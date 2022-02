Fico, Pellegrini, Žilinka - (S)smer Putin a Kotleba

Ak by sa čosi podobné predsa prihodilo v inej krajine EÚ, tak jedine v tej na Balkáne. Ani u nás by sa to nestalo, ak by veľká časť médií (v rukách ohrozených finančných magnátov, najmä Markíza, JOJ-ka, TA3-ka a roky spolitizovaná RTVS) nešírili aj lži, bludy, nenávisť a štvanie Fica, Pellegriniho a ich komplicov. Tieto deštrukčné sily už programovo dezinformujú verejnosť a tým ovplyvňujú podvedomie a myseľ občana proti demokratickému vývoju štátu.

V konečnom dôsledku tak postupne získavajú pre tento cielený rozvrat krajiny a svoju osobnú záchranu pred kriminálom práve už zradikalizovanú, nespokojnú, odbojne huckanú časť občanov. Pričom treba dodať, že určitá časť z nich nie je myslením antidemokratická, tobôž fašistická. Dôkazom tohto reálneho nebezpečia pre celé Slovensko je práve nový prízrak násilnosti v parlamente pri schvaľovaní obrannej zmluvy s USA.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Samotná zmluva s Američanmi, samotný motív a dopad násilia tejto nehoráznej deštrukcie, osnovanej Smero-Hlasom, mali zrodiť zlomový bod pre zvrat zastavenia protikorupčného procesu pádom vlády. Dospieť tým k zásadnej politickej zmene k nejakej hybridnej, vraj ešte „demokratickej“ vlády chamtivcov a korupčníkov.

Jej neschválenie malo tak nepriamo zabezpečiť predovšetkým beztrestnosť korupčných politikov a oligarchickej spolu mafie a pre obe stravy aj naďalej bezpracné zisky. Ale podľa môjho názoru malo ísť o nástup k hybridu diktátu a akéhosi umiernenému fašizmu. K niečomu radikálnejšiemu než v Maďarsku. Keďže naši občania veriaci fámam a lžiam, že už bude lepšie než dnes, by voči tejto pripravovanej „zmene vlády“ boli menej odolní ako susedia.

Preto deštrukčná, už fašizmom páchnuca opozícia s prekvapivou, už neskrývanou podporou generálneho prokurátora, konala v Národnej rade súčinne s fašistami. Bez škrupúľ a zábran vyzvala na všeobecné občianske násilie, ale jej aktívna a rozhodujúca zložka SmeroHlas sa ho ešte vystríhala použiť.

Na to využila násilníkov z parlamentných strán zatiaľ v civile bez uniforiem. Pre Fica, Pelegriniho a ich spolupáchateľov však bolo podstatné to, že treba zrealizovať zvrhlý zámer, že čím horší chaos a rozvrat bude v štáte, tým lepšie pre ich preferencie.

Ale tentoraz sa našťastie veľmi prepočítali. Napriek starostlivej príprave prehrali svoj sprisahanecký súboj s krívajúcou kačkou na obe nohy - vládnou garnitúrou. Parlament obrannú zmluvu s USA na ich veľké rozčarovanie presvedčivo schválil a tým ratifikoval.. Z veľkého sklamania a obáv z budúcnosti potom nedomyslene siahli po najradikálnejšom, zrejme už aj trestnom násilí. Začali štvať ľudí na lynč zradcov národa a šikanovanie ich rodín tých, čo vraj zapredali slobodu krajiny Američanom. Lenže ďalší ukázal aj pre nich zakázanú červenú čiaru, ktorú včasne nedomysleli. Takže okrem poslanca Blahu ostatní rýchlo začali brzdiť a od lynču 79-tich zradných poslancov sa dištancovať. ..

O tom, že pri tejto u nás dosiaľ neslýchanej parlamentnej kauze sa pripravoval rýchly rozpad a následný pád vlády sa nedá pochybovať. To, že hlavným účelom bolo, aby sa ešte včas zastavil protikorupčný proces pred ďalším zatýkaním NAKA niet pochýb. Dosvedčujú to už priame konkrétne poznatky v konaní šéfov Smero-Hlasu a ich služobníkov v samotných médiách. Keď sa asi dva mesiace denne strašilo a ešte sa aj po schválení zotrvačne straší so štandardnou obrannou zmluvou so Spojenými štátmi.

Ale o aktuálnom násilí v parlamente a konanom lynči 79-tich poslancov a nebezpečnej perzekúcii ich rodín, ako aj o vierolomnej politickej aktivite generálneho prokurátora sa v správach a politických debatách Markízy, JOJ(ky), TA3(ky) a RTVS vôbec nediskutuje a toto zjavné zlo nekritizuje a dôrazne neodsudzuje. Túto tému príslušné redakcie zaradili ako aktuálnu tému na jeden deň, pričom rozsahom a obsahom okrem TA3 a JOJ ju obmedzili. Zamerať sa na druhý deň len na rušivú sirénu bol politický bulvár.

Vecné a pravdivé stanovisko k téme blogu vyjadril vo vyjadreniach vždy umiernený minister zahraničia v článku webnovin (SITA 9.2.) “Schválenie obrannej zmluvy je podľa Korčoka odmietnutím populizmu a cynizmu opozície, ktorá prekročila všetky čiary“ Citáty:

„Korčok opozícii odkázal, že bezohľadnosťou a manipuláciou prekročila všetky červené čiary a že v zahraničí nezabudnú na to, čo schválenie dohody sprevádzalo: Toto vaše vysmievanie sa do tváre našich susedov a spojencov zostane u nich zapamätané. Pozametali ste s vlastnou krajinou ako s handrou“, uzavrel.

„Podpora dohody v parlamente je síce dobrou správou, ale to, čo sa okolo nej odohralo, je mementom pre celú demokratickú politickú scénu. Je precitnutím z ilúzie o tom, že naše miesto vo svete je vybavená vec. Nie je. Veľká časť spoločnosti je zmätená, nevie sa zorientovať, nevie, prečo patríme do NATO a EÚ.“ Poukázal šéf diplomacie.

Nevídanú deštrukčnú činnosť súčasnej opozície, pri skutočnej hrozbe z Východu a možnej straty našej suverenity, správne vystihla aj Veronika Remišová Za ľudí. Keď v rovnakom článku webnovin tlačovej agentúry SITA na spoločnej tlačovke s Korčokom vyhlásila toto:

„V tejto chvíli je zrejmé, že Slovensko, podobne ako v ére Mečiara, čaká existenčný zápas o ďalšie smerovanie a charakter Slovenska. Jedna cesta vedie k demokratickému a právnemu štátu. Tá druhá cesta je cesta vedúca k rozkladu demokracie a právneho štátu, na ktorú chce Slovensko stiahnuť Robert Fico, Peter Pellegrini a fašisti. Dnes Slovensku reálne hrozí návrat politikov s antidemokratickým a neutrálnym nastavením, ako aj politikov, ktorí roky drancovali Slovensko a tolerovali zneužívanie štátu zločineckými skupinami.“

(Dokončenie článku už zajtra.)

P.S. Môžem dúfať, že so zreteľom na vysokú nadčasovú aktuálnosť a význam blogu ho nepostihne v čítaní obmedzujúca technická cenzúra?