Vyvesiť, či nevyvesiť dúhovú vlajku?

Skôr ako ich začneme voliť alebo lynčovať, poďme si ujasniť pojmy a dojmy. Neviem ako vy, ale ja som do tridsiatky nevedel, aký je rozdiel medzi vlajkou a zástavou. Pomery strán, orientácia pruhov, uchytenie, dokonca existuje aj niečo ako koruhva! Keby som túto problematiku nemal naštudovanú do detailu až tak, že by som mohol v paláci robiť šéfa protokolu a nevychované osadenstvo učiť slušnému správaniu, tak by som tú koruhvu považoval za inteligentnú nadávku.

My Slováci, sme v tomto vlajkovaní strašní mumáci. Drvivá väčšina by odtiaľto najradšej zdrhla a meter za hranicou by tú milovanú vlajku bez zábran použila na intímnu hygienu. Ale keď ide v telke hokej, tak s trikolórou sa roztrhne vrece. A kto nemá vyzdobený späťák na aute, tak nie je Slovák a treba ho odstaviť na krajnicu. Správny fanúšik sa ožerie na bomby. Namotá na seba vlajku ako plachtu v saune, do papule si strčí vuvuzelu a do rána bieleho trúbi na celé námestie. Neskôr mohutne grcia na nejakú kultúrnu pamiatku. Ak mu to bude fŕkať, tak aj národnému symbolu sa ujde. Keby som mal porovnať úroveň hanobenia formou pošpinenia bielych pruhov a štátneho znaku, prikláňam sa k názoru, že emigrant k tomu pristúpil citlivejšie. My ako národ, sa správame ako patrioti len veľmi, ale veľmi nepravidelne. Je svetový unikát, že táto hrdosť závisí od aktuálnej formy hráčov na ľade. Takže posledných dvadsať rokov dosť sporadicky. Ale posledný draft v zámorskej profi lige ukázal, že ideme zasa na zlato, a tak slovenská vlajka si zasa užije rôzne telesné tekutiny. Ale až koncom mája... Dnes je v móde dúhová. Na ňu sa zatiaľ len pľuje. Obsah žalúdka alebo mechúra ešte nikto verejne nepoužil...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kedysi som sa na ňu díval z okna. Cez ulicu býva jeden pár. Vyzerajú v pohode, doteraz som ich ešte neriešil, lebo iba raz rušili nočný kľud a raz kosili trávnik v nedeľu o ôsmej večer. Takže majú zatiaľ dva fauly. Ešte jeden prešľap a môžeme to predebatovať. A oni, sem-tam, na balkóne vyvesia farby dúhy. Nepoznám zvyky v tejto komunite, kým ma nebalia, je mi to jedno. Fakt poriadny kúsok, tri metre materiálu, registrujem to už z parkoviska. Neviem pri akej príležitosti, ale raz to vytasili, keď bol ten sprievod, z ktorého všetci kresťanskí alfa heteráci chytali infarkt... Ale je to ich barák. Rob si tam čo chceš, len neruš susedov a kúp si lepšiu kosačku. A budeme cool... Ale jednu vec im predsa musím vytknúť. Nemôžu tú vlajku len tak prevesiť cez zábradlie ako posteľnú plachtu na sušiaku! To čo je za prístup!... To, čo vlaje na námestí v Mexiko City, to museli tkať a našívať zopár rokov. V búdke sa tam nonstop točí služba, ak sa to nejako zahne, pokrčí, ovisne, vykadí sa na to holub, okamžite na to vletia... Chalani, tak trošku na tom treba zapracovať, dobre?... Symboly, tie musia byť vidno, inak strácajú význam!... Lebo takto jej plochu zredukujete na polovicu a hlavne tým vyjadrujete nejaký postoj, tak sa za to kua nehanbite! Treba kúpiť v hornbáči hliníkovú trubku, namontovať to na strechu a nechať na prírodu nech názor rozfúka do sveta. Keď niečo robíš, tak to rob poriadne!... Určite sa nájde niekto, kto ti rozkope smetiak. Na ten jeden ár predzáhradky, ktorý kosíš dve hodiny. Ale jeho to po dvadsiatom opakovaní prestane baviť... Alebo ho tam načapáš a rozkopeš zasa ty jeho. Tak či tak, vyhráš...

„A vyvesíte z magistrátu dúhovú vlajku ako podporu LGBTI?“

Prvý kandidát začal koktať, že je to strašná tragédia. Strašná... Jeho srdce je s rodinami obetí, musíme zahodiť predsudky a už rozkázal údržbárom zrolovať tú európsku, či ako sa ten neschopný bruselský krúžok volá. A že hneď po relácii sadá do auta a práši do roboty to riešiť... A slza... Moderátorka si z neho tiež skoro cvrkla. Toto je kandidát, ktorý nás povedie k tolerantnej budúcnosti!... On si určite v duchu povedal, že drbem na vás vy buzny, na dva dni vám urobím radosť, dáme fotočku a pôjdeme si všetci vlastnou cestou.

