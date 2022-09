Freddie Mercury by slávil v týchto dňoch 76 rokov

Rozmýšľala som, o čom bude môj jubilejný 60. blog. Našla som excelentnú tému: oslava narodenín Freddieho Mercuryho. Pomohla mi náhoda. Prvý septembrový víkend je venovaný lídrovi skupiny Queen.

V piatok som sa vybrala s priateľmi do Montreux, môjho obľúbeného mestečka pri Ženevskom jazere. Na promenáde smerom k bronzovej soche Freddieho Mercuryho ma prekvapil vysoký počet ľudí, oblečených v jeho neopakovateľných kostýmoch, prípadne v tričkách s nápisom Queen. Začala som tušiť, že sa deje niečo zaujímavé.

Všade panovala slávnostná aj keď neokázalá atmosféra. Ľudia postávali v hlúčikoch, rozprávali sa, fotili, spievali či tancovali. Z reproduktorov sa niesla chytľavá hudba skupiny Queen, miestami nahradená hrou mladého pianistu.

Prítomní sa očividne výborne bavili, popíjali jedno z najznámejších francúzskych champagne. Niektorí sa opaľovali, či plávali v jazere. Neplánovane, ale s nadšením sme sa pridali.

Pripravili sme si piknik, ružové víno a chutný švajčiarsky syr Tête de moins. Pôvodne bol určený do hôr, ale pri pesničkách skupiny Queen a slnečnom počasí chutil báječne.

Sadli sme si priamo pred repliku Freddieho domu The Duck House, ktorú si kúpil v Montreux v 80. tych rokoch. Určitý čas v ňom žil a pracoval. Freddie tu našiel kľud, v tom čase tak potrebný. Mesto Montreux si zamiloval. V rokoch 1979 -1993 sa skupina Queen stáva vlastníkom moderného nahrávacieho štúdia Mountain Studios v miestnom kasíne Barrière de Montreux.

Nahrali v ňom sedem albumov. Štúdio sa veľmi rýchlo etablovalo na nahrávacie štúdio pre privilegovaných: David Bowie, Rolings Stones, Led Zeppelin či AC/DC. Aktuálne je sprístupnené verejnosti, nájdete v ňom malé múzeum Queen the Studio Experience. Jeho súčasťou je originál mixačného pultu, ktorý v tom čase patril k najmodernejším. Múzeum je interaktívne, pri mixačnom pulte si môžete vyskúšať ovládanie jednotlivých funkcií a namixovať pesničku podľa vlastného vkusu. Môžete sa tiež postaviť na miesto, kde Freddie v máji 1991 naspieval svoju poslednú pieseň Mothers Love.

(zdroj: Katarína Husáková)

Už spomínaná Freddieho socha pochádza z dielne českej sochárky Ireny Sedleckej.

Bronzová socha je vysoká 3 metre, zachytáva speváka v jeho ikonickej póze z koncertu Live at Wembley v roku 1986, t.j. s rozkročenými nohami, so zdvihnutou pravou rukou a pohľadom upretým nadol. Socha bola slávnostne odhalená v novembri 1996, za prítomnosti jeho rodičov a opernej speváčky Montserrat Caballé. Samozrejme nechýbali členovia skupiny Brian May a Roger Taylor. Práve Brian May navrhol umiestniť na podstavec sochy zlatú dosku s nápisom:

Lover of Live-Singer of Songs

Freddie Mercury zomrel v novembri v roku 1991. Na jeho počesť bol usporiadaný veľkolepý koncert v londýnskom Wembley, ktorý sme so zatajeným dychom mohli pozerať v priamom prenose v televízii.

Za zmienku tiež stojí, že vystúpenie skupiny Queen na koncerte LIVE AID v roku 1985 sa považuje za najlepšie koncertné číslo všetkých čias.

K tomu sa ťažko niečo dodáva, spomeniem však ešte niekoľko faktov:

rok 2001, Freddie Mercury je uvedený do Rockenrolovej sieni slávy,

rok 2002, odhalenie hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy,

rok 2005, Freddie Mercury je vyhlásený za najlepšieho speváka všetkých čias,

skupina Queen predala okolo 300 miliónov diskov,

skupina Queen sa udržala v anglickej hitparáde 1322 týždňov,

muzikál We will rock you videlo 16 miliónov divákov.

Na Freddieho počesť vznikla nadácia The Mercury Phoenix Trust, ktorá finančne podporuje projekty na výskum a liečbu choroby AIDS. Nadáciu založili Brian May, Roger Taylor a Jim Beach.

Na záver blogu si vypomôžem citátom Freddieho Mercuryho, ktorým sa vyznal k láske ku švajčiarskemu mestu Montreux. Je výstižný a nie je k nemu čo dodať:

Ak chceš nájsť pokoj v duši, príď do Montreux.