Aj majster tesár sa utne

Každý z nás niečo zdedil. Pozemky, cenné papiere, povesť, dlhy, deti, niekto aj diagnózy. Všeličo sa v tom rodokmeni posúva, no nie vždy sa to dá napadnúť u notára... Ja osobne som vyfasoval také varixy, že doktor si ma fotil do dizertačky. Ak si myslíte, že na kŕčové žily zaberajú bylinky, mastičky a podobné srágory, tak ste na veľkom omyle. Toto vybaví iba starý dobrý skalpel. Netreba blbnúť pri prvej žilke, ale dopestovať lýtka ako Schwarzenegger tiež nie je dobrý nápad. Ľavačku som mal už takú hroznú. Keď som sa vyzul v lietadle, po siedmich hodinách som tak spuchol, že cez pasovú kontrolu som vždy odcupkal na boso. Už to smrdelo prúserom, tak to poďme riešiť!

To by musel byť fakt komunikačný šum, aby sa chirurg pomýlil a začal rezať pravú. Ale ako všetci vieme, všetko sa dá, len treba chcieť. Na operačke bola dobrá nálada. Sanitár, to bol chalan od nás z kickboxu a hecoval ma, že teraz mu už nezdrhnem. A anesteziologičku som vraj kedysi balil na diskotéke. Chirurg bol matkin spolužiak a bola tam ešte jedna vysmiata baba, asi v zácviku. Dve hodiny si na mne vraj dobre zamakali, celá zostava má u mňa doživotne drinky zadara. Tá noha vyzerá aj po desiatich rokoch skvele!

Tento zákrok sprevádza špecifická príprava. Centrofixkou namaľujú smelé plány rovno na nohu. Podľa závažnosti a rozsahu, moje diela boli ako od Picassa. Robí sa to pri plnom vedomí, ešte na izbe. Aby to ešte poistili, druhú nohu zabalia tlakovým obväzom. To by už bola jaká drzosť a blamáž, keby si toto nevšimol.

Takmer rovnaká partička sa na mne vyblbla aj o tri roky neskôr. Vtedy už aj druhá noha vzbudzovala verejné pohoršenie a colníci ma už začali aj podozrievať... Kickboxer bol už hlavná sestra a zbalil tú anesteziologičku. Na plafóne operačky bol rovnaký fľak na ako v prvom kole, ale šéf chirurg bol iný. Neviem, či tie moje končatiny niekto ukazoval na cievnom kongrese, ale tentokrát ma bude rezať sám primár! Kapacita v branži, medikov buzeruje na troch kontinentoch a jeho články idú na dračku... Rovnaký postup, navštívil ma na izbe, zoznamka, krátky pokec, jasný profík, vytiahol fixku a začal si kresliť. On tú nohu videl prvýkrát v živote, ja niekoľkokrát denne celých tridsať rokov. Ale nebudem mu do toho vstupovať, on má na to školu. A nie jednu... Zvyknem každého suveréna už z princípu overovať, skúšať, hodnotiť, kontrolovať, živím sa tým, ale sestričky boli v pozore už keď iba zaparkoval. Tak ho nejdem dráždiť. O chvíľku budem na sále sladko spinkať a on tam má rôzne ostré predmety...

Dedo môj zlatý, ale to kreslíš nem dobre! Ten pred Tebou mal úplne inú techniku. A šiel do detailu... Ty si si ma ani neobrátil. Kľudne dám aj dvadsať drepov, aby navreli aj tajné rezervy... To je všetko? Ja nechcem byť drzý, pri všetkej úcte, ale si si istý, že si na niečo nezabudol?... Ty máš štyri doktoráty a päť atestácii, ale ja som si tiež niečo o tom prečítal... Poďme to prebrať, mne sa to nejako nezdá. Tuto, aha, veď tu mám takú zrazeninu, toto keď nedáš vonku ako prvé, tak to celé zmrvíš! Si slepý? Veď pod kolenom mám taký neidentifikovateľný objekt, vyzerá to ako embrio votrelca. Vieš čo to narobí s ľudskou rasou, keď sa to vyliahne?... Vieš čo, nechaj mi tú fixku. Choď si dať kávičku, ja ti tie rezy načrtnem úplne presne!

Prebral som sa na izbe. Ešte dobre nafetovaný, bažant medzi nohami, už je dobre. Že je koniec, dopadlo to na pohodu, čistého času ani nie hodku... No to dúfam!... Kvôli tejto srande som nechal prácu, presťahoval som sa, kompletne som sa vyholil od pupka nadol! Tak mi dajte za odmenu striekačku a ešte do žily niečo zábavné. Alebo kvapky, je mi jedno... Trošku sa mi nezdalo, že bandáže mám iba na vnútornej strane, vôbec to nebolelo, ale teraz to nebudeme riešiť. Prišla mi dámska návšteva, tak rýchlo berte toho bažanta kadeľahšie.

