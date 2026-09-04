"Kŕmime ľudí, nie holuby."

Dôvody sú rôzne, stále platí „byť, či nebyť“ súčasťou potravinovej pomoci.
Za posledný rok sa mi podarilo sa stretnúť s predstaviteľstvom viacerých z tých, čo sa redistribúcii potravinovej pomoci venujú, častokrát ako doplnkovej službe sociálneho poradenstva. Majú veľa spoločného. Odhodlaných ľudí, dobrovoľníkov. Kooperujú a vedia sa na seba navzájom spoľahnúť, pomôcť si. Zároveň sa boria s rovnakými výzvami. Jednou z nich je aj motivácia klientov k poberaniu sociálnych služieb a tým prispieť k jeho rozvoju v potrebných zručnostiach. Dať mu šancu k zlepšeniu životnej situácie.
Silnou motiváciou je podpora vo forme potravinovej pomoci. Veľkou výhodou, ak ju poskytuje organizácia, človek, ktorého ľudia ohrození chudobou poznajú. Viacerí majú totiž negatívne skúsenosti s darovanými potravinami od fyzických osôb a tak aj dôvera v neznámych ľudí je veľmi naštrbená. Pomoc často vedia prijať iba od tých, s ktorými sa pravidelne stretávajú. Je to logické, neviem či by som si aj ja s úplnou dôverou vzala jedlo od neznámeho človeka na ulici.
Každý z nás má iné požiadavky na základné potraviny. Jedna má rada celozrnný chlieb, druhý biele pečivo. Predpoklad, s ktorým som aj ja dlho žila je, že nie je dôležité čo dostanem ako darované jedlo, či to bude chlieb, či rožok, či zemiaky. Hlavne, že mi niekto niečo dá a mám čo do úst. Neuvedomovala som si, že to nie je jednorazové, že potravinová pomoc sa opakuje, a že rodina vie mať k nej prístup aj trikrát do týždňa, podľa toho, koľko má členov. Ale dostať zakaždým tú istú skladbu potravín je náročné.
Balíček potravinovej pomoci je zväčša rovnaký – pekárenské výrobky tvoria 80%, 20% ovocie a zelenina. Je to pomoc. Veľká pomoc. Ale stále sa veľa potravinových prebytkov vhodných na ľudskú spotrebu vyhadzuje. Plytváme. A pritom stále máme veľa susedov, ktorí majú nedostatok.
Veľmi milo ma prekvapili redistribútori prebytočných potravín, keď pri odovzdávaní potravín núdznym radili, čo si majú z pekárenských výrobkov pripraviť. „Recepty rozdávame, poradíme. Aj z úplne tvrdého pečiva spravíte žemľovku!“
Potravinová pomoc nenahradí plnohodnotný nákup. Aj na žemľovku okrem pečiva potrebujete ešte aspoň mlieko a vajíčka, trochu cukru, jablko. Zo starého pečiva viete urobiť strúhanku – z nej koláč aj rezeň. Za predpokladu, že máte peniaze na dokúpenie surovín. A to je ďalší zmysel potravinovej pomoci. Naučiť sa hospodáriť s tým čo mám, čo mi je darované a riešiť „už len“ doplnenie potravín. A človek nemusí každý deň iba zháňať jedlo pre seba, či rodinu, postupne nájde silu a motiváciu začať rozmýšľať nad svojou budúcnosťou. A možno sa mu podarí, vystúpiť z bludného kruhu chudoby.
Odkaz na záver na dnešný deň: Dajme šancu prebytočným potravinám, bezpečným a kvalitným, vhodným na ľudskú spotrebu, aby pomohli k lepšiemu prežívaniu núdznych.
My v Platforme potravinovej pomoci Slovensko Vám radi povieme, ako.
Katarína Biela, vedenie regionálnych koordinátorov Platformy potravinovej pomoci Slovensko, kbiela@ppps.sk