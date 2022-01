Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-02) –11.1. – 20.1.2022

11. január 2022, Taliansko

V lodenici spoločnosti Fincantieri v Muggiano sa začala stavba novej ponorky určenej pre Talianske námorníctvo triedy 212NFS. Kontrakt na stavbu predbežne dvoch ponoriek (s opciou na ďalšie 2) bol uzatvorený 26. februára 2021 a dosahuje hodnotu 1,35 miliardy € (s využitím opcie stúpnu náklady na 2,68 miliardy €) a ponorky by mali byť do služby zaradené v decembri 2027 a januári 2029 (v prípade opcie by ďalšie 2 ponorky mali vstúpiť do služby v rokoch 2030 a 2031). Projekt 212NFS je rozvinutím projektu 212A, na ktorom spolupracovali talianska spoločnosť Fincantieri s nemeckou spoločnosťou thyssenkrupp Marine Systems a ktoré v počet 4 ks slúžia v Talianskom námorníctve. Aj napriek tomu, že neboli zverejnené detaily o konštrukcii je známe, že oproti stávajúcemu typu budú mať nové ponorky mierne predĺžený trup (o 1,2 m) s upraveným tvarom a o niečo vyšší výtlak. Pohon bude zabezpečený na vonkajšom vzduchu nezávislým systémom tvorený vodíkovými palivovými článkami, na akumuláciu energie budú použité nové lítium-železofosfátové (LFP) batéri vyvinuté spoločnosťami Fincantieri a FiB / FAMM.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

11. január 2022, Kórejská ľudovodemokratická republika

Krajina uskutočnila ďalší test hyperzvukovej riadenej strely. Podľa zverejnených záberov išlo pravdepodobne o druhý test rakety označovanej ako Hwasong 8, vybavenej vymeniteľnou hlavicou s hypersonickým riadeným klzákom. Prvý test tejto konfigurácie prebehol 28. septembra 2021. Raketa bola odpálená z mobilného odpaľovacieho zariadenia na viacnápravovom kolesovom podvozku a hlavica dopadla do vôd Japonského mora zhruba 1000 km od miesta odpálenia. Išlo o druhý test hyperzvukového zbraňového systému v priebehu týždňa (prvý bol realizovaný 5.januára), pričom boli použité hyperzvukové návratové telesá odlišnej konštrukcie.

12. január 2022, Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty a juhokórejské spoločnosti Hanwha Defense, Hanwha Systems (obe súčasť skupiny Hanwha) a LIG Nex1 (súčasť skupiny LG) uzavreli kontrakt na dodávku PLRK KM-SAM s raketami Cheongung II. Hodnota kontraktu ma dosiahnuť 3,37 miliardy dolárov. Celkom by mali Spojene arabské emiráty obdržať 12 batérií tohto protilietadlového systému. PLRK KM-SAM (známy aj ako Cheongung, Cheolmae-2, M-SAM) je produktom spoločného vývoja ruských spoločnosti Almaz-Antej a Fakel) a juhokórejských spoločností, pričom výsledkom vývoja na strane Ruska sú komponenty PLRK S-350 Viťaz. KM-SAM je raketový komplet stredného dosahu, pôvodne určený na ničenie bežných vzdušných cieľov (raketa Cheongung I s diaľkovým dosahom 40 km a výškovým dosahom 15 km). Komplet je mobilný a je rozložený na kolesových podvozkoch terénnych nákladných automobilov. Každé odpaľovacie zariadenie (palebná jednotka môže mať 3 až 6 odpaľovacích zariadení) disponuje 8 raketami v kontajneroch pripravenými k použitiu. Modernizácia Block II vyvinutá v rokoch 2012-2017 je schopná ničiť aj operačno-taktické balistické rakety. K tomu sa používa modifikovaný systém riadenia paľby a raketa Cheongung II s výškovým dostrelom minimálne 20 km a modifikovanou bojovou hlavicou so smerovým účinkom. Obe verzie kompletu sú vo výzbroji Ozbrojených síl Kórejskej republiky. Štandardná palebná batéria používaná juhokórejskou armádou je tvorená 4 mobilnými odpaľovacími zariadenia (každé so 8 ks rakiet), multifunkčným rádiolokátorom, vozidlom riadenia paľby a príslušnými podpornými vozidlami (elektrocentrály, prepravníky s raketami atď.). Spojené arabské emiráty objednali komplety vo verzii Block II s upraveným rádiolokátorom a modifikovanými odpaľovacími zariadeniami podľa vlastných špecifikácií. Každá batéria bude predbežne tvorená riadiacim stanovišťom, multifunkčným rádiolokátorom a tromi odpaľovacími zariadeniami.

