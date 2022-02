Časová schránka ukrytá medzi skaliskami

Glaciál

Jasné. Samozrejme. Na prvý pohľad neskutočne odstrašujúci názov. Čo by tento názov asi tak mohol znamenať? Fakt sa niet čoho báť - ide o označenie, ktorým nazývame javy, deje, ale aj samotné obdobie spojené s dobou ľadovou a so zaľadnením. Tu sa môže naskytnúť ďalšia, opäť o nič menej oprávnená otázka. Aký súvis má glaciál (milý čitateľ, veľmi sa ti ospravedlňujem, ale tento pojem skutočne musím používať) s plesami? Odpoveďou je, že toto prepojenie je nevídaných rozmerov, skutočne nezanedbateľné a podstatné.

Ospevované posledné zaľadnenie

Keď niekto hovorí o dobe ľadovej, možno sa nám pred očami zjaví nejaké jedno konkrétne obdobie z histórie, kde žili mamuty, pravekí ľudia a všade naokolo bola zima ako na Sibíri (alebo ešte viac, iste). Lenže opak je tou skutočnou pravdou. Z histórie vieme, že sa nám opakovane striedajú doby ľadové a obdobia medzi nimi. A práve posledná z týchto dôb rozhodla o podobe pohorí, ako ich poznáme dnes. Ja sa teraz pochopiteľne pozriem bližšie na Tatry, keďže sa venujem najmä ich problematike.

Veľké topenie

Bolo to asi 10 000 rokov dozadu, a ako všetko, aj toto sa raz muselo skončiť. Myslím teraz posledné zaľadnenie, samozrejme. Zem sa začala otepľovať a ľadovec zas roztápať. Aj v Tatrách boli obrovské masy tohto materiálu. Jednotlivé ľadovce sa nachádzali v dolinách, ako ich poznáme dnes. Napríklad v Studených dolinách bol jeden, v Bielovodskej ďalší (tento bol mimochodom najmohutnejší). A topenie - to si nepredstavujte len tak. To nefungovalo tým spôsobom, že ľad sa roztopil a hotovo. Nie. Pri topení sa aj posúval a tak formoval okolité horniny, navyše hĺbil rôzne jamy a tlačil pred sebou materiál.

Tu to celé začalo - zrodil sa unikát

Vyzerá to tak, ako keby som mal nejakú prehnanú chuť plesá ospevovať. No napriek tomu musím pridať ešte jeden dôsledok, za ktorý vďačíme práve ľadovcovému topeniu. Vyformoval totiž všetky plesá (naozaj, všetky do jedného), a tu práve aj spočíva pôvod a podstata plies. Pleso je totiž také jazero, ktoré má glaciálny pôvod, čiže pôvod z obdobia, kedy sa ľadovce tvorili, tiež však musí byť vytvorené jeho činnosťou. Napríklad poznáme Nové Štrbské pleso, no nie je to pleso. Nevytvoril ho ľadovec, ale človek. Preto nech ho nazveme akokoľvek, hoci aj plesom (tak sa vlastne aj naozaj nazýva), nikdy nebude patriť ku ostatným plesám. Tým sú plesá tak unikátne - sú vlastne takou časovou schránkou, a o to viac by sme ich mali chrániť.

V ďalších blogoch vám predstavím, aké rôzne plesá vznikali, na ktorých miestach, s čím musia súperiť, aký osud ich čaká, či ako zanikajú.