Po troch dňoch vizita. Ten čo ma operoval odletel na nejaký kongres, tak to za neho zobralo nejaké mladé ucho. Jemu sa tiež hrúbka toho zábalu nezdala. Keď mi to zhodil, tak jeho prekvapený výraz mi potvrdil, že toto nečakal... Ja som bol už naštartovaný. Len som potreboval, aby vypotil jednu vetu a potom ho zostrelím. Hneď na úvod mu ukážem toho mimozemšťana, ktorý mal skončiť na histológii a neskôr v kafilérke, respektíve spaľovni. Ako druhé si preberieme jeho štúdijné výsledky.

Že je to fajn, že mám veľa odpočívať a postupne na to začať stúpať...

Mal veľké šťastie, že som nemal po ruke toho bažanta a ten susedov nebol na dosah. A že ležím... Lebo by som ho dobehol... Takže fajn!?... Veď ste mi tam nechali polovicu toho bordelu! Veď to musím prísť znovu! Čo ste normálni alebo čo!!!... Trošku som narobil rozruch, polemizoval som, či im na tom sále došla elektrika, alebo či majú limit na metráž vyoperovaných žíl alebo či to len tak z recesie, odflákli? A že sa mám ukľudniť, že sa to určite nejako vysvetlí... Dorazil kickboxer a vraví mi, že počul o mne až na gynde, ty vole sorry, že ma v tej narkóze vôbec neotočili. A nechcel starého dráždiť, že tiež mu to bolo divné, ale vraj rezali len to, čo mali nakreslené. Vymenil mi bažanta a radšej zmizol... Čakal som asi hodinu, žiadne kompetentné osoby a informácie neprichádzali. Vyteperil som sa z postele, keď nejde hora k Mohamedovi, či ako sa to vraví, tak idem ja teda hľadať knihu prianí a sťažností.

Na chodbe ma odchytil chlapík so stetoskopom na krku, že pán docent viedol operáciu a jeho rozhodnutia boli určite správne... Aha, ďalší chytrý, ktorý si myslí, že seno žerem... Hej, správne?... Tak daj mi ho teda na telefón, nech mi to vysvetlí!... Zmizol... Začalo mi to puchnúť, tak som sa odplazil na izbu.

Po mesiaci som prišiel na kontrolu... Neviem, čo za systém v tom zdravotníctve majú, ale jeden doktor zákrok odporúča, druhý je na príjme, tretí urobí predoperačné, štvrtý reže, piaty šije, šiesty je na výdaji, siedmy vylieva bažanta, ôsmy prepúšťa, deviaty píše lajstre a desiaty vyberá stehy... Každý škriabe ako kocúr, samá skratka, súťažia, ktorý tam strelí viac latinských slov. Zdravotná karta je potom šalát plný všeliakých zdrapov, človek polovicu stratí, keď mu do toho zafúka. Môžu mať iný názor, respektíve vyštudovali ani nevedeli ako, aj tej praxe možno nebolo až toľko ako si pacient myslí... Ani sa nečudujem, že sa stane aj taký prúser, ako s tým okom naposledy. Ten guľáš v papieroch veľmi ľahko urobí z ľavej strany, pravú... Alebo aj ten dedo. Kdesi od Trnavy. Že mu otvorili iné koleno. To bola tiež zaujímavá kauza. Tam to ututlali, vraj ten meniskus tiež potreboval trošku zreparovať... Aj mojej tete sa to skoro stalo. Tri dni ležala v nemocnici, mali jej čosi robiť na nohe a furt je skúmali tú druhú. A ona chúďa, sa bála ozvať! Veď viete, doktor, farár a právnik, to boli vždy najväčší borci, stará generácia ich považovala za bohov, takým neslobodno ani otázku položiť... Zľakla sa, podpísala reverz a ušla odtiaľ...

Zhodil som nohavice, chváliť sa nebolo čím, tie žily boli ako gordické uzly!

„A to prečo Vám neurobili aj toto?“... Vyrozprával som príbeh, ako som chcel doktora utopiť v bažantovi a ako som pod rúškom noci, na sesterskej izbe, hľadal odpovede.

„A čo budete teraz robiť?“... Na túto otázku som pohotovo odpovedal, že zvažujem kandidovať na ministra a to sa budete všetci čudovať, čo v tom rezorte narobím.

„No nevyzerá to pekne“... No nehovor. Keď som minule vyliezol z jazera, tak ľudia balili deky a utekal preč.

„A bolí Vás to?“... No trikrát hádaj, nápoveda, už zopár ľudí na to zomrelo...

„A prečo ste nič nepovedali?“... Komu, kedy, ako!?... Na hodine výtvarnej výchovy som myslel, že dedo to už asi niekedy robil. A na tej operačke... Ospravedlňujem sa, ale to som prespal...