12. január 2022, Rusko

Z letiska Kazanského leteckého závodu bol realizovaný prvý let novopostaveného strategického bombardéra Tupolev Tu-160M2 (index M2 označuje novovýrobu, na rozdiel od indexu M, ktorým sú označované modernizované pôvodné lietadlá). Let trval zhruba 30 minút a prebiehal v priemernej výške 600 m, pričom bol zameraný na kontrolu stability a ovládateľnosť lietadla za letu. Tu-160M je modernizácia strategického bombardéru Tu-160 vyrábaného v rokoch 1981-1992. Pôvodne bolo vyrobených 36 lietadiel (aj s dvojicou prototypov, ale niekoľko ďalších lietadiel nebolo dokončených). Projekt modernizácie sa začal realizovať v roku 2014 a zameraný bol na celkové zvýšenie bojových možností lietadla súbežne so znížením (resp. zefektívnením) nákladov na jeho prevádzku a zjednodušenie údržby. Lietadlo disponuje novým rádiolokátorom NV1.70 Novella, navigačným systém NO-70M (s inercálnym systémom BINS-CP-1), astronavigačným systémom ANS-2009M, digitálnym navigačným počítačom, navigačným rádiolokátor DISS-021-70, prijímačom družicovej navigácie A737DP, autopilotom ABSU-200MT, spojovacím systémom S-505-70, rozpoznávacím systémom vlastný-cudzí BKR-70M a palubným obranným kompletom Redut-70M. Toto všetko je združené novom digitálnom kokpite. Pohon zabezpečujú úspornejšie motory NK-32-02 s dlhšou dobou životnosti, vďaka čomu sa dolet lietadla predlžuje o zhruba 1000 km. Vo vývoji je aj nová raketová výzbroj. Celkom plánuje Rusko na úroveň Tu-160M modernizovať 15 lietadiel Tu-160, ktorých technický stav modernizáciu umožňuje. Mimo modernizácie pôvodných bombardérov sa do roku 2027 plánuje aj postaviť 10 nových bombardérov Tu-160M2. Pre novovýrobu lietadla bolo potrebné obnoviť, resp. často odznova vybudovať mnohé technologické linky a spôsobilosti (napr. vákuové zváranie titánu), nakoľko pôvodná linka na výrobu Tu-160 bola v minulosti zrušená a rozobratá. V súvislosti s obnovením výroby lietadiel Tu-160 v modernizovanej podobe bola zároveň realizovaná digitalizácia celej výrobnej a projektovej dokumentácie. Pripomeniem že prvý modernizovaný Tu-160M vzlietol 2. februára 2020 (ale so starými motromi), resp. 3. novembra 2020 (s motormi NK-32-02).Toto lietadlo (sériové číslo 4-05, trupové číslo 14, pomenované Igor Sikorskij, reg. RF-94103) bolo pôvodne vyrobené v roku 1988. Pre novovyrobený Tu-160M2 (v.č. 8-05) bol využitý jeden zo záložných trupov (konkrétne z nedokončeného 36. stroja), ktoré boli zakonzervované vo výrobnom závode od ukončenia výroby tohto typu v roku 1992.

