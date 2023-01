Už deň po Vianociach sú na Facebooku zverejnené milé fotky domácich maznáčikov s ponukami na adopciu. Zvieracie útulky sú plné celý rok, ale pár dní po Vianociach doslova praskajú vo švíkoch.

Asi nie som sama, čo tomuto fenoménu nerozumie. Možno človek ešte stále nepochopil, že zviera nie je vec. Predstavujem si, ako asi prebieha kúpa domáceho zvieraťa čoby vianočného darčeka. Len tak, pre vianočné potešenie? Potom príde vytriezvenie. Teta nám ho darovala ale rodičia ho nepovolia pre zlé známky? Komplikuje nám Silvestrovský pobyt a každoročné dovolenky? Neuživíme ho? Či sa len jednoducho zunoval? Naozaj neviem.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mnohí ľudia, inak najinteligentnejšie bytosti na Zemi, majú empatiu šijacieho stroja. V tejto súvislosti dúfam len v jedno – že im to karma vráti. Im a tým, ktorí zvieratá týrajú. Pretože ľudská krutosť nepozná hraníc.

Vo mne sa naopak zakaždým niečo pohne, úplne nechtiac sa vcítim do kožúška toho tvora, ktorý za nič nemôže a aj tak je už odsúdený na život na ulici. Túlať sa alebo žiť v studenej klietke spolu s množstvom iných zvierat. Psí život. Žijú ho psy aj mačky. Často nie sú kastrované a tak prinášajú na svet mláďatá. Kedysi bolo zvykom ich utopiť. Krutá, ale aspoň milosrdná smrť. Lebo inak trpia. Zimou, teplom, podvýživou, ľudským týraním a aj najrôznejšími chorobami a parazitmi. Veľakrát končia pod kolesami áut. Jeden príklad za všetky: https://www.facebook.com/utuloklevice/posts/pfbid0kJ9f3pAsXcrxZzY6BtTtyd2Tw9ikcfiwd3m4KPTtiYuG9L64VqAk4Rd2dcDymjsXl

Niekto by mohol namietať, veď mačky sú lovci, predsa len si niečo ulovia. V tejto súvislosti nemôžem nespomenúť fakt, že mačky sú jednou z viacerých príčin drastického úbytku malých spevavcov. Aj to by malo byť pre nás veľkým výkričníkom.

Starostlivosť o opustené, túlavé a týrané zvieratá zákon zveruje do rúk štátu a ten, prenesene, obciam. Tie však nielen že nie sú ochotné zriaďovať karanténne stanice a útulky ale ani finančne takéto zariadenia podporovať. Útulky sa môžu snažiť, koľko chcú. Sú to takmer výhradne občianske združenia. Ich jediným príjmom sú často len 2% z daní či rôzne zbierky, čo samozrejme závisí od možností daného OZ. Existujú výnimky, kde obec na útulok prispieva.

Zvierací ombudsman www.zvieraciombudsman.sk na tento stav upozorňuje už dlho, napr. aj tu: https://cdn.banskabystrica.sk/2020/06/Povinnosti-miest-a-obc%C3%AD-v-ot%C3%A1zkach-chovu-zvierat.pdf?fbclid=IwAR2oXSY94P0ij8AU1qyWbXNxbLqRg-4SUVFLGW8RtL58FK33dY16VLvH5J0

Pani Eva je jednou z dvoch žien aktívnych v takomto OZ. Venuje všetok svoj čas starostlivosti o opustené zvieratá. Bez zázemia, bez finančnej podpory. Vo svojom byte už prichýlila veľa mačiek. Dočasne. Kým sa o nich postará zmluvný veterinár, kým sa socializujú...a kým si ich niekto adoptuje. Lenže adoptívne rodiny pre tieto mačky hľadá bezúspešne už roky a zvieratiek pribúda.

A tak jej prischli. Ráno nakŕmi „svoje“ mačky. Nasleduje upratovanie. Potom cesta do práce. Po ceste z práce sa zastaví vo vedľajšej obci, kde kŕmi ferálne mačky na 3 rôznych miestach. Všetky ju už poznajú. K iným ľuďom by sa ani nepriblížili. Potom uteká domov kde opäť nakŕmi „svoje“ mačky. Opäť upratovanie (chcela by som mať doma taký poriadok ako má ona so všetkými cicami).

