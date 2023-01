Čo ma naučil prvý rok behu

Môj vzťah k behu bol už odmalička na bode mrazu. Nechápal som, ako ľudia môžu behať, nie to sa ešte pri tom usmievať a užívať si to. Takto sa to so mnou ťahalo, až som si minulý rok povedal, že to skúsim inak.

Tak som začal. Najprv pomaly a krátko. Prvé behy boli 2, maximálne 3 km. Krok po kroku som sa posúval, až som zabehol 5 km a povedal som si, že chcem túto trasu zabehnúť pod 30 minút. Podarilo sa hneď na prvý pokus. Poviete si, ďalší cieľ bude 10 km, však? Ako to už však so závislosťami býva, keď už pôvodné dávky nestačia, musíte prejsť na niečo tvrdšie – tak som prihlásil na polmaratón.

V priebehu troch mesiacov som sa zvládol pripraviť, plus som si splnil osobný cieľ – zabehnúť 21,1 km pod 2 hodiny. A prečo vám tu o tom píšem? Pretože chcem ukázať, že aj človek, ktorý nenávidel akýkoľvek aeróbny pohyb, dokáže zmeniť názor a spraviť z behu svoju vášeň.

Čo ma teda naučil prvý rok behu?

Nová motivácia

V prvom rade som získal novú motiváciu do pohybu. Samozrejme, cvičenie a prechádzky mám veľmi rád, no beh je niečo iné. Cítim pri ňom istý druh uvoľnenia, či už mentálneho alebo fyzického. Áno, pokiaľ máte správnu bežeckú techniku, pohyb sa stane ekonomickejším a vy sa nemusíte tak namáhať.

Vždy, keď ráno vybehnem, cítim voľnosť a energiu. A po návrate, neskonalý pocit zadosťučinenia. Mimochodom, beh je pre mňa najlepší začiatok dňa, vďaka ktorému sa naladím na správnu vlnu, po ktorej sa veziem po zvyšok dňa.

Meditácia v pohybe

Mnoho ľudí si myslí, že jediný spôsob, ako meditovať, je sadnúť si do tureckého sedu a v tichu splynúť s večnosťou času. To však nie je úplná pravda. Zistil som, že meditovať dokážem i počas behu. Stačí sa len sústrediť na vlastný dych. Pokiaľ sa naučíte pri behu dýchať pravidelným rytmom (ideálne nosom), zistíte, že sa viete uvoľniť a upriamiť svoju pozornosť iba na seba.

Počas behu je dôležité uvedomovať si vlastné telo, jeho pohyby a dych. Zo začiatku sa to môže zdať komplikované, no po čase sa budete vedieť sústrediť a zistíte, že beh je skvelou formou meditácie v pohybe.

Kreatívne nápady a riešenie problémov

Väčšina vecí, na ktoré som posledný rok prišiel, mi napadla počas behu. Všetky tie kreatívne nápady, titulky článkov či rôzne súvislosti zrazu na mňa vybehli, keď som bol v pohybe. To isté sa deje aj v prípade, keď si neviete poradiť s nejakým problémom. Jednoducho vyjdite von, prebehnite sa (alebo prejdite) a možno to príde samo.

Ľudia nevedia používať chodníky

Napriek všetkému, čo vďaka behu získavam, často aj niečo strácam – nervy. Odvrátenou stránkou je správanie sa ľudí na chodníkoch. Všimol som si, že ľudia nevedia, ako sa má po chodníkoch správne chodiť. Verte tomu, že na každom jednom behu stretnem minimálne jedného človeka, ktorý ide buď po ľavej strane alebo pre istotu po strede.

Aby sme si to ujasnili – ľudia by sa mali správať ako autá. Držíme sa vpravo, obiehame cez ľavú stranu a keď vidíme niekoho v protismere, zatrúbme (zakričme), aby vedel, že ide zle.

Beh je úžasný prostriedok na zlepšenie zdravia, či už fyzického alebo duševného. Verte či nie, pozorujem to na sebe každý jeden deň. A viete, čo je jeho najväčšou výhodou? Je dostupný zadarmo a pre každého. Treba len chcieť.