Špeciálna amnestia

Na to, čo všetko Dušky vyparatil, vyfasoval veľmi smiešny trest. Ale časom mu hádam ešte niečo pribudne. V každej iba priemerne civilizovanej krajine by to bolo 61 doživotí... Tak či tak, keď neprší aspoň kvapká a chvalabohu jeden kúsok sa zadarilo zabásnuť. Jedna lastovička leto nerobí, ale keď sa objaví, tak je celkom vysoká pravdepodobnosť, že to leto príde... Dušky, drž sa tam, dobre?! Pošlem balík, slaninku, klobásku a trošku indulóny do toho drsného sveta... Všetci pevne veríme, že globálne otepľovanie v tomto smere ešte iba začalo. Kým teta Zuzana uvoľní miesto v paláci, tak ešte zopár núdznych a nemajetných nájomníkov lukratívnych adries nastúpi do nápravnovýchovnej skupiny trošku porozmýšľať nad mizernou hodnotou svojich životov. Spomínaná teta sa vraj v 2024tom poberie kade ľahšie, že už na to vraj nemá nervy. Ja som za, ale potom pozor!... Môže sa výrazne ochladiť a Dušky ako prvý požiada o slobodu.

Už sa to raz stalo.

„Nech žije Havel“!.. Ak ste frajer, tak to skúste vykríknuť v ktorejkoľvek krčme na Považí... Neuveríte, koľko chlapov sa zdvihne od stola, aby vám flákli po papuli a nakopali vás do zadku... Nielen, že prišli o robotu, ale nasral ich aj ten svetoznámy akt ľudskosti od najväčšieho demokrata histórie. Strýko z Dubnice mi hovoril, že keď zatvorili zbrojovku a otvorili brány miestnej basy, tak zopár šťastne amnestovaných si to namierilo rovno do prvej krčmy a beztrestne pobodali dvoch čerstvo nedobrovoľne nezamestnaných. A ešte jednu čašníčku... O mŕtvych iba v dobrom, ale ako je vôbec možné, že toho tragéda mohla napadnúť taká blbosť, aby len tak pustil tie zvery. To čo tam naftu chlastali, keď toto z nich vypadlo ako prvé po nástupe do funkcie?... No celé zle!... Jeden z jeho oslobodených potkanov, pár hodín ako vyliezol z lochu, znásilnil nejaké dieťa... A viete ako na to reagoval už spomínaný najväčší demokrat? Niečo trepal o tom, že si musíme odpúšťať a sľúbili sme si lásku... Hordy nadržaných zločincov museli pripíjať na jeho zdravie. Určite na sekeru, respektíve niekoho okradli, pravdepodobne pri odchode z baru si zobrali aj kľúče. Do ekonomiky neprispeli ani korunu, dvadsať rokov trvalo, kým sa to navzájom nevystrieľalo. Aj roztopiť komplet gang v kyseline tiež netrvá iba jeden víkend...

Čoskoro sa to môže stať znovu...

Si to skúste predstaviť... Kováčik, Kičura, Kaliňák, Kudlička, Kočner, Kožuch, Káľavský, Kvietik, Kavečanský, Kučerka, Košč, Kollár, Krajmer a ich koaliční kumpáni... Alebo Kotleba, Krúpa a ešte zopár ksichtov z toho ich Ku-Klux-Klanu.. Si predstavte, ako čerstvo po prepustení z basy, oslavujú v priamom prenose a vymetajú všetky bordely. A Kapinaj s Kanderom vykrikujú, že všetko sa deje v medziach zákona... Párty roka, grcajú v centre Bratislavy priamo do fontány, obťažujú okoloidúcich a kladú odpor pri zatýkaní... Kamenický s Kažimírom, ešte si počkajme, či im NAKA nezákonne neodstrelí zárubňu, ale tak či tak, oni budú stále omieľať pokazenú platňu o politických väzňoch a tlieskať.

Takže táto hviezdna rota a stovky ďalších, budú v leopoldovskej base, v spoločenskej miestnosti nalepení na televízor a sledovať ako moderátor naskladá do kruhu kandidátov na budúceho prezidenta Slovenského kráľovstva. Víťaz im môže fakt dosť pomôcť... Áno, hlava štátu má takúto právomoc. V civilizovanej krajine je to zneužitie právomoci ústavného činiteľa ako vyšité, u nás gesto ľudskosti. Neskutočné, že?... Desať rokov trvá právoplatne odsúdiť šmejda a desať sekúnd trvá jeho amnestovanie. Inak prípad jasný ako facka, fúru peňazí to stálo, prežilo to všetky mimoriadne prostriedky spriaznenej prokuratúry, 363 polien pod nohy a nakoniec, niekto, len tak, podpíše prepúšťaciu správu...

