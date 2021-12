Zvládla by u nás pandémiu Angela Merkelová či Winston Churchill?

Dá sa však úspešne vládnuť s Kollárom, Sulíkom a Matovičom, s dlhodobo zlým stavom zdravotníctva, so silnou korupčnou mafiou v štátnej správe a hospodárstve, jednostrannou štruktúrou ekonomiky, závislou na výrobe a exporte automobilov? Tiež s veľkým finančným deficitom štátu a v čase najhoršej krízy závislou menovou politikou na eure (na rozdiel od Čechov, Maďarov a Poliakov s vlastnou menou).

Navyše s totálne deštrukčnou opozíciou, s neprajnými médiami, čo systematicky útočia na vládu, a najmä s navzájom rozoštvávanými občanmi rôznymi záujmovými skupinami.

Sú teda v hrozivej pandémii (najmä v našich osobitných krízových podmienkach) súčasné individuálne požiadavky a nároky kritických občanov na vládu, ale aj opozičných politikov (vrátane Kollára a Sulíka) opodstatnené a reálne splniteľné? Predovšetkým ide tu aj o ďalšiu vec, že na všetko čo dnes vláda koná (dobré či zlé), je len jedna odozva médií médií v rukách oligarchie - kritická.

Ale do ohňa prilievajú benzín aj rozhorčení a nespokojní občania. Tí, ktorí vládu kritizujú pre osobné dôvody a u ktorých ešte značná časť chronicky trpí 40-ročnými zvyklosťami a návykmi z čias komunizmu. No tiež zo zlodejských dôb vlád Mečiara a Fica.

Preto si myslím, že by nevyspytateľný COVID a jeho meniace sa mutácie v našich osobitných podmienkach nezvládla lepšie než premiér Heger ani Angela Merkelová, ani kedysi za vojny povestný stratég, označený za jej víťaza – Winston Churchill.

Podľa mňa obaja vychýrení politici mali to jednoduchšie, jasnejšie a tým aj ľahšie pre svoje tiež náročné vládnutie, než dnes ešte ani ročný, neskúsený a odvšadiaľ už kritizovaný premiér Heger. Preto on potrebuje od slušných ľudí a politikov (ak vôbec u nás ešte sú) všestrannú pomoc. A nie bezduchú, ničím objektívne podloženú kritiku.

Dosiaľ žiadna iná vláda ešte neprevzala v tak kritickom stave a čase krajinu ako terajšia. Tá bola hneď od vzniku ohrozená nielen smrteľným vírusom, korupciou či všeobecne stále ešte skorumpovanou políciou, prokuratúrou, súdmi, štátnou aj čiastočne verejnou správou a veľmi zlým stavom zdravotníctva na súčasné úlohy.

Pričom hneď od svojho nástupu k moci (2l. marca 2020) sa ocitla pod ostrou paľbou neprajných médií. Tie jej nedopriali na potrebný pokoj ku svojej konsolidácii v práci (v dnešnej najhoršej dobe) ani inak bežných 100 dní, ktoré predtým poskytli aj korupčným vládam Fica.

Práve dnes by malo byť hlavnou témou každého zodpovedného politika aj novinára upokojovať a spájať spoločnosť v záujme prežitia celosvetovej krízy za najmenej fatálnych škôd. V nijakom prípade ju ešte viac polarizovať a rozdeľovať. Preto každé vyslovené verejné slovo kritiky by mali kritici zvážiť a zodpovedným konaním prispievať k občianskej súdržnosti.

Chýba nám dnes nevyhnutá jednota v spoločnosti. Práve tá úžasná súdržnosť a odhodlanie z našej nedávno smutnej minulosť po auguste 1968, po okupácii vtedajšieho Československa. Keď bezbranní občania všetkých národností, politického presvedčenia a náboženstiev sa u nás pevne a odhodlane spojili do „pasívneho“ boja proti polmiliónovej armáde okupantov, vyzbrojenou dvoma tisíckami tankov. A dlhé týždne jej úspešne vzdorovali.

Dnešná sa javí rovnako vážna a preto je polarizácia našej rozpoltenej komunity trestuhodným hazardom. Vtedy zahynulo (ak sa nemýlim) asi 128 spoluobčanov, ale dnes alarmujúce číslo úmrtí už dosiahlo 14-tisíc obetí, a bude ešte rásť.

