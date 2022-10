O zodpovednosti? Nie...o nenávisti...

Kým po udalostiach na Zochovej sme sa len postupne dostávali k nejakým relevantným informáciám o totožnosti páchateľa či obetí a okolnostiach nehody, dnes ráno, ani nie 12 hodín po streľbe na Zámockej, sme vedeli už prakticky všetko… identitu obetí aj vraha, odkiaľ mal zbraň aj náboje, a poznali sme dokonca aj jeho motív - 65 stranový manifest plný nenávisti voči všetkým, ktorí sú INÍ… Dozvedeli sme sa tak jeho pohnútky, jeho názory, jeho rodinné zázemie a tiež jeho plán, ktorý precízne pripravoval niekoľko mesiacov…

Podľa informácií bol vraj mimoriadne inteligentný a chodil do školy pre mimoriadne nadané deti...aj môj mladší syn mal chodiť do takej školy...znamenalo by to však poslať desaťročné dieťa na internát do Bratislavy alebo sa tam z Banskej Štiavnice presťahovať...ani jedno ani druhé sme ako jeho rodičia neboli ochotní urobiť...a tak odišiel z domu až v 14 rokoch a vybral sa na umeleckú dráhu...je možné, že mu pri vymýšľaní vtipov jeho inteligencia pomáha...ale určite viac mu pomáha jeho inteligencia emociálna...tá, ktorá je o empatii a vnímaní ľudí...túto dotyčný mladý vrah rozhodne postrádal…

Zato mal niečo navyše...bol plný nenávisti...nenávisti, ktorá sa ako pomaly účinkujúci jed vkráda aj do našich životov...čoraz viac nie sme schopní zvládať svoje emócie a na sociálnych sieťach sa to len tak hemží vulgárnymi výrazmi a nadávkami...pomaly každý každého „hejtuje“. Áno, zo sociálnych sietí sa stalo to, čomu sa hovorí „dobrý sluha, ale zlý pán“. Aj dotyčný mal účty kade-tade a úspešne šíril svoje myšlienky a dokonca tu naznačil aj svoj plán...nikto to neriešil...keď sa pochopili súvislosti, už bolo neskoro...dvaja mladí muži boli mŕtvi...dvaja synovia sa nevrátili matkám domov…

V prvom momente mi nedalo nespomenúť si na Nórsko...na kauzu Breivika...žila som vtedy v Saudskej Arábii, toľko ohováranej krajine teroristov...a zrazu sa takáto udalosť stala v Nórsku, v krajine, ktorá je priam extrémne tolerantná k imigrantom a menšinám akéhokoľvek druhu...aj tu jeden človek živil v sebe nenávisť...ono tá nenávisť niekedy môže mať úplne iracionálny základ a až neskôr dostať racionálny obraz...túžba stať sa hrdinom pomstiteľom drieme možno v mnohých nás...dovoliť jej, aby nás ovládla, však našťastie väčšina z nás nedovolí…

V Nórsku mali podobný útok aj vlani v lete aj predvlani v lete v súvislosti s LGBTI komunitou...na Slovensku sme doteraz nič také nemali, ale všetko je raz prvýkrát, ako sa hovorí - bohužiaľ. Náš maličký svet tuto pod Tatrami bude od 12.októbra 2022 iný… tento dátum nám bude navždy pripomínať, že sme niekde ako rodičia urobili chybu pri výchove svojich detí, že sme ich ani my ani učitelia nenaučili nielen zodpovednosti za seba a svoje skutky, ale že sme v nich ich práve naopak nechali živiť v sebe semienko nadradenosti, že sú viacej ako ostatní a môžu všetko - aj nenávidieť a v mene nenávisti aj zabíjať. Je len na nás, či dokážeme zabrániť, aby toto semienko nenávisti nezačalo klíčiť a rásť aj v iných ľuďoch a zastavíme ich a zabránime tak tomu, aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo...