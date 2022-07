Druhá príčina úpadku nášho školstva

Úpadok nášho školstva začal najmä po roku 1989 v čase vznikajúceho raného či „nášho kapitalizmu“. Zrušilo sa plánovanie a o všetkom mal rozhodnúť všemocný trh. Dotklo sa to všetkého aj školstva. A tak začali vznikať nové školy, najmä súkromné a cirkevné. Boli to stredné školy, ale i vysoké. Z tých stredných najviac vzniklo gymnázií. Otvorili sa tak dvierka väčšej časti populácie, ktorá mohla študovať na tomto type školy. Odborné školy začali pociťovať pokles žiakov, a tak jedna po druhej sa transformovali alebo celkom zanikli. Vznik nových vysokých škôl opäť otvoril doslova „dvere“ pre všetkých, čo chceli získať vysokoškolský diplom či titul alebo len tak si vyskúšať ako chutí vysokoškolský život. A tak sa školy plnili žiakmi či študentmi, častokrát bez základných predpokladov na daný typ štúdia. A keď bol do toho prijatý zákon o financovaní školstva, dielo bolo dokonané. Čo žiak či študent, to príslušná suma peňazí pre školu. A bralo sa prakticky všetko. Veď bolo potrebné ekonomicky prežiť. Zabezpečiť chod školy, zaplatiť učiteľov, riešiť nevyhnutné učebné pomôcky. Vznik každej novej školy doslova ohrozil existenciu tých, ktorým sa predtým ešte ako tak darilo. Ak klesol priemerný počet žiakov v triede pod určitú hranicu, škola sa dostala do červených čísel. Normatív na žiaka je neúprosný. Samozrejme žiaci veľmi rýchlo pochopili, že sú lukratívny tovar a prijímacie pohovory už neboli takou neprekonateľnou prekážkou. Nábory žiakov sa stali úplne bežné a tak túžbu po poznaní vystriedali cesty, ako sa dá čo najľahším spôsobom dostať na vhodný typ strednej školy a potom po jej skončení samozrejme zapísať sa aj na nejakú vysokú. A verte, že technika to nebola a ani niečo z prírodných vied. Samozrejme najväčšia istota je na súkromných školách. Však tam, keď sa za to zaplatí, tak je aj istota, že mi to dajú... Pred pár rokmi som v jednom článku napísal /nepublikoval som ho síce/ , že u nás je snáď možné zapísať aj koňa na vysokú školu, dôležité však bude, aby ste za jeho štúdium zaplatili. A prečo nie? Však keď Caligula priviedol svojho obľúbeného koňa do senátu...

A že na úpadku nášho školstva sa podieľa aj veľké množstvo novovzniknutých vysokých škôl potvrdzuje aj ten fakt, že táto lukratívna ponuka vôbec neláka tých najlepších žiakov z maturitných ročníkov našich gymnázií. Tí, čo sa ešte chcú učiť a hľadajú kvalitu, tak idú na české vysoké školy. A nechcem tipovať aké percento sa z nich po ich úspešnom skončení vráti na Slovensko.

Samozrejme, že jediná cesta je urobiť poriadok v sieti stredných škôl, ale aj vysokých. To je však v súčasnej dobe prakticky nemožné. Každý, čo je len trochu zainteresovaný, si bude tú svoju školu chrániť. Nepomôžu akreditácie a siahať na súkromný majetok tým, ktorí nám dali papier o získanom vzdelaní. To sa predsa nerobí...