritiky.

Tento nečakaný kabinet politických nováčikov hneď od vzniku nedostal možnosť bez tlakov zvonka sa sústrediť na svoju prácu, s čím som sa stretol po prvý raz. Tiež, že mu celkom bezdôvodne neposkytli médiá obvyklých sto dní bez kritiky.

Navyše sa to udialo v čase začínajúcej svetovej krízy pre epidémiu covidu, s vykradnutou komorou štátu po 12-ročnej rabovačke Smeru a v čase jeho úsilí destabilizovať čo najskôr novú výkonnú moc. Toto nie je moja súčasná úvaha. Keďže k tejto téme som ešte koncom marca 2020 zverejnil kritický komentár. Pre hodnovernosť môžem ho znova publikovať, lebo jeho aktuálnosť v ničom neutrpela.

Či je práve Fico režisérom, alebo len vykonávateľom širších záujmov zákulisia v prípade účelového odvolávania ministra Sulíka, to neviem. Ale si nemyslím, že naozaj ide o náhodu, lebo hlavným motívom, či zámerom bol a je už naplánovaný pohreb Hegerovej vlády. Pretože ak šéf OĽaNO si včas neuvedomí, o čo tu vôbec ide, nezabrzdí „svoj explozívny naturel“, a nezavelí poslancom vlastnej strany, aby klikli za neodvolanie ministra Sulíka, potom sa sprisahancom vydarí ich protivládny komplot.

O tom, že v tomto prípade je hlavnou persónou Richard Sulík mám len málo pochýb. Prezradilo ho odmietnutie, spôsob aj malicherný dôvod nezúčastňovať sa na neurčito (dokedy, až do pádu vlády?) porád koaličnej rady a tým zablokovať akékoľvek rozhodnutia vlády je zjavná jej deštrukcia konať.

A tiež ide aj o jeho tvrdošijné nie(!), aby sa nezvýšili dane z hazardu, alkoholu a zdanenia stovky najbohatších firiem. prezrádza i jeho dosiaľ flegmatický postoj ignorovať požiadavku klubu OĽaNO a obhájiť u matovičovcov, prečo by nemali hlasovať za jeho odvolanie spolu s opozíciou. Aj to potvrdzuje, akoby mu odvolanie vyhovovalo ako dôvod odchodu z terajšej vlády.

Ale práve ním odmietané dane sú vhodnou formou získať príjem do ŠR na vyfinancovanie sociálneho balíčka pre státisíce rodín. Len takto možno bezbolestne čeliť hroziacemu bankrotu štátnych financií a nezvýšiť narastajúcu prudkú infláciu, ktorú by najviac pocítili najchudobnejší aj tí, ktorí najviac šetria a majú nejaké úspory

Keďže ide u R.S. o demagogický aj jednostranný názor a tiež o jeho neprimerané zdôvodnenie, budem túto vec konkretizovať v najbližšom samostatnom blogu. Veď treba zvýrazniť jeho asociálny postoj, prečo nechce zvýšiť dane z hazardu, alkoholu a najbohatším sto firmám a získať tak peniaze pre správny sociálny účel?

Azda obhajuje iba záujmy a veľké zisky pre zbohatlíkov? Horšie však je, že takto vydiera koaličných partnerov, a čo najhoršie, pripravuje v parlamente pascu pre Matoviča a v rámci nej komplot povaliť koaličnú vládu a umožniť vznik novej, už bezzubej voči pliage a rakovine korupcie.

Dá sa teda zrejme čakať, že v prípade zdaru komplotu proti vláde (odvolania ministra hospodárstva) bude vinníkom opäť len Matovič. Bola by to však taká istá pravdu, akú si osvojili a opakujú médiá. Vraj vinníkmi zvrhnutia vlády Ivety Radičovej boli dvaja vinníci – Sulík a Matovič. Lenže jeden bol šéfom SaS(ky) a svojím poslancom prikázal (vrátane súčasnému ministrovi financií) zahlasovať v rámci požadovanej „straníckej disciplíny“ proti prijatiu „eurovalu“ a tým aj za pád len dvojročnej serióznej a jedine dobrej vlády od roku 1993.