Druhý chcel vypotiť úplne to isté, takže fofrom musí vymyslieť niečo iné, lepšie, ako tie bukvice podporiť. A tak s roztraseným hlasom odsúdi útok a poprosí o odpustenie. Že neurobil niečo, čokoľvek, len aby sa to nestalo... Aby preskočil protivníka, tak vyhlási, že pred jeho progresívnym kanclom už dávno veje dúha a navrhne všetkým spoločné objatie... Odpadávačka... Mediálny tréner v zákulisí si tľapne s leadrom kampane, dali sme to! A brnkne do jeho malej firmičky, ktorá už začala tlačiť farebné odznačiky. Aby roboši trošku mákli, treba navýšiť šaržu, ťahajte aj nočnú, náš koníček valcuje preferencie!

„Nie, nevyvesím! Povedzte mi jeden dôvod, že prečo...“

Veď toľko stožiarov pred úradmi ani nemáme! A zabetónovať tam ďalšie tri, to už je predsa malá stavba. Ver mi, to by si na Slovensku nechcel kolaudovať... A nemôžeme ani dať dve vlajky na jeden. To je neprípustné! Naskladať ich nad seba, to by rozdúchalo iné vášne! Kto je nadriadený a kto podriadený?... Voľné stožiare majú iba pred budovou OSN v New Yorku. Ale to majú do zásoby, keď sa nejaká krajina rozpadne. Pochybujem, že tam zatiaľ dávajú nejaké kontroverzné menšiny... U nás doma, tá slovenská, musí byť nonstop vytiahnutá. A basta!... Aby občan cítil, že tam je bezpečný prístav, ten ostrov nádeje a odpovedí. Kam prídete s jednoduchou otázkou a po troch hodinách odchádzate s desiatimi papiermi. Lebo oni sú tu pre ľudí... Veď keď niekde vo svete vidíte naše farby, tak vám pomôžu s každým problémom. Nemyslím ambasády, tam majú furt sanitárne dni, poriadok musí byť. Ale nejaký karavan alebo zájazdový autobus. Tam určite majú otvarák na víno a je ešte veľká šanca, že aj prenocujete.

Ako druhá, ktorá sa za žiadnych okolností neskladá, je tá Európska. Myslime si o nich čo chceme, ale je to najväčší sponzor. A keď ten náš mrdník štedro platia, tak ho predsa nemôžeme vymeniť za nejakú minoritu. A keď by sme už silou mocou chceli prezentovať podporu trpiacim a utláčaným, tak na chvíľku skúsme tú modro žltú, Ukrajinskú. Ale iba na chvíľku. Nie preto, že polovica národa fandí tomu potkanovi z Kremľa a toto by ich naštartovalo k výtržnostiam, ale preto, že na svete sú aj iné miesta, kde sa tvrdo bojuje. A vo veľkom zomiera. Hlavne zákon č 352/2001 jasne hovorí, že keď je nejaký prúser, tak ideme na pol žrde. Ale aj to iba na určitú dobu... Tak teda dolu s ňou!

Takže kam dáme tú dúhovú? Na stožiar ísť nemôže, lebo už žiadny nemáme a zákon to nepovoľuje. A hlavne je to absolútne nelogické... Pricvaknúť na parapetu a pustiť z okna? To tiež nie. To je dehonestujúce. To sme si už vysvetlili. A pani upratovačka by to časom považovala za handru a šmarila do koša. Alebo by to nastrihala na pásiky, keby vnučka chcela ísť na maškarný... Áno, mohlo by sa to stať. Ono to nie je všetkým jasné. V mojom prípade som zistil, čo dúhová vlajka znamená, až keď to tí susedia v 2019tom zavesili na balkón. Ja som si dovtedy myslel, že tie veselé farby sú symbol detí, alebo mládeže alebo niečo podobné. Lebo na škôlke som videl takú podobnú dekoráciu... V živote by ma nenapadlo, že ľudia s „netradičnou“ sexuálnou orientáciou si osvoja nejakú farbu, dokonca zástavu a spoločnosť ich bude podľa toho identifikovať. Aj na Machu Picchu som takú našiel. A vtedy som si fakt myslel, že to tam vytrepali skauti na koncoročnom výlete.

A prečo sa vlastne zaoberáme otázkou, či na úrade práce bude alebo nebude, dúhová vlajka? To už nemáme iné problémy? Ak na tom trvajú predstavitelia LGBTI, tak si budú musieť hodnú chvíľku počkať. A ani to ešte nemajú isté! Možno za dvadsať, tridsať rokov, sa o tom ešte iba začneme baviť. Dôležitejšie veci sú na pláne. To aj oprava cyklotrasy okolo Draždiaka je dôležitejšia. Čo iba ja viem, tak sa na tých hrboch, iba toto leto, rozsekali dvaja kolobežkári. A ak zamestnanci by tým chceli niečo vyjadriť, tak nech sa radšej venujú svojej práci. Keď tam človek o niečo žiada, tak sa cíti dosť blbo. Lebo sa tvária, ako by som ich otravoval a vyrušoval.

