Prečo Briti milujú svoju kráľovnú...

Teda, aby sme boli presní, v Anglicku sa oslavy začali už vo štvrtok...vôbec po prvýkrát v histórii sa stalo, že anglickí občania dostali voľno na oslavy až dva pracovné dni a v Spojenom kráľovstve sa tak nepracovalo už od štvrtka...na to, ako Angličania hospodária so sviatkami a voľnými dňami - nie tak, ako na Slovensku, kde ich je naozaj požehnane - vec priam nevídaná...70 výročie nástupu na trón je však taká unikátna príležitosť, že aj lakomí Angličania urobili výnimku…

Najdlhšie vládnuca panovníčka na svete si oslavy skutočne užívala...ja osobne jej stále závidím chôdzu iba s paličkou, ktorú začala používať naozaj iba nedávno - dovtedy svižne a bez opory kráčala po schodoch hore aj dole a stihla ešte mávať a usmievať sa na všetky strany…

Svojím spôsobom sa má prečo usmievať a má byť na čo hrdá...dožila sa v dobrom zdraví a pri plnom rozume ( čo sa mnohým z nás určite nepodarí) úctyhodných 96 rokov...Angličania sa vôbec dožívajú pomerne vysokého veku...moja anglická svokra zomrela vo veku požehnaných 94 rokov na neurčitú diagnózu zlyhania organizmu… nemala do posledných chvíľ diagnostikovanú žiadnu chorobou a nebrala žiadne lieky - aj keď si rozhodne lepšie pamätala to, čo sa udialo pred mnohými rokmi ako to, čo sa udialo včera...Moja skoro sedemdesiatročná švagriná hrá pravidelne tenis a jazdí na plachetnici a okrem občasného úderu rahnom do hlavy sa na nič nesťažuje…

Rodina môjho anglického manžela patrí k tzv. royalistom...Angličania sa vo všeobecnosti delia na dve skupiny – na tých, ktorí si myslia, že kráľovská rodina je zbytočným požieračom peňazí zo štátnej kasy a na tých, ktorí si kráľovskú rodinu vážia a rešpektujú a považujú ju za akési spojivo celých generácií anglického národa – aj keď na oslavách to vyzeralo, že tá prvá skupina je naozaj zanedbateľná a rozhodne som nemala dojem, že niekto v jasajúcom a mávajúcom dave tam bol nahnaný nasilu ako my kedysi na prvomájové sprievody. V každom prípade, moja anglická rodina patrí odjakživa do tej druhej skupiny...svokor bol kapitánom britského kráľovského námorníctva a obdržal od kráľovnej vyznamenanie. Pri tejto príležitosti navštívila Buckighamský palác celá „Bulbeck family“, o čom svedčila fotka s kráľovnou na čestnom mieste na klavíri v salóne. Aj deti v rodine dostali mená po kráľovských deťoch...najstarší švagor je Charles, švagriná je Anney a môj manžel bol Andrew...na najmladšieho Edwarda už nedošlo – v podstate manžel bol tzv. benjamínok rodiny, narodil sa, keď mala svokra 44 rokov…

Našťastie, nikto v rodine môjho manžela nemal za sebou podobný škandál ako niektorí ich menovci v kráľovskej rodine. Ale tu niekde sú aj korene toho, prečo Angličania tak milujú a vážia si svoju kráľovnú – jej sa takisto nedá vyčítať žiadny prešľap, neurobila rodine žiadnu hanbu, neviaže sa s ňou žiadny škandál, za ktorý by ju mohol niekto obviňovať alebo vláčiť po novinách...jednoducho, nepodarilo sa jej prišiť žiadny mimomanželský románik, problémy s alkoholom, drogovú závislosť, vulgárne chovanie, ba ani len nejaké klamstvo, ako mnohým ostatným členom rozvetvenej kráľovskej rodiny. V skratke povedané - počas celých tých 70 rokov vlády si zachovala čistý štít a je doteraz vnímaná predovšetkým ako láskavá a starostlivá panovníčka, mysliaca na blaho svojho národa. A aj keď si bulvár občas zgustol na niektorých pikoškách, ktoré pustila do obehu nie veľmi obľúbená Meghan, nič z toho sa nakoniec nepreukázalo ako fakt, ktorý by mohol naštrbiť kráľovninu povesť. V dnešnom skorumpovanom svete, kde sa škandály nevyhýbajú ani najvplyvnejším a najvyššie postaveným politikom, je to naozaj rarita...

A pritom to kráľovná v živote nemala ľahké...pozerala som niekoľko epizód z populárneho seriálu The Crown na Netflixe a aj keď som to zo začiatku pozerala hlavne preto, aby som si oprášila svoju angličtinu, postupne som sa nechala čoraz viac vtiahnuť do deja a so záujmom sledovala jej osud. Ktovie, či tvorcovia seriálu vtedy tušili, že sa kráľovná dožije 96 rokov a platinovej oslavy nástupu na trón…

Zo všetkých možných aj nemožných ceremónií, ktoré sa za tie štyri dni udialo, ma – možno trochu paradoxne - nezaujali ani prehliadky ani mávanie z balkóna či výnimočný koncert s takými hviezdami ako Elton John, ale najviac som sa pobavila na kratučkom videu, v ktorom kráľovná popíja čaj s Paddingtonom, medvedíkom z rozprávky s rovnakým názvom. Príbeh malého medvedíka, strateného v Londýne, patrí medzi najpopulárnejšie a najobľúbenejšie anglické rozprávky – podľa mňa hlavne preto, lebo veľmi dobre vystihuje anglickú mentalitu a je tým pádom uveriteľný. Dokonca aj jeho pokračovanie s Hughom Grantom je výborné, aj keď obyčajne dvojky filmov nedosahujú kvalitu jednotiek. A z môjho uhla pohľadu kráľovské pozvanie na čaj pre malého medvedíka bolo tou najlepšou ukážkou kráľovninej láskavosti a pochopenia pre iných…a možno práve preto Briti svoju kráľovnú milujú...