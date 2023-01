Povedala to Coco Chanel a ja s ňou súhlasím. Bez parfému sa cítim ako nedoobliekaná.

Kamarátka Gaba sa ku mne naklonila, potiahla nosom a povedala, máš novú vôňu?! Pes Danihel zavetril nosom, vstal spod stola, trikrát ma obišiel, ňufákom sa dotkol mojej ruky. Prekvapilo ma, že sa netváril znechutene, dokonca, ale to sa mi asi len zazdalo, pozrel na mňa uznanlivo. Gaba sa ironicky zasmiala a povedala, ak sa páči Danihelovi Tvoja nová vôňa, tak je to vôňa pre psa! Otrasné niečo. Čo to je za značka a aká odroda?!

A čo to je víno, že odroda, zahundrala som. Dobre, dobre, veď vieš ako to myslím. Pozrela na mňa skúmavým pohľadom a po chvíli povedala. Je to zvláštna vôňa, chce to odvahu dať si taký parfém . Spomenula som si, ako si si v lete dala na námornícke tričko „perlové dlhé korále“. Tiež čudná zmes, ja by som sa tak nedoobliekala, ale na Tebe mi to neprekážalo. Dobre, vôňa ti pristane, ale je zvláštna. Spokojne som sa zasmiala.

Kde by si ju zaradila? Nie je to svieža, ľahká letná vôňa, no veď ani ty už nekvitneš , poznamenala. Hej , je výrazná, treba s ňou opatrne ako s korením, povedala som, prehliadnuc jej poznámku. Rozhodne nepatrí medzi tie, čo voňajú ako kurvinkufor. Ešte že tak, pomyslela som si. Gabu mám rada, aj pre jej priamosť , hoci som často terčom jej trefných poznámok . A nie je ružovej farby. Flakón nie je načačkaný, rafinovane sexi žensky gýčovitý. Nemá žiadne mašličky, ani kvietky. Možno, nejaká kožená šnúrka, alebo náznak konárov stromov.

Mhm, dobre hovoríš, zahmkala som. Chvíľu vyzerala trošku neprítomne a povedala. Myslím, že ten parfém je v jednoduchej flaštičke. A farba? Možno žlto zlatá, ako keď zapadá slnko niekde kde je veľmi horúco, možno púšť. Privoňala ešte raz. Teraz cítim popadané , premočené lístie, zemité niečo, niečo sťavnaté, korenisté a zároveň jemné. A niečo pradávne, alebo stabilné. Fakt zaujímavá vôňa, taká protichodná.

Ja mám rada vône vo všeobecnosti, nielen parfémy. Ale predsa, taká esencia vône vo fľaštičke je pre mňa niečo neodolateľne príťažlivé. Navodzuje mi príjemné pocity, náladu, sebavedomie, radosť zo života. Ja si dokonca aj pri fotografovaní frknem parfém za ucho a potom , prisahám, že to vidno aj na fotografii, že mi niečo vonia.

Nikdy som nemala ikonický Chanel 5. Originál je luxusný, drahý a nemám ho kde nosiť. Ale keby som ho veľmi chcela, tak presvedčím samu seba, že len s ním budem dokonalá, tak si ho kúpim. Ak by som mužovi dlho „pílila“ uši“, tak mi ho kúpi, aby mal pokoj. Pri všetkej úcte čo prechovávam ku Coco skutočný dôvod je ten , že mi nepristane .

Vybrať si parfém je celá veda. Je pravda, že niekomu pristanú jemné vône a väčšinou sú ich nositeľky tiež jemné . Parfém by nemal nič zakrývať, mal by dopĺňať. Mal by byť ako duch. Vôňou sa dá riadne dogabať, ale aj noblesne povzniesť.