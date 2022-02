Švajčiari sa vracajú do normálu

Valentínsky víkend vo Švajčiarsku bol nádherne slnečný, napriek tomu sme do reštaurácie, kina, či lanovky vstupovali ešte s Covid certifikátmi.

(zdroj: Christian Humbert)

Dnešný upršaný deň sa zmenil na príjemné očakávanie v okamihu, keď švajčiarsky prezident Ignazio Cassis prehlásil:

La lumière est bel et bien là à l' horizon... Svetlo je skutočne na obzore...

Zajtra sa rušia takmer všetky protipandemické opatrenia. Do obchodov, reštaurácií, kultúrnych zariadení sa bude vstupovať bez rúšok a certifikátov. Ruší sa povinnosť pracovať z domu i obmedzenie v počte ľudí stretávajúcich sa pri súkromných či verejných podujatiach. Pri cestovaní do Švajčiarska už nebude potrebný vstupný formulár, či Covid certifikát.

Do konca marca však zostáva v platnosti nosenie rúšok vo verejnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach i karanténa pre ľudí s pozitívnym testom. Švajčiari sa týmto rozhodnutím pripojili k ďalším krajinám (Dánsko, Veľká Británia), ktoré už protipandemické opatrenia zrušili.

Rozhodnutie urobili Švajčiari v čase, keď majú aktuálne 21 032 pozitívne testovaných ľudí, 10 úmrtí a 120 hospitalizácii. Vedecká pracovná skupina však predpokladá, že i napriek tomu, že vírus stále silne cirkuluje, veľká väčina Švajčiarov bude mať v krátkom čase imunitu.

Alain Berset, člen federálnej vlády, ktorý riadil sanitárnu krízu od začiatku, ocenil prácu celej vlády. Priznal, že boli konfrontovaní s množstvom emócií: od strachu, skľúčenosti, obáv až po úľavu a nádej. Vyzval k tolerancii a k pokore, pripomenul 12 000 úmrtí na následky Covidu.

Švajčiari dnes urobili rozhodujúci a dôležitý krok k "normalizácii".

Na odľahčenie témy, dnešný deň priniesol Švajčiarom i stratu možnosti zahrať si so Slovákmi hokejové semifinále na zimnej olympiáde:-) Túto skutočnosť som samozrejme využila na pripomenutie môjmu priateľovi, že si pamätím ešte časy, keď hokejové zápasy Slovákov so Švajčiarmi nikto nepozeral, to sa bralo ako povinné víťazstvo:-)