Pri debatách sa bude fandiť a stávkovať ako na hokeji. Bachari tam budú musieť zdvojiť dozor. V deň volieb budú všetci sekať dobrotu, aby neskončili v diere a mohli krúžkovať. Je pravdepodobné, že aktuálni lídri odboja skončia za mrežami. V 2024, na Súmračnej, už bude svietiť iba upratovačka, takže chalani už teraz musia tuho rozmýšľať, koho postaviť do volieb. Aj ostatné centrály budú vo volebnom roku zívať prázdnotou, tak určite všetci budú ťahať za jeden povraz. Päť rokov v lochu je päť rokov, číslo nepustí... Tu musia spojiť sily, lebo ide o veľa. Ale všetky opozičné krúžky by radi ukázali svoje kvality, takže si to najprv rozdajú v primárkach. Takže poďme sa na to pozrieť, na aktuálne súpisky a predpokladať do ďalekej budúcnosti, čo by sa dalo vyskladať, postaviť a s čím vyraziť do boja za demokraciu, právny štát a očistu justície.

SMER – V 2024, Robo sedí... Druhý zdrhol, nejaké Belize, Dubaj, tento straník čaká na desinu od Najvyššieho súdu, henten sa narýchlo preventívne zcvokol... A toto je kto? Nejaký Bláha...

Zaujímavé, poďme si ho prelustrovať... Vzdelanie síce nič moc, ale rodinný typ a má rád zvieratká. On sám je taký poslušný, verný psík, drží krídlo vodcovi, nezaváhal by a vrhol by sa do balistiky dlažobnej kocky... Nemá problém s kamerou, na základke vyhral súťaž „Čo vieš o ZSSR“. Napísal rozprávkovú knižku o Leninovi a ani Zuckerberg nemá na facebooku toľko fanúšikov ako on... Hovorte si, čo chcete, Ľuboš má potenciál desať percent. Osobne by som si ho vedel viac predstaviť ako motivačného speakra na vojenskej prehliadke v Severnej Kórei. Alebo v polepšovni, vo Vladivostoku. Tu by mladým nepriateľom komunistického režimu tetoval kosák a kladivo na predlaktie a po večierke čítal pamäte sovietskych súdruhov, ako bojovali so syfilisom. Alebo by chodil po Auparku a odhaľoval amerických agentov...

Poďme ďalej... Bieda, ďalší sedí, bručí, trestaný, hentamten sa už dlhšie neozval. Celé zle... Richter ani náhodou, Galis - to si robíš srandu, tento smrdí prúserom a zvyšok už vyzerá ako prúser... Pozor, nejaký Blanár... Stávkové kancelárie by mu možno aj sedem percent natipovali. Síce taký nemastný, neslaný ujo, keby mu dali papier, tak by asi prečítal, keby mu dali pero, tak by podpísal, ale keby sa ho nikto nikdy nič neopýtal, tak by bol úplne ideálny. Stavím výplatu, že už teraz ho trénujú, aby rozoznal ruskú a americkú zástavu.

HLAS – Z Roba je kajúcnik roka, už na prvom výsluchu tromfol Makoá. Natrel všetkých zradcov a hlas zanikol ako tichý prd vo vetre. Všetci sa do hodiny zdekovali z republiky a zľahla sa po nich zem.

Ku Klux Klan – Miňo ešte musí zmaturovať, druhý Milan robí hanbu v Bruseli. Bol by blbý, keby nechal taký flek, takže z neho nič. Suja vyliezol na strom, kde ho medveď drží v šachu a Kuffa zaútočil na nemocnicu, kde vykonávali interupcie. Takže sedí. A zvyšok fašistického krúžku je tiež v base za nejakú hajlovačku... Ale kto je tento dedo?... Stratený v čase a priestore, motá sa bezcieľne po parlamente, snaží sa zapnúť počítač, ani s tým mobilom mu to moc nejde... Veď to je predsa IT guru, etický hacker, Mizík! Ideálny kandidát!... Taký Zeman už desať rokov vyzerá duchom neprítomný a ťahá už druhé obdobie. Takéto typy majú občania veľmi radi.

SNS – Keď si to o stranícke žezlo rozdal Danko s Hrnkom, tak to svedčí o úrovni tohoto spolku... Ale Andrej sa ešte stále topí v slzách za svojou láskou Žužu a alkohol mu tiež nie je cudzí. Aj keby bol vo top forme, tak Jano Slota je tu úplný kráľ! Nebude predsa míňať Ficovu polku na drahých právnikov. Vyňúral to tak, že radšej si odpustí všetky hriechy úplne sám a vybavené. Nečudoval by som sa, ak po Žiline už teraz koluje jeho petícia.