„A zvažujete aj nejaké právne kroky?“... Seriem na Vás! Desať rokov by to trvalo a nakoniec by to aj tak nemocnica vyhrala. Niečo by si už na mňa vymysleli. Je tam armáda darmožráčov, ktorí sedia v administratívnej budove, nevedia ani pichnúť injekciu, ale toto by určite zvládli.

Od tej doby si dávam bacha a idem na istotu. Aj keď som si odtrhol šľachy v ramene, naštudoval som si to na kompletku. Možno by som si to vedel urobiť v garáži aj sám. Na youtube som to videl do detailov, najlepšie to robia Pakistánci. Ale nemám potrebné inštrumenty, tak som mesiac gúglil referencie, konzultoval, preveroval a šporil peniaze... V štátnej nemocnici by to bolo síce zadara, ale poradovník je až na parkovisko. Tak som si vybral najlepšiu súkromnú kliniku. Vraj sú špička, dali dohromady aj olympionikov, vo dverách som sa zrazil s obrancom z NHL.

A ležím si na sále, kua iný level, hrala tam aj muzika. Rovnaký doktor už od prvej konzultácie, vraj si ma počká aj na rehabilitácii. Mám rád osobný prístup, rozmýšľam, že tu sa prídem vylepšiť ja na budúce.

„A ako sa cítite? A čo budete robiť dnes večer? A kde chodíte v Petržalke na pivo?“... Takýto small talk ma uistil, že to tu prežijem a ešte si ich zopár dám... Tak do toho!

„A ktorú ruku ideme robiť?“... Ty vole, už som bol pripojený na monitor a po tejto otázke sa mi zdvihli pulzy. Aj tlak išiel hore. Začal som sa tam mrviť a hľadať najbližšieho bažanta!... To je deja vu! Síce aj druhé ma trošku bolí, ale to ešte má desať rokov čas... To sa mi asi sníva! Už mi dali šľuknúť toho rajského?... Ak v tomto prípade ešte mám šancu zvrátiť budúcnosť vo svoj prospech, tak sa bude tvrdo bojovať. To Vám prisahám!... Namiesto kickboxera tu mali takú pätdesiat kilovú modelku. To dám... Vyskočil som na neho, že ľavá!... Veď sme sa predsa dohodli!...

Mladý pán, kľud... My to predsa veľmi dobre vieme. Aha, tuto je aj ľavá aparatúra, tuto to mám tiež zobrazené v ľavom uhle, ihly a kardio káble máte v pravačke, všetko je pod kontrolou. Relax a pohodička... My sa to musíme pýtať. Vraj je to nejaká procedúra, ktorá vypadla z najmúdrejších hláv... Chcel som mu rozpovedať príbeh o bažantovi zo starých čias, ale ta baba mi s úsmevom priložila k nosu takú masku. Žmurka, usmiala sa na mňa a potom už neviem... Inak to rameno vyzerá fantasticky!

O tej odfláknutej nohe sa to nedá povedať. Keď som minule vyliezol z ľadového jazera, komplet celá bola fialová... Keď je horúco, brní mi v nej, dnes večer si naložím ľad do kýbla a budem to chladiť. Kto vie, ako sa má ten, ktorý to má na svedomí...

Ale ja sa na neho už nehnevám... Aj on je len človek... Niekto by mohol argumentovať, že ja som tam neoslepol, že stále chodím. Ale čo tí, ktorí si to odskákali?! Čo oni?!... Fakt neviem. Neviem si to ani predstaviť. Určite sa na tej bezpečnosti neustále pracuje, zlepšujú sa postupy, procesné mapy a všelijaké nepriestrelné argumenty vylepujú na steny. A ale aj tak, je tam fúra vecí, čo sa dá domrviť. Roboty sme na to nenasadili, ľudský faktor tam stále šarapatí.

Keď si pozriete to pakistanské video z rekonštrukcie ramenného kĺbu, to je iný horor! Drvivá väčšina populácie by odpadla. To nie je výmena autožiarovky! No schválne, skúste si to. Či popri tom nepotrháte kábel a či vymontujete tú správnu... A koľko hodín ten personál už ťahá šichtu? Minimálne polovica si privyrába ešte niekde inde, tak či tak zarábajú smiešne výplaty. A skús sa sústrediť v priestore, kde majú klimatizáciu ako v trabante... A koľko úradníčkov im dýcha na krk? Koľko zbytočných papierov musia vyplňovať, aby sa nejaký vládny lúzer neurazil? A študovať dvadsať rokov a nejaký analfabet nosí sačko a podpisuje dovolenky... Dva roky tu vyčíňal ten čínsky bordel, ako náhle zrušili respirátory, do nemocníc sa nahrnuli hordy. A všetci by chceli niečo odrezať...

Takže dajte zdravoťákom pokoj, robia, čo môžu... Ale zdravotníctvu by som naordinoval okamžitú eutanáziu. A postaviť to znovu. A tentokrát poriadne...

Vážení priatelia, prajem pevné zdravie a pekný deň.