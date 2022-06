Ale aj tak sú všetci iba amatéri v šklbaní...

Púť do Mekky alebo hádždž patrí k piatim pilierom islamu...podľa neho je povinnosťou každého pravoverného a fyzicky schopného moslima absolvovať ju aspoň raz za život. Táto púť sa koná už niekoľko stáročí a pútnici si mohli v minulosti dať pred svoje meno hrdý titul „Hadži“, čiže niekto, kto absolvoval púť do Mekky...ti staršie narodení si určite spomínajú na knihu Karla Maya Púšťou, kde výrečný sluha hlavného hrdinu sa vola Hadži Halef Omar ben Hadži Abul Abas ibn Hadži Davud al Gosarah - aj keď ako vysvitlo z kontextu, ani on ani jeho otec ani starý otec v Mekke v skutočnosti nikdy neboli…

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bohužiaľ, tento rok sa sen o absolvovaní púte rozplynie aj mnohým moslimom z Európy, USA a Austrálie...keď sa konečne tešili, že po dvoch rokoch pandémie, kedy bola hádždž prakticky úplne zrušená, uvidia vytúžené sväté miesta, vláda Saudskej Arábie im nečakane skrížila plány…

Od roku 2006 fungoval systém prihlásenia sa na púť cez špecializované cestovné agentúry, ktoré zabezpečovali tzv. pútnické balíčky v rôznych cenových reláciách...tie najlacnejšie zahŕňali dopravu na pútnické miesta (okrem Mekky sa putuje aj do Mediny, kde je pochovaný prorok Mohamed ), spanie v stanoch, jednoduchú stravu, sprievodcu po svätých miestach ( ktorý dáva pozor, aby ste správne absolvovali všetky predpísané úkony, inak by púť nebola platná) zhruba vo výške 1000 dolárov, plus víza a letenka...tie najdrahšie sa pohybovali v desaťtisícoch dolárov a ponúkali dopravu taxíkmi, spanie v 5 hviezdičkových hoteloch či priamo v hoteli Mekka Clock Tower s výhľadom na nádvorie Veľkej Mešity a samozrejme, aj inú stravu a podobný nadštandardný servis. V rokoch nášho pobytu v Saudskej Arábii si pamätám, že sa jednalo v priemere okolo 3 miliónov pútnikov ročne, napríklad aj v roku 2015, kedy sa udialo aj doteraz najväčšie nešťastie v dejinách hádždž – v tlačenici tu bolo ušliapaných vyše 2000 pútnikov, prevažne z Iránu a množstvo ďalších bolo zranených…

Bolo jasné, že spolu s letenkami, prevádzkovanými prevažne domácou štátnou leteckou spoločnosťou Saudi Airlines a pútnickými vízami, platby za ktoré išli tiež do štátnej kasy, to bol pre krajinu vždy mimoriadne výnosný biznis. Tento rok sa však saudská vláda rozhodla ísť ešte ďalej...prakticky zo dňa na deň ( to je pre nich inak typické…v čase, keď sme tam žili, tak sa kráľ Abdullah rozhodol, že zmení dovtedajší víkend štvrtok piatok na víkend piatok sobotu, aby bolo možné viac dní robiť biznis... oznámili to v správach v utorok a v piatok to už platilo a víkend fungoval po novom), že ruší doterajší systém a že jednotlivé krajiny už nebudú môcť posielať svojich moslimov podľa pridelených kvót cez spomenuté cestovné agentúry, ale jednotlivci sa musia prihlásiť online cez tzv. Lottery System Motawif…

Ak vám v prvom momente napadne podobnosť s našou očkovacou lotériou, vôbec sa vám nedivím...aj tento systém sa ukázal byť mimoriadne nedomysleným, nefunkčným a zmätočným. Za prvé, moslimovia z Európy, USA a Austrálie, ktorí si už bookli a aj zaplatili svoj pútnický balíček cez cestovné agentúry, nemohli na púť vycestovať, lebo neboli v novom systéme...saudské ministerstvo pre hádždž im odporúčalo, aby si peniaze vymáhali od svojich cestovných agentúr...tieto, mnohé špecializované práve na hádždž, takto de facto zo dňa na deň skrachovali…

Tí šťastlivci, ktorým sa podarilo do preťaženého Motawif systému predsa len zaregistrovať, tiež ešte nemali vyhrané...najprv ich musel systém vybrať (preto „lottery“, lebo išlo o náhodné generovanie prihlásených jedincov, aby sa vraj predišlo nejakej korupcii) a keď ich už aj systém vybral a oni zaplatili, dostali oznam, že platba prešla, ale registrácia sa nepodarila ( tiež vám to pripomína prihlasovanie sa na očkovanie u nás ???). Keď si potom zmätení chudáci overovali u leteckých spoločností, či sú na zozname cestujúcich, zistili, že nie sú...jednoducho, systém bol „overbooked“, čo je obľúbený termín mnohých leteckých spoločností, ktoré predajú viac leteniek ako je miest v lietadle a potom sa vás snažia poslať iným letom alebo vám zrušia letenku alebo podobne...a tak aj títo dotyční boli jednoducho nútení ostať doma…

Saudská vláda tento krok, ktorý vyvolal vlnu rozhorčenia najmä v Austrálii a v Anglicku, odôvodňovala tým, že chcela odstrániť tzv.“middleman“, teda cestovné kancelárie, ktoré vraj boli mnohé falošné a predražené….pritom ceny najlacnejších pútnických balíčkov sa cez Motawif vyšplhali na viac ako 10.000 britských libier, čo je celkom dosť aj pre slušne zarábajúceho anglického moslima, nie to pre niekoho, kto si na to šetrí celý život...A propo, bývalo zvykom, že sa púte zúčastňovali hlavne starší pútnici, keďže účasťou na nej sa vám odpúšťajú predchádzajúce hriechy, ktorých máte logicky v staršom veku viacej ako v mladom...Motawif systém ale stanovil maximálny vek pútnikov na 65 rokov a pridal povinnosť byť plne zaočkovaný proti Covidu...takže v tomto momente naozaj ani srnka netuší koľko pútnikov sa v najbližších dňoch vlastne do Mekky dostane - v každom prípade bude väčšina z nich riadne ošklbaných...