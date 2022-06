Koaličná rada je v rozpore s Ústavou SR

Táto vážna a dlho neriešená téma o deformujúcich "pravidlách" v našej najvyššej politike sa však nečakane objavila v diskusii na mojom blogu, uverejnenom 11.6.2020: „Drahá nevesta je už Sulík (nie Kollár)“. Tento názor diskutéra - blogera a jemu totožná odpoveď od autora článku J.S. teraz odcitujem. Aby si tak čitateľ vytvoril o tejto očividnej deformácii v našej politike svoj osobný názor.

Bloger 6peter: „Som, toho názoru, že je nezmyslom tvrdiť, že neúčasť na koaličnej rade (Sulíka - poznámka J.S.) blokuje vládu. Máme tu ústavu, ktorá reálne definuje poslanie štátnych orgánov. V nej koaličná rada nefiguruje, je to iba neformálne stretávanie sa politikov na riešenie sporov. Malo by to byť na pomoc a podporu vláde. V žiadnom prípade však výstupy z koaličnej rady nemôžu byť prezentované a chápané ako záväzné príkazy a rozkazy vláde. To by bol podľa môjho názoru protiústavný stav.“

Odpoveď autora článku J.S.: „Pán 6peter, s vaším názorom vo všetkom súhlasím. Takže koaličná rada môže byť v zmysle Ústavy SR len poradným orgánom premiéra a nie zdeformovaným právnym „modelom“ ako kedysi bolo politbyro KSČ, ktoré priamo určovalo úlohy komunistickej vláde. Rada podľa Ústavy môže byť len nezáväzným konzultačným „klubom“ pomoci premiérovi pre jeho lepšiu informovanosť pri prerokovávaných programoch kabinetu.

Už dávno predtým ma však prekvapilo, že môj kritický článok k tejto téme nemal v zmysle nápravy nijakú odozvu. Ale ma prekvapil aj sám premiér Heger, keď bez zamyslenia automaticky a úprimne odpovedal na tlačovke, že mu je nadriadená práve koaličná rada. Inak je to síce pravda, ale šlo o jeho formálny právny kiks. Pes je však zakopaný v inom, že koaličná rada je „legalizovaná“ a rešpektovaná na základe vládneho programu, čo treba konečne zmeniť ...“

Preto navrhujem redakcii SME , aby jej právnik vypracoval návrh o týchto nezákonných "právomocí" koaličnej rady. Redakcia by ho mala následne podať na Ústavný súd SR so žiadosťou, aby problémové a nezákonné privilégiá rady zrušila. Potom bude aj menej škriepok medzi šéfmi koaličných strán.

Tiež zmenší sa priestor pre presadzovanie ich egoistických, populistických návrhov a ultimatívnych vydieračských požiadaviek, keď rada bude iba poradným orgánom premiéra. Čo v konečnom dôsledku posilní dnešnú neadekvátnu pozíciu a akcieschopnosť predsedu vlády oproti šéfom koaličných strán.