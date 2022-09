Dopadne Slovensko podobne ako Libanon?

Predpokladám, že väčšina z vás toho o Libanone veľa nevie...možno len moji pravidelní čitatelia, ktorí vedia, že som niekoľko mesiacov v tejto krajine žila, napísala o nej knihu a občas aj nejaký ten blog či článok – naposledy jeden, celkom komplexný, vyšiel v augustovom čísle časopisu GEO. Jeden z blogov, ktorý som uverejnila v lete minulého roku, mal nadpis „Libanon a autíčko na zotrvačník“. Prirovnávala som vtedy túto krajinu práve k tejto hračke. Všetci vieme, ako autíčko na zotrvačník funguje...treba ho pritlačiť, trochu posunúť dopredu, potom dozadu a pustiť...vyštartuje rýchlo a ide a ide a až postupne spomaľuje až nakoniec úplne zastaví - bez toho, že niekto s ním znovu celý proces zopakuje, nie je schopné sa pohnúť…

Libanon na takúto pomoc čaká už niekoľko rokov...najprv skorumpovaná vláda a neskôr vláda nekompetentná spôsobili totálny rozklad kedysi prosperujúcej krajiny. Libanon je počtom obyvateľov aj rozlohou porovnateľný zo Slovenskom, má však nevýhodnú nárazníkovú polohu medzi Izraelom a Sýriou a tak sa tu miešajú kultúry a rasy od nepamäti. Náboženské rozpory, ktoré vyústili do krvavej občianskej vojny v rokoch 1975 až 1990, mali za následok snahu o stabilizáciu pomerov zavedením vo svete ojedinelého politického systému – prezident krajiny musí byť vždy kresťan, predseda parlamentu shiitský moslim a predseda vlády sunitský moslim, systém, ktorý sa aktuálne ukazuje byť nefunkčný a zastaraný, pokiaľ sa zvolení jednotlivci nevedia dohodnúť. Pripomína vám to niečo? Lebo mne hej...žabo-myšie vojny a rošády v slovenskej vláde a parlamente až priveľmi nápadne – aj keď máme volebný kľúč iný. A nielen my…včera večer som pozerala volebné spravodajstvo na ČT24, kde bolo zaujímavé počúvať, ako si víťazstvo v komunálnych a senátnych voľbách privlastňovali jednotlivé strany a hnutia. Musím povedať, že vystúpenie lídra ANO Andreja Babiša bolo tak podobné arogantným vystúpeniam niektorých našich politikov, že rozhodne nezaprel, že je Slovák a chvalabohu, že ho majú tam a nie my tu. Ale aj on, aj lídri ostatných strán bez zábran priznali, že nové koalície na miestnej, okresnej, krajskej úrovni alebo v samotnej Prahe či Brne, budú vznikať individuálne, podľa toho, ako sa jednotliví zvolení kandidáti dohodnú – teda, opäť je to o ľuďoch. Inak, ani v tak rozvinutej demokracii ako je anglická, to nemajú úplne ružové...na moju konkrétnu otázku švagrinej, že čo si myslí o novej predsedkyni vlády, táto bez rozpakov odpovedala, že si myslí, že je hlúpa a že si ju vybrali preto, lebo s ňou môžu manipulovať. Na moju naivnú otázku, že „Kto?“, povedala, že predsa vrcholní predstavitelia konzervatívnej strany...

Ale vráťme sa do Libanonu. Prvýkrát sme tam prišli s manželom niekedy takto koncom septembra 2017. Večer sme sa ubytovali v hoteli v centre Bejrútu a ráno okolo deviatej išli výťahom dole na raňajky. Tu zrazu výťahom seklo, zastal, zhaslo svetlo a ocitli sme sa v tme...kým sme stihli spanikáriť, ozvalo sa také zvláštne ťahavé pískanie a svetlo sa rozblikalo a o chvíľu sa výťah pomaly pohol. Keď sme sa potom trochu vydesení pýtali, čo to bolo, recepčný nás s úsmevom informoval, že v Libanone na tri hodiny denne vypínajú elektrinu a školy, nemocnice, hotely, ale aj domácnosti, ktoré na to majú, sa prepnú vtedy na svoj vlastný generátor. Dnes je Libanon bez elektriny 12 až 14 hodín denne, na trhu chýba mazut, ktorým sa poháňajú súkromné generátory a kto si nemohol dovoliť nainštalovať slnečné kolektory, má jednoducho smolu - je bez elektriny a bude zjavne aj celú zimu.

Podobne je to aj s menou...inflácia postupuje šialeným tempom...1 dolár je oficiálne 1.500 libanonských libier, neoficiálne niekoľkonásobne viac...priemerný mesačný plat je okolo 200 dolárov, pritom liter mlieka stojí 4,30 dolára...na platbu čohokoľvek potrebujete pomaly kufor, lebo nikde nepríjmajú platobné karty, iba hotovosť v libanonských librách, bankový systém minulý týždeň de facto úplne skolaboval a v krajine prakticky už nič nefunguje. Nová vláda, ktorá vzišla z májových parlamentných volieb, je stále nefunkčná a na nového prezidenta sa čaká v októbri...všetko tu ide zotrvačnosťou…

A tak si myslím, že je celkom namieste otázka, kedy skončí Slovensko podobne. Tiež mám pocit, že aj u nás funguje (alebo aj nefunguje) strašne veľa vecí už len zo zotrvačnosti. Nech sa pozriete na sociálny či dôchodkový systém, zdravotníctvo, školstvo, všade sa už roky riešia všelijaké „systémové zmeny“ a nič a nikde sa nepohlo. A teraz sa k tomu pridala ekonomika, kedy dobreže nie každý deň sa dozvieme o zrušení nejakého strategického podniku. Libanon nemá prakticky žiadny veľký priemysel, ale má nádhernú prírodu a pamiatky a prežil hlavne vďaka turizmu a poľnohospodárstvu - príjemná mediteránna klíma to umožňuje a takisto umožňuje domácim prežiť aj zimu bez kúrenia. U nás to bude asi horšie – strašenie cenami energií už začalo a priam bezhlavo a bezdôvodne sa zdražuje všetko…

Inak, aj to strašenie mi príde, že sa tiež deje len zo zotrvačnosti...že niekto pochopil, že to fungovalo počas covidu, a tak v tom jednoducho pokračuje. Ľudia v Libanone sa snažia, pomáhajú jeden druhému, nesťažujú sa, ale dúfajú, že sa im – samozrejme, aj vďaka nejakej pomoci zvonka - predsa len podarí odvrátiť celkový kolaps krajiny. U nás som si týmto prístupom nie až taká istá...skôr vnímam, že sme si na tú „zotrvačníkovosť“ tak nejako zvykli a že niektorým v podstate aj celkom vyhovuje… Vybavujú sa mi slogany ako „po mne potopa“ či „posledný nech zhasne“, ktoré nekompromisne valcujú tých, čo sa ešte o niečo snažia a v niečo dúfajú. Je to smutné, ale je to tak...som len zvedavá, kto vyhrá závody autíčok na zotrvačník...či to bude Libanon alebo Slovensko...