Rasizmus na každej strane

Na maškarnom som raz šiel za kovboja. Mama mi prišila na rifle strapce, kožená vesta, šerifský odznak, na jarmoku som si kúpil opasok s koltami nebezpečne nízko a sused mi požičal dokonalý klobúk. Už keď som vošiel do kultúrneho domu, nekonečný rešpekt, všetky princezné prestali dýchať… Kašľal som na nich, mňa zaujímal iba ten Apač zo 4.C. A ten vyzeral dokonale. Už mu chýbala iba Hatatitla. Ani to by nebol problém, keby mu otec dovolil, tak natrieme na čierno tú kobylu, s ktorou sťahovali drevo... Dohodli sme sa, že ja vyhrám. Pri prezentácii na mňa natiahol luk, ja som vytasil búchačky, práskol poplašniak a divoch šiel k zemi. Ty vole, princezné skoro odpadli a všetky chceli so mnou tancovať...

Fuj, rasistky!

Brali sme prvú cenu a potom sme si išli na záchody spolu zapáliť fajku mieru. Mali sme spoločné cigy... Sem tam sme zobrali do party aj spolužiaka, cigáňa Tóna. V 1986tom rómovia ešte neboli v slovníku, tak kľud dobre!... Síce málokedy prispel, ale bol to fajn chalan a vždy bol za každú lumpárňu, čo sme vyparatili. Vyššie ciele a princípy dali dohromady aj zdanlivo nezlučiteľné kultúry a rasy. Keď sa na to pozrieme z dnešného rasistického hľadiska, nemali by sme si ani prísť na meno. Dokonca sme sa dostali aj na najvyšší level, keď sme si na rovnakých hajzloch rozbili frňáky a krvou zasvinili podlahu. Nebolo to kvôli nejakej princeznej, ale Tóno potajomky redukoval spoločný balíček. Kam sa hrabe Vinnetou a Oldčetrhend a ich transfúzia v druhom pokračovaní!

Ale pozor, dnes už je aj prezlečenie za Indiána chápané ako rasistický čin! Nerobím si srandu... Vypadlo to z nejakej odbornej štúdie, že vraj to môže niekomu nenávratne zraniť city. „Nemecké vydavateľstvo Ravensburger oznámilo stiahnutie niekoľkých detských kníh na motívy príbehov o Vinnetouovi. Urobilo tak po kritike a obvinení z rasových stereotypov o pôvodných obyvateľoch Severnej Ameriky a nevhodnom privlastňovaní ich kultúry, píšu nemecké médiá“.

Tak teda potom rovnako hrozné bude aj na karnevale namieriť umelú zbraň na akýkoľvek domorodý kmeň, respektíve polemizovať, či Tóno je cigáň alebo róm. To by tiež mohlo pohnúť so psychikou a dušičkou progresívne narušených jedincov. S odstupom času rozmýšľam, že sme mali sakra šťastie. Už sme to mali u riaditeľa celkom nahnuté. Keby tam vtrhla NAKA a vyviedli nás v putách zo sály, trojky z chovania len taký fukot... Takže bacha na to, s akým nápadom na masku príde vaše decko domov a s kým sa skladá na cigarety...

Nechápem... Karl May by sa v hrobe obrátil!... Dobrodružná trilógia z 1963, tri generácie na tom frčali, kasový trhák, celý národ nalepený na telke a až teraz to začalo niekomu vadiť. To sa niekto práve zobudil? Alebo sa niekto strašne nudí a skúša, čo všetko mu svet zožerie. Možno budeme čoskoro riešiť, prečo sa vysmievajú z Macka Uška. Veď on chudáčik za to predsa nemôže... Ale to je hudba budúcnosti, teraz je v móde rasizmus, otepľovanie planéty a tolerancia LGBTI... To sú aktuálne horúce témy, skúste niekomu povedať, že je lenivý ako Grék alebo, že píše, ako Maďar. Ak čírou náhodou nejakí sedia za vami, tak pohovoru na personálnom oddelení sa nevyhnete. A okrem toho rasizmu, v druhom kole budete čeliť aj disciplinárnemu stíhaniu, akým neprofesionálnym spôsobom na pracovisku komunikujete. Lebo ten ľavý darebný hnilý lúzer, ktorý celý deň nič nerobí, že sa ho to veľmi dotklo. Na jednej strane to prirovnanie, na druhej to hodnotenie... Inak toto sa mi stalo a ledva ledva som to ustál.