LGBTI komunita by iba začala vadiť širokej verejnosti, keby sa ich symbol hrdo trepotal pred parlamentom alebo nejakým ministerstvom. Mne osobne by to vadilo... Lebo potom by sa o slovo prihlásilo strašne veľa skupín, ktoré by tiež žiadali svoje miesto vo vetre. Nič by sme celý deň nerobili, iba riešili stavebné povolenia na stĺpiky. Nejaký úradník by dostal za úlohu rozpis, že to budeme striedať, aby sa každému ušlo. A prečo oni mali o hodinu viac ako my? Čo sme horší? Diskriminácia! Garantujte nám naše práva! A budeme si navzájom kradnúť vlajky ako v pionierskom tábore a polievať benzínom ako v Iráne. Toto chceme? Asi sa niekto strašne nudí, že?

A hlavne prestaňte teraz tlačiť na pílu. Dúhové farby sú terč, po ulici sa pohybuje kopu divných tvorov, ktorí by si chceli kopnúť do homosexuála. Veď určite má opičie kiahne a aj AIDS, či? Ja mám tiež chuť sem-tam naložiť nejakému hovädu, ktoré nevie šoférovať... Alebo majú chuť prefackať nejakého Žida. Lebo im v banke zdvihol úrok na hypotéke... Minimálne polovica národa je frustrovaná a znechutená svojím úbohým životom, naše elity im furt tlačia do hlavy kaleráby a nejakú veľkú zmenu. Huckajú dezolátov, že ulica je miesto na vyjadrenie názoru a ejakulácia do pošvy je to pravé žúžo. A hlavne, že LGBTI je prevtelený satan, útok na hodnoty a rodinu. Také medziriadkové povzbudzovanie do násilia, Viva la Revolución a podobné drísty, majú veľký vplyv na jednoduchší mozoček. Priemerný volič to pochopí tak, že by mal hodiť dlažobnú kocku, pritankovať prvému buzerantovi, jednoducho urobiť niečo revolučné a odstrániť nepriateľa. O tom, že veľa ľudí tomu verí, o tom sa nemusíme baviť. Dokonca mnohí sa aj radujú, že vystrieľali tú krčmu... Ani si neviete predstaviť koľko manifestov sa začalo písať, koľko inšpirácie priniesol ten chalan... A vy chcete vešať vlajky? No skúste to. Aj zápalné fľaše budú lietať. A tu to určite neskončí. Papiere na búchačku už dajú komukoľvek a magormi sa to tu len tak hemží.

Osobne poznám človeka, ktorý fandil Breivikovi. Obdivoval Hitlera, chechtal sa v kine, keď premietali Schindlerov zoznam, vodca bunky mladých fašistov v mojom rodisku. Mal som s ním finančný spor a vyhrážal sa mi, že skončím ako tie decká na ostrove a on pôjde do Valhaly hodovať s bojovníkmi za čistú rasu. Fakt, dva dni po masakri si ešte stále za monitorom na tom honil... A že berie železo a Dolný Kubín zažije Norskóooooo. Tak som zobral kuchynský nôž, že mu idem oproti a vykastrujem toho pošuka rovno na kolonádnom moste... A potom mi volal, že je v podmienke za nejaké rasistické kecy, že ak odnesiem tú facebookovú komunikáciu policajtom a skončí v base, tak on je s tým v pohode. Ale keď odtiaľ vylezie, tak ma podreže. A zavolal nášmu spoločnému známemu, že ide zavraždiť Slameníka... A ten mu hovorí, že neblbni, Slameník z teba narobí desať malých škaredých a všetci skončíte za mrežami... Zasa som vyraboval šuflíky, jeden vykosťovací, jeden bojový a šiel som ho hľadať... Mimochodom toto indivíduum už má dve deti... Mal by im kúpiť čokoládu, nebyť ich, už je v lochu...

Ti dvaja zo Zámockej boli popravení, ale aj päsťou sa dá zabiť človek. Ako prvý úder ho omráči, ale keď mu potom dôkladne poskáču po hlave, malo by to zabrať. A si predstavte, že pred nejakou štátnou inštitúciou vyvesia dúhovú vlajku. Zhromaždí sa tam početná skupinka nespokojných občanov, tvrdé jadro, ktorí budú skandovať a pôjde okolo chalan, ktorému sa páči spolužiak... On si pôjde vybaviť napríklad nejaký doklad. Ono to niekedy aj trošku vidno, že tento týpek nie je úplne podľa kostolného poriadku. Alebo pôjdu spolu. Nedajbože sa chytia za ruku, alebo si dajú pusu. Mne osobne by to možno bolo trošku divné... A všimne si to tá nadržaná partička heteráčov a budú im nadávať, ponižovať ich. A keď sa chlapci budú brániť, tak možno aj vyhrajú prvé kolo... Ale hrdí to určite nevzdajú a počkajú si ich v tmavej uličke a už nebudú iba facky lietať... Ja osobne by som nezniesol prehru a určite by som plánoval pomstu. A to som celkom normálny...

Takže žiadne dúhové vlajky sa vešať nebudú. Je to blbosť, ktorú si ani samotná LGBTI neželá.

Milí priatelia prajem pekný deň.