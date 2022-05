Moc a ešte väčšia nemoc RTVS

Navyše pozvať k nemu do štúdia podpredsedu Sme rodina, z ktorej strany sú tiež trestne stíhaní bývalý šéf Sisky Pčolinský a poslanec Borguľa, sa dá vyhodnotiť ako nezodpovedné ovplyvňovanie tohto citlivého očistného trestného procesu od korupcie. Do tejto údajne „polemickej diskusie“ mi chýbal ako tretí „borec pravdy “ práve poslanec Blaha.

Podľa môjho názoru a mediálnych osobných poznatkov vedenie danej televízie už celkom stratilo akúkoľvek politickú súdnosť a profesionalitu. Tým, že si „vybralo“ v tejto súčasnej mega kauze za kontra partnera voči chorobnému klamárovi práve zástupcu strany Sme rodina. Spätne sa to ani nedá zdôvodniť, že by to nebola z politicko-právnej stránky účelová voľba a manipulácia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Veď aj vrabce na jej streche v Mlynskej doline švitoria, aký oportunistický postoj zaujíma tento patologicky populistický a verejnej mienke prispôsobivý koaličný subjekt práve v prípade väzby trojnásobného premiéra, garanta korupcie a záujmov oligarchie. Dôvodom je súčasná obžaloba bývalého šéfa SIS Pčolinského aj poslanca Borguľu zo Sme rodina. Keď už Ficovi v RTVS poskytli veľký mediálny priestor na klamstvá, zavádzanie a jeho verejnú obhajobu, tak potom bola „psia povinnosť“ aj pozvať do štúdia buď ministra vnútra či iného zástupcu z OĽaNO.

Teda práve v počte mandátov rozhodujúcej vládnej strany. ktorú sa v debate snažil Fico nehorázne obviňovať a dehonestovať. Veď ona je iniciátorom a gestorom celého protikorupčného procesu po 12-ročnej vláde korupčníkov. Ide výlučne o v záujme pokračovania korupcie nevídaný jav z pozície RTVS, ak práve v tejto téme televízia vylúčila hlavný politický subjekt, ktorý tak zamedzila na nedôvodnú tiež „kritiku“ a svoju dehonestáciu vôbec reagovať. Takže sa „obyčajní ľudia“ mohli na tento mediálny prístup a nemorálny paškvil len pozerať bez samozrejmej reakcie výlučne z obrazovky v úlohe diváka.

Takže im médium zalepilo ústa v reakcii na verejné šírenie bludov, politicko-právnej demagógie či očividných klamstiev predsedu Smeru, ktorý tak pre široké publikum mal možnosť „spochybniť“ odvážne úsilia, konkrétne výsledky a oprávnenosť právnych postupov polície a prokuratúry vo veci mnohých obžalôb aj rozsudkov korupčníkov zo Smeru I. a II.

Myslím si, že šlo o zámer RTVS, aby mal nedostatočne informovaný občan o 12-ročnom super korupčnom šafárení Fica, Pellegriniho a ich straníckych spolupáchateľov čoraz zahmlenejší obraz, stratil o tom kriticky nadhľad a zdravý úsudok. Zrejme šlo vedeniu RTVS „päť minút pred dvanástou“ o snahu negatívne ovplyvniť pred hlasovaním parlamentu vydanie obžalovaných oboch poslancov na objektívne posúdenie ich viny súdom.

Už samotná právomoc poslancov NR SR rozhodovať nad zákonom sami o sebe je od základu chorá. Lebo popiera rovnoprávnosť občana pred spravodlivosťou bez rozdielu v každom demokratickom štáte. Toto privilégium zákonodarcov a legislatívne nedôvodnú starožitnosť mal už Ústavný súd dávno zrušiť. Zrejme by následne u poslancoch ubudla odvaha páchať ich utajené trestné činy.

Rovnako vážnym problémom sa dlhodobo stala objektívnosť politických informácií v RTVS. Preto ak by chcela nová vládna moc odpolitizovať verejnoprávnu televíziu, aby objektívne informovala verejnosť, slúžila občanovi a nezasahovala do politiky štátu, tak je potom nevyhnutné prijať o nej nový zákon. V podstate sa vrátiť k tomu, čo platil do roku 1 992, ktorý Mečiar zrušil, a následne dal ustanoviť legislatívu súčasnú. Tú, čo si následne osvojil aj samostatný štát bez podstatných zmien.

Tá potom vyhovovala aj všetkým následným vládam. Nevšedný príbeh o tomto „Mečiarovom zákone“ však rozvediem v samostatnom blogu. Lebo ako člen televíznej rady v roku 1992 viem o tom uviesť zaujímavé, aktuálne a poučné detaily. Pre zaujímavosť som bol do nej delegovaný práve vládou autokrata Mečiara ako jej zo štvorice zástupcov v rade.