Akí sme strašne precitlivelí, že? Takí mäkučkí, hákliví, doslova pavučinkovití... Hlavne tí chlapi už neprodukujú toľko testosterónu ako kedysi a pri romantických filmoch im tuhnú bradavky. Ako, povedať niekomu, že je špinavý neger a hodiť mu trs banánov, to je už trošku moc. Žiaľ, deje sa to bežne. Napríklad na futbale a vtedy aj tečú potoky sĺz. Keby to niekto urobil na basketbalovom zápase NBA, tak tá dvojmetrová čierna hora by mu natiahla takú po papuli, že to svet nevidel. Ani by nemusel vstávať zo striedačky. Tým veslom by dočiahol aj do desiatej rady a zrovnal so zemou celý Ku-Klux-Klan. Tým pádom rasizmus na palubovkách by bol vyriešený... Alebo v americkom futbale. Tiež trošku prerastení chlapci. Tam by úplne stačilo, aby sa čo i len stredoškolská útočná formácia prehnala cez výročný snem republiky alebo inej sebranky, tak z predsedníctva nezostane ani molekula... Ale na futbalistu si každý trúfne. Veď sa na nich pozrite. Ten sa za svoju farbu pleti nepostaví, ten napíše status.... Nepriamo aj taký rozhodca toho šampóna dokáže rozobrať. Neviem, či ste videli ten zápas, kde mikrofón zachytil debatu dvoch rozhodcov, ktorý analyzovali spornú situáciu v európskej lige. A jeden hovorí, že ten čierny fauloval bieleho... Keby to pískali Slováci, tak sa nič nedeje, ale iróniou osudu bolo, že to boli Rumuni. A v ich jazyku, je čierny – negro... Kristepane, to bolo plaču! Prerušili zápas, najjemnejšie typy sa hádzali o zem, zasa slonie slzy... Delegát mal čo robiť, aby sa to vôbec dohralo, tí dvaja arbitri prišli o licencie a ešte možno ich budú poťahovať aj za zeleným stolom.

Ale máme tu aj oveľa staršie rasistické prejavy ukryté do športu, ktorý bol odjakživa nástrojom politickej propagandy. A kde inde ako v USA, tam mali v tomto smere odjakživa problémy a dokonca si struhli aj jednu občiansku vojnu... Tu už to dohnali do takého extrému, že vytvorili špeciálnu komisiu, ktorá hľadá aj najmenšie náznaky rasizmu a idú tvrdo po nich.

Ako prvý šikanovali baseballový klub Cleveland Indians, založený v roku 1901. Buzerovali ich pár rokov a už tie tlaky nemohli dlhšie vydržať, tak vlani to zmenili na Guardians. Ďalšia partička, ktorá dlhodobo ignorovala genocídu páchanú na pôvodnom obyvateľstve Severnej Ameriky, bol futbalový mančaft Washington Redskins. Červenokožci mali od roku 1932 asi najkrajšie logo v celej lige, ale aby mali pokoj, tak tiež len nedávno sa premenovali na Commanders. Ďalší dezolát je od Veľkých jazier. Chicago Blackhawks. Čierny jastrab, okrem vrtuľníka, bol dokonca aj nejaký náčelník rovnomenného kmeňa. Taká drzosť, aby poukázali na špecifickú skupinu, ktorú bledá tvár s potešením odpravila do večných lovíšť, tak to je inak cez čiaru. Rasizmus ako vyšitý!... Ale majiteľ klubu odkázal všetkým, ktorým sa to nepáči, že im kašle na ich názory. Podľa neho tým vzdáva česť histórii domorodcov a že mu všetci môžu tak fúkať...

Ďalší rebel, ktorý si nenechá skákať po hlave a diktovať každú blbosť je Cleveland Browns. Komu už vadí hnedá farba, fakt neviem. Ale v dnešnej dobre sa dá aj kvôli blbému odtieňu dostať do hľadáčika aktivistov a občianskych združení, ktoré odhaľujú fašistov v každej divízii. Historické záznamy potvrdzujú, že klub založil istý Paul Brown, ale to už nikoho nezaujíma... Takto môžeme pokračovať do nekonečna, ale musím na záver tohoto výletu do rasizmom prehnitého kapitalistického stredozápadu spomenúť môj obľúbený Kansas City Chiefs. Názov je dosť všeobecný, tu ich nikto nemôže nachytať, ale skúste prísť na zápas. Títo sa fakt zahrávajú s ohňom. Polovica fanúšikov má operené čelenky, ksichty pomaľované bojovými farbami a pokrik je spojený s gestom, ktoré imituje vrhanie tomahawku. Ak manažment nechce skončiť ako blbý Slovan, tak si musí miestnych ultras trošku preškoliť. Ale vysolili dve miliardy za štadión, fungel nový, ktorý vyzerá ako hrot indiánskeho šípu. Takže tu ten skrytý rasizmus ešte chvíľku potrvá. Ale pozor! Ak budú hrať v playoff s Dallas Cowboys, tak sa to tam môže zvrhnúť na masové nepokoje, vykope sa pravá vojnová sekera a ukľudní to iba armáda! Lebo, viete ako vyzerá priemerný Texasan? Je to chlap v klobúku, dobre ozbrojený a počúva country!

Ale poďme si upratať vlastný bordel. Je to u nás veľmi nejasné, zákony produkujú ľudia, ktorí by sa v civilizovanej krajine venovali jednoduchej výrobe pod dohľadom dozorcov. Rovnako ako aj osobnosti, ktoré diktujú nepísané spoločenské normy, tí by bývali a pilne pracovali hneď vedľa... No viete niekto vysvetliť, čo je ešte v pohode a čo je už veľa?