Žiaľ, túto osudovú skutočnosť a nevyhnutnú potrebu neformálnej jednoty si vôbec nechcú uvedomiť mnohí nezodpovední politici a novinári, ktorí spoločnosť účelovo rozoštvávajú pre rôzny osobný prospech. V tom ich neodradili ani narastajúce počty mŕtvych a reálnosť ďalších fatálnych nešťastí. Vraj spoločné veľké nešťastie spája aj nepriateľov, ale u nás to neplatí ako po okupácii v roku 1968.

Keby kritické až agresívne skupiny konali inak – v prospech krajiny, potom by sa určite zodpovednejšie správali aj politickými bludmi dezinformovaní spoluobčania. Boli by viacej disciplinovaní. Aj v otázke dať sa zaočkovať. A to bez „skrytých donucovacích“ či uplácajúcich prostriedkov, tiež nosili rúška a dodržiavali by väčšmi aj iné proti epidemické opatrenia.

Menej by sa potom spoliehali na vládu (aj keby bola super), pretože každá z nich v dnešnej pandémii viac či menej zlyháva. Potvrdzuje to napokon súčasný obraz vo svete. Lebo v ňom rozdiel medzi horším a menej horším obrazom nákazy spočíva menej na vláde, či je „dobrá“ alebo „zlá“. Ale skôr na činnosti, iniciatíve a akcieschopnosti predovšetkým štátnej správy a samosprávy v jednotlivých správnych častiach krajiny.

Potvrdila mi to práve oficiálna tabuľka MZ SR (ku dňu 4.11. 2021) o počte novonakazených Covidom za 7 dní na počet 100-tisíc obyvateľov v jednotlivých okresoch Slovenska. Pre relevantnosť tohto tvrdenia som si vybral z tabuľky MZ SR šesť okresov susediacich s okresom Nitra ako ich stred. Takže ide o temer identické sociálne zloženie a ekonomické postavenie obyvateľov zvoleného neformálneho regiónu s približne rovnakou dostupnosťou občanov na kultúru a predovšetkým na ich zdravotnú starostlivosť.

Dospel som k nasledujúcim relevantným údajom a dosť k jednoznačnému záveru. Keď v počte infikovaných Covidom boli dva okresy lepšie ako okres Nitra (834) - Levice (751) a Nové Zámky len (605) Ďalšie štyri však boli oveľa horšie na tom než Nitra: Hlohovec

(1 255), Galanta (1 220), Šaľa len (958) a Topoľčany dokonca najviac až (1 391).

Ide však o rodisko R. Fica, ktorého tieto čísla ohrozenia spoluobčanov naisto nezaujímali. Hlavný kritik neschopnosti vlády v otázke pandémie, dnes v prieskume Focusu vraj tretím najpopulárnejším slovenským politikom zostal ako ľudomil práv a dobra občanov nedoslýchavý a ľahostajný pri možnej ochrane životov spoluobčanov v jeho rodisku.

Zaujalo ma aj druhé miesto hneď za Topoľčanmi vo vysokej nákaze Covidom v okresu Hlohovec. V samotnom meste, a zrejme sa nemýlim, je primátorom, poslanec NR SR Kollár. Prebehlík od strany Za ľudí, v ktorej získal mandát, a ktorú aj s jej šéfkou Remišovou a rovnako tiež vládu trvalo kritizuje či skôr škandalizuje(?).

To ma však u kritika – prebehlíka ani neprekvapilo. Ale prekvapilo ma veľké zamorenie nákazou v porovnaní so štyrmi okresmi (vrátane Nitry) v tabuľke nakazených. Nuž, ukázalo sa aj v jeho prípade, že doma je málokto prorokom

Podľa môjho názoru by akákoľvek predčasná zmena vlády len spôsobila, že by sa potom znova darilo iba zlodejstvu, rozkrádaniu štátu a korupčnej mafii. V takejto panoptickej pseudodemokracii by sa potom Slovensko začalo pomaly presúvať z Bruselu smerom na Východ pod ochranu Putina.