Niekedy ešte treba stihnúť zaniesť či vyzdvihnúť pacienta z veteriny, niekam ho umiestniť... Potom odpadne do postele. A tak to ide deň čo deň, rok čo rok. Cez víkendy odchytáva potulné zvieratá, reaguje na podnety. Množstvo ľudí ju kontaktuje, lebo vedia, že ona pomôže. Že nedopustí, aby zvieratá trpeli. Že zachráni všetky, ktoré to potrebujú, ktoré sú vyhodené, zranené, choré, týrané, nepohodlné, nechcené.

Tak som ju spoznala aj ja. Pred rokom sa na rodičovskej záhrade odrazu usídlilo 7 ferálnych mačiek, z toho 5 mláďat. Nedalo sa k nim ani priblížiť, na človeka neboli zvyknuté. Ale neplánovali ani odísť. Najmä keď im mama dôchodkyňa v dobrej viere dávala žrať. Tým spečatila ich osud. Potenciálne znásobenie ich počtu ma úprimne desilo a tak som pre tieto stvorenia začala hľadať možnosti kastrácie. Pomohla mi práve pani Eva a ich občianske združenie. Dve ženy presedeli v zime na našich schodoch pri odchytoch hodiny. Mačky mali napokon aj iné zdravotné problémy. Riešili to dvaja veterinári, jeden urobil niekoľko zákrokov zdarma a ďalšie zase zmluvná pani veterinárka občianskeho združenia.

Na stránke mesta som o riešení takýchto záležitostí nenašla ani zmienku.

Mesačne minie pani Eva len zo svojho príjmu 700 Euro na všetko, čo zvieratá potrebujú. Mesto, v ktorom žije, toto občianske združenie nijako nepodporuje. Keď jej ostane čas, organizuje na FB drobné aukcie, aby OZ získalo pár drobných. Občas sa nájde sponzor na žrádlo či iné potreby.

Rodičov a sestru má kdesi ďaleko, na východe republiky. Vidí sa s nimi raz ročne. 24 hodín. Potom rýchlo späť. Lebo kto by sa o celú tú perepúť postaral?

Takto žije žena vo svojich najlepších rokoch. Žiadne dovolenky, žiadna zábava, žiaden oddych. Žiadna vlastná rodina, žiaden súkromný život. Trend je pritom nepriaznivý. Vyhodených zvierat a telefonátov pribúda. Dnes už vie, že to nezvláda. Takýto život sa dlhodobo podpisuje na jej zdraví.

Tak ako Eva, sú aj mnohí ďalší zvierací dobrodinci pre spoločnosť a samosprávy neviditeľní. Namiesto toho, aby im prejavila vďaku a podporu, ignoruje ich. Frustrácia je namieste. Pani z útulku v Leviciach chce zo zúfalstva podať trestné oznámenie na vládu. Vôbec sa jej nečudujem.

Koľko zvierat ešte ľudia vyhodia alebo až kam musí situácia s nechcenými zvieratami dospieť aby boli samosprávy donútené komplexne a trvalo podporovať útulky?

PS. Eva potrebuje komplexnú pomoc – najlepšie od mesta, ale určite sa poteší aj príspevku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064505961823

Zopár dôležitých rád na záver: 1. Nezanedbajte kastráciu a sterilizáciu nielen vašich zvierat ale aj tých ktoré sa okolo vás potulujú. Ak to neviete zariadiť, obráťte sa na najbližší útulok alebo priamo veterinára. Moja skúsenosť je, že vám veterinár vyjde v ústrety. Kastrácia by mala byť UŽ DÁVNO štátom dotovaná, čo je hudbou budúcnosti, ak vôbec raz.

2. Nekupuj, radšej adoptuj! Ak plánujete zvieratko do svojho domova, nekupujte ho! Pracovníci v útulkoch zvieratá poznajú a vedia presne určiť k akému typu ľudí sa ktoré zvieratko hodí. Útulkoví psíci sú úžasné a vďačné stvorenia, a svojou roztomilou láskou si vás získajú.

3. Daruj a maj dobrý pocit. Ak môžete, prispievajte zvieracím OZ, možnosť je aj tu: https://www.preutulky.sk