14.január 2022, Indonézia

Počas slávnostnej ceremónie v Surabaji bol Indonézskym námorníctvom prevzatý nový rýchly útočný čln KRI Golok, patriaci do triedy Klewang. Konštrukčne ide o pomerne neobvyklé plavidlo, kde trup je tvorený trimaranom a pri konštrukcii sa dbalo na stealth charakteristiky. Ako konštrukčný materiál sú použité kompozity. Stavba lodí triedy Klewang sa začala v roku 2010 v prísnom utajení a prvá loď (KRI Klewang) bola na hladinu spustená v auguste 2012. Dňa 28. septembra 2012 na nedokončenej lodi vypukol požiar, počas ktorého bola táto loď zničená (požiar bol spôsobený skratom na prívodnom napájacom kábli, ktorý zabezpečoval dodávku energie z pevniny). Druhé plavidlo – KRI Golok sa začalo stavať v marci 2014 a na vodu bolo spustené 21. augusta 2021. Na tomto plavidle boli použité kompozitné materiály odolnejšie voči ohňu založené na uhlíku. Loď má pri dĺžke 63 m a šírke 16 m výtlak 245 ton. Ponor dosahuje 1,2 m, takže môže operovať aj v relatívne plytkých vodách. Rýchlosť až 55,5 km/hod zabezpečujú 4 vznetové motory MAN V12a vodné trysky. Výzbroj zatiaľ nie je ujasnená nakoľko podľa pôvodných plánov ju mali tvoriť 4 rakety Saab RBS-15 Mk.3 a automatický 40mm kanón Bae System 40 Mk. 4 (bývalý Bofors 40 Mk.4) a 12,7mm guľomety. V roku 2016 ale spoločnosť Saab ukončila spoluprácu a Indonézia odvtedy hľadá náhradu nie len za rakety, ale aj časť elektronickej výstroje, nakoľko aj tú mala dodať spoločnosť Saab. Do úvahy prichádza niekoľko rôznych typov proti lodných rakiet čínskej a západnej výroby a dosť pravdepodobná možnosť je aj tá, že sa použije rovnaká výzbroj ako bola plánovaná na prvej jednotke – 8 ks čínske rakety C-704. Momentálne loď disponuje 30mm kanónom a 12,7mm guľometom. Posádka je tvorená 25 osobami a na palube môže byť umiestnený výsadok tvorený ďalšími siedmimi osobami (napr. príslušníci špeciálnych síl). Okrem toho je tu priestor pre jeden rýchly 11 m dlhý čln RHB.

17. január 2022, Spojené arabské emiráty

Počas úderu balistickými raketami a bezpilotnými prostriedkami z povstalcami ovládanej časti Jemenu bola protiraketovým systémom THAAD z výzbroje ozbrojených síl Spojených arabských emirátov zasiahnutá a zničená balistická raketa. Ide pravdepodobne o prvý prípad reálneho bojového použitia systému THAAD proti balistickej rakete. Napriek snahe PVO Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov sa ale nepodarilo eliminovať všetky útočiace prostriedky, ktoré spôsobili nie len materiálne škody, ale aj zranenia a usmrtenie osôb v zasiahnutých objektoch. Spojené arabské emiráty disponujú dvomi batériami THAAD, ktoré objednali v roku 2011. Protilietadlový a protiraketový systém THAAD je určený na ničenie vzdušných a balistických cieľov vo výškach do 150 km na vzdialenosť do 200 km a v ozbrojených silách USA tvorí predstavuje strednú vrstvu obrany proti balistickým raketám (prvá vrstva sú rakety Standart SM-3 a tretia vrstva rakety Patriot PAC-3).

