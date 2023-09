"Dôchodcom nad 65 rokov by mali zakázať voliť!"

Sedel vo vírivke a jeho slová neboli určené mne, ale jeho kamarátovi, ktorý sedel v teplých bublinkách vedľa neho. Toho som si všimla, keď tam vchádzal - bol vysoký, chudý, s tetovaním na pleciach a s výraznou jazvou na pravom kolene - pri každom kroku dole po schodoch zasŕkal od bolesti. Teraz zjavne nevedel, čo povedať, a tak mlčal...ja som sa tvárila, že nepočujem...

„Predstav si, môj svokor včera povedal, že bude voliť Fica...taká hanba...že vraj lebo im zvýšil dôchodky a sľúbil, že zvýši ešte viacej...ľudia zjavne nemajú rozum...“ pokračoval dotyčný pán a v rozčúlení šibrinkoval rukami okolo seba...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Takto v pondelok dopoludnia bolo nás dôchodcov na plavárni väčšina. Dnes začínal nový školský rok, deti sa po prázdninách vrátili do škôlok a školských lavíc (aj môj najstarší vnuk Jonáško dnes nastúpil do prvej triedy v Brne a mňa chytila ťažká nostalgia pri pohľade na video, čo poslal syn) a produktívna generácia pracovala. Logicky tu teda boli práve starší, a veru, aj takí sedemdesiatnici. Našťastie okrem mňa nikto dotyčného pána nepočul - aj ja som ho započula len vďaka tomu, že som bola v tom momente práve blízko. Aj keď mám do ním uvedeného veku ešte nejaký ten rôčik, aj tak mi napadlo, ako by asi reagovali. Predstavila som si svoju 69 ročnú anglickú švagrinú, ktorá pravidelne hrá tenis, plaví sa na plachetnici, navštevuje vedomostné kvízy, čitateľské kluby, každý štvrtok dobrovoľníči v charity shope, že ako by sa asi tvárila, keby ju niekto takto degradoval na prakticky nesvojprávnu...

Nedalo mi to a keď som prišla domov, vygooglila som si percento ľudí nad 65 rokov na Slovensku. Ukázalo mi štatistiku, že v roku 2001 to bolo 11,4 percent, v roku 2011 už 12,7 percent a v roku 2021 dokonca viac ako 17 percent. Jasné ako facka – starneme čoraz viac, aj keď áno, tieto čísla ukazujú iba dĺžku života, nie jeho kvalitu, o ktorej by sme najmä u staršej generácie mohli polemizovať vzhľadom na príjmy, zdravotný stav a ďalšie ukazovatele. To však nič nemení na fakte, že keby nápad dotyčného pána prešiel, že by nemohlo voliť viac ako 17 percent občanov a to je už teda setsakramentsky dosť...

Rozmýšľala som, že koľko ľudí môže zmýšľať podobne ako on...na jednej strane žijúc v demokratickom štáte a na druhej potierajúc základné princípy demokracie. Aj keď som chápala jeho rozhorčenie, predsa len mi prišlo v pravom slova zmysle až demagogické, že všetkým nad 65 rokov treba zakázať voliť, lebo budú voliť Fica a jeho zvolenie by bola hanba pre celý slovenský národ. Podľa mňa by si sám slovenský národ mal uvedomiť, koho chce voliť a prečo, a zvážiť to nezávisle na veku a snáď to dopadne tak, že sa nebudeme musieť hanbiť. A keď nie, tak si zjavne tú toľko proklamovanú demokraciu jednoducho nezaslúžime...