Povedať, ten čierny, to je strašný prúser, to sme si už vysvetlili pri tom futbale, ale čo tak černoch? Keď toho chlapa nepoznám po mene, alebo keď nedovidím na číslo dresu, tak ako mám teda postupovať? Afroameričan sa mi tam nehodí, muž čiernej pleti by som po desiatich pivách už z mojej slovnej zásoby asi neposkladal. Tak to naozaj nemôžem povedať – ten čierny? No to chcem vidieť toho hrdinu, ktorý mi to zakáže...

Priznajte sa, kto z vás nikdy na tržnici nepovedal slovo šikmáč, rákosník, bambusák alebo pingpong... Inak, chalani sú v poho, keď si ich vycvičíte, ja som tam dva roky žil... Ja viem, nie je to pekné, ale ujde aj slušnému človeku. A čo by sa stalo, keby to náhodou kuchár a módny návrhár v jednej osobe počul? Napíše otvorený dopis na ambasádu? Vymení mi na tajnáša iné číslo nohavíc? Napľuje do rezancov?... Mimochodom, keď vidím v akom stave ten ostrokyslý sliz ponúkajú, tak do toho určite nachrachlila celá komunita. Takže mne na tanier naloží psa a všelijaké restované zbytky, lebo som beloch a svojim ponúkne sviečkovicu... Tak kto je tu rasista?

Alebo nejaký Turek, ktorý na rohu ulice češe tie nechutné kurence. Toho bežne všetci volajú kebab, arabáč, usáma, falafel, mohamed, mustafa. Aj on má s tým nejaký problém?... Tak to je jeho vec a nemusíme to rozoberať. Lebo ak áno, tak sa sústredíme aj na kvalitu toho občerstvenia a povolenie k pobytu by bolo tiež celkom vtipné.

Alebo tuto, nejaký Róm. Tak on ma volá Gádžo, chce odo mňa peniaze a ja mu musím vykať? Lebo keď mu poviem cigáň, tak sa urazí a ochrankyňa ľudských práv ma roznesie na kopytách? A keby som aj pridal, že je začmudený, špinavý, to sa tiež nemôže? Veď keď reálne smrdí na celý autobus, tak mu predsa nepoviem, že vonia ako fialka. A nech ho aj rozdrapí od žiaľu...

Alebo Gringo... Neskutočne veľakrát som to počul. A čo akože teraz?... Veď keď je niekto biely, tak je. A keď je niekto čierny, no a čo!... Nech je aj bodkovaný. To akože zrušíme farby?

Keď sme na vysokej chodili do Ameriky na brigády, jeden Afroameričan sa uchádzal o miesto čašníka v našej reštike. A manažér, beloch z Alabamy, mu ponúkol umývanie riadu, alebo robotu pri šporáku. A on to tak nenechal a vykrikoval o diskriminácii. A kuknem na neho, ani z ďaleka nevyzeral ako Will Smith, no jednoducho, bol úplne špatný. A toto stvorenie sa chcelo baviť s hosťami? To som zvedavý, že o čom... A keďže ani ja sa nepodobám na Toma Cruisa, tak som ďalej krájal zeleninu a bol som rád, že mám prácu...

Choďte s tou toleranciou už do hája! Lebo skončíme tak, že všetci sa budú na každého sťažovať a určite sa nájde niekto, kto to bude už naveky využívať. Čo sa vlastne už deje… A budeme riešiť totálne blbosti!... Vo svete sa vraždia národy, to nikoho netankuje, ale v telke dávajú dúhový pride, kde sa pochodujúci sťažujú na to, že po nich posmešne pokrikuje partička motorkárov… A obrovská kauza na svete!… Tak si to choďte spolu rozdať alebo si ich nevšímajte! Len, preboha, s tým nelezte do médií, lebo časom aj taký výraz ako “tepľoš” už bude na paragraf.

Kdesi doma ešte mám knižky o Vinnetuovi, z edície Stopy. Určite poznáte, tá klasika za pár korún, zozbieral som všetko s tematikou divokého západu... No neviem neviem, či by som to nemal odovzdať na polícii, alebo hodiť do pece. Takáto literatúra bude čoskoro zakázaná a pri domovej prehliadke by mi to mohlo priťažiť... Ale možno vyhlásia knižkovú amnestiu, takže ešte mám trošku času...

A hlavne, musím varovať Ramba. Poznáte, rodák z Arizony, veterán z Vietnamu, v druhom a štvrtom pokračovaní na ďalekom východe vystrieľal zopár stoviek miestnych vojačikov. A keď mu došla munícia, tak ich podrezával ako slepice. A jeho to len párkrát škrablo... To je okrem rasizmu ešte aj ponižovanie a dehonestácia zvrchovaného štátu! Takže keď sa táto vlna rasistických analýz dostane aj do toho ázijského zapadákova, tak Barma uvalí na Washington ekonomické sankcie!

Vinnetou je prvá lastovička, ale ak im to klapne, Hollywood to môže definitívne zabaliť. A časom možno zbalia aj mňa, lebo podľa dnešných trendov som určite rasista.

Milí priatelia, nebuďte takí citlivučkí a prajem všetkým krásnučky farebný dníček.