VLASŤ– Nespochybniteľný víťaz každých volieb už od veľkého tresku, Štefan, zorganizoval sólo let na Mars. Ako sa dalo čakať, tesnou väčšinou zvíťazil aj tu a stal sa právoplatným prezidentom. Ale odhalil podvod, tak na miestny Ústavný súd podal sťažnosť, že niekto z Pluta manipuloval výsledky. Na sociálnej sieti oznámil, že štartuje už zajtra. Pôjde to tam riešiť a žiadať odškodné za urážku na cti.

Maďari – Béla už na to hodil bobek a Gábor sedí. Inak na tohoto Maďara mám dosť nervy. O poriadne prachy som kvôli nemu prišiel. Ale som milosrdný, tiež mu pošlem indulónu a motivačný list... Ďalej Sólymos. Ten skončil v politike, prestal chlastať a vraj mieša rezance v čínskej reštike... A ešte ten bývalý minister. Ten, ktorý tiež vyzeral, že neodmietne. No veď ten, čo mal na starosť zápchy a výtlky. Tak on aktuálne tiež niekam zmizol. Ak si myslíte, že by to mohol skúsiť, tak všetci budete prekvapení, čo sa s ním stalo. Keď v roku 2056 otvoria Strečno a budú pokračovať v stavebných prácach, tak zistia, že ho tam kedysi nechtiac zabednili a on ten tunel z nudy zmákol sám.

Tu niekde by sme ešte mohli naraziť na rôznych asociálov, genetické havárie, prírodné úkazy a omyly... Napríklad taký Daňo podstúpil zmenu pohlavia. Jedenásťkrát to neskôr prehodnotil a po takej sérii z neho vznikol nový druh. Vraj sa to dokáže samooplodniť, takže to dalo kopačky Vaskymu. A zavesilo videjko, ako podpisuje predvolebnú spoluprácu so svojím duchovným otcom. A neskôr za ním poletí na ten Mars.

Takže keď to zhrnieme, do finále ide Blanár a Mizík... Si predstavte, že idete na dvadsať rokov sedieť a tieto dve katastrofy majú úlohu Vás neskôr z toho vysekať. Fúha, no neviem, či by som si v noci nevyzliekol tepláky a neskúšal námornícke uzly. Toto naozaj nie je dobrá správa, treba draftovať väčšie eso, aktuálnu superstar a poslať mu už teraz smajlíka... Aha, odpísal - tiež smajlíka a ešte aj srdiečko. Pošlime mu teda hrad, korunku a prosebníčkového smajlíka... A pozor, reaguje... Že bicykel, cmúčikový smajlík a už je OFF. No nič, skúsime znovu o týždeň, ale zakódujete to trémou. Aby to nejaká novinárska štetka vyčmuchala.

Maroš o tom mlží... Na otázku novinára, či nepokukuje po zmene odvetil, že aj hviezdy na nebi mu dali jasnú správu, že on je ten lev, ktorý sa narodil a aj zomrie za spravodlivosť. Podľa mňa a ostatných odborníkov je astrológia na úrovni politológie a análnej kartografie, ale keď už inak nedáte, tak mne by pasoval skôr ako potkan, had alebo sviňa.

Tak už viem, prečo sa Dušky nehodil o zem a nerozplakal, keď mu potvrdili trest. On si je úplne istý, že nikto z druhej strany barikády nemá také gule rozdať si to s Marošom, a keby to aj skúsil, tak nezíska dostatočnú dôveru dezolátnej verejnosti. Síce je to zlodej, právnik, ale zasa nie je sprostý. Keď vidí ten utešený národ, tak sa niet čoho obávať...

No kde ste hrdinovia!... Sulík? Ale kdeže, ten si kúpil v Austrálii ranč a bude tam ošetrovať kengury. Kollár? Ten nebude mať čas, každý deň pôjde do inej školy na rodičovské. Matovič s Hegerom? Veru nie... Zabudnime aj na starú gardu. Na Dzurindu s Miklóšom, to by bol sakra veľký risk. Oni si to uvedomujú, a tak radšej nebudú deliť hlasy. Progresívne dievčence by si tiež nemali moc namýšľať. Lebo aj motyka vystrelí, ako napríklad Čaputová naposledy a inšpirovala ďalšie. Lebo taký Žilinka, ak tú fušku zoberie, tak to je iný sociálny kaliber. Väčší borec ako Šefčovič a ten by ju zvalcoval... Fakt to netreba podceniť, jedna strana na tom fakt maká, tak aj druhá by to nemala odfláknuť.

A čo taký Korčok?... Všímam si toho chlapa už dlhšie. Vyzerá celkom repre, ako diplomat už videl kus sveta, tak určite mu aj angličtina ide, a keď rozpráva, tak nehúka a nebľačí...

Milí priatelia, keď už máme tú demokraciu, tak pri tých voľbách rozmýšľajte ako ľudia, nie ako dementi.

A prajem Vám pekný deň.