19. január 2022, Grécko

Na grécku leteckú základňu Tanagra priletelo z Francúzska prvých 6 lietadiel Dassault Rafale z kontraktu, ktorý Grécko uzatvorilo 25. januára 2021. Konkrétne ide o 4 jednomiestne lietadlá Rafale EG (pôvodne francúzska verzia Rafale C) a 2 dvojmiestne lietadlá Rafale DG (pôvodne francúzska verzia Rafale B) v konfigurácii F-3R. Pred odovzdaním grécku slúžili lietadlá vo francúzskom letectve. Pred odovzdaním prešli kompletnou revíziou a opravami vo výrobnom závode, ktorá prebiehala rýchlosťou 1 lietadlo za mesiac, pričom prvé lietadlo (pôvodne Rafale B s taktickým číslom 305, vyrobené v roku 2004 v konfigurácii F2) si Grécko prevzalo už 21. júla 2021. Až doteraz sa lietadlá nachádzali stále vo Francúzsku, kde slúžili na výcvik gréckeho personálu (viac info o kontrakte je možné nájsť v blogu č. 22). Lietadlá majú pridelené taktické čísla 401 a 402 (Rafale DG) a 410 až 413 (Rafale EG). Podľa upraveného harmonogramu dodávok by malo Grécko prevziať ďalšiu šesticu lietadiel od decembra 2022 do júna 2023 (novo vyrobené lietadlá, ich presun do grécka sa plánuje na júl – august 2023) a následne od júna do decembra 2023 bude nasledovať opäť skupina lietadiel z výzbroje francúzskeho letectva.

Stíhačky Rafale v helénskych vzdušných silách prezbrojuje 332. letka 114. leteckého krídla na leteckej základni Tanagra, teraz vybavená francúzskymi stíhačkami Dassault Mirage 2000BGM / EGM3 zakúpenými na základe zmluvy z roku 1985. Vyradenie lietadiel Mirage 2000BGM/EGM3 z 332. perute sa očakáva od polovice roku 2022.

19. január 2022, Estónsko

Estónske Centrum obranných investícií (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) informovalo o uzatvorení kontraktu v sume viac ako 40 miliónov € s konzorciom EuroSpike GmbH na nákup protitankových raketových systémov Spike-SR. Celkom by Estónsko malo za túto sumu dostať okolo 500 striel (vrátane cvičných). Spike-SR je komplet predstavený v roku 2012 určený pre streľbu na blízke vzdialenosti (50 – 1500 m, niektoré zdroje udávajú až 2000 m). Raketa s hmotnosťou 8 kg je umiestnená v prepravno-odpaľovacom kontajneri, na ktorý sa upevňuje riadiaca a odpaľovacia jednotka. Na vyhľadanie a zameranie cieľa sa využíva vlastná tepelná (termovízna?) samonavádzacia hlavica, čo značne zjednodušuje samotnú riadiacu a odpaľovaciu jednotku. Obsluha a transport je možný jednou osobou, čo tento komplet predurčuje pre malé pešie, či špeciálne jednotky. Nie je to prvá rakety zo skupiny Spike, ktorú Estónske ozbrojené sily budú používať. Už v roku 2019 nakúpili 18 ks ťažších protitankových raketových kompletov s raketami Spike-LR2 s doletom až 5500 m. Viac informácii o raketách Spike a ich jednotlivých verziách (vrátane informácii o akvizícii pre OS SR) som dal dokopy pred dvomi rokmi v nasledujúcom odkaze.

20. január 2022, Izrael

Izraelské ministerstvo obrany uzatvorilo dohodu s nemeckým združením thyssenkrupp Marine Systems na návrh a výstavbe troch nových nejadrových ponoriek pre izraelské námorníctvo. Hodnota kontraktu sa odhaduje na 3,1 miliardy €, pričom časť z tejto sumy uhradí Nemecko, ktorého vláda už na to vyčlenila 625 miliónov eur. Súčasťou dohody sú aj offsetové programy v hodnote 850 miliónov eur. Nové ponorky, ktoré Izraelské námorníctvo označuje ako triedu Dakar by mali do služby vstúpiť od roku 2031 a nahradiť 3 prvé ponorky triedy Dolphin, ktoré nastúpili do služby v rokoch 1999-2000.

20. január 2022, Rusko

V predchádzajúcom blogu som písal o prebiehajúcich skúškach modernizovaného lietadla Su-30SM2. A už 20. januára informovala tlačová agentúra TASS o prvých 4 lietadlách Su-30SM2, ktoré sú k dispozícii pre potreby námorného letectva, pričom citovala predstaviteľov Irkutského leteckého podniku, ktorý modernizáciu realizuje. Keďže finálna podoba Su-30SM2 s motormi AL-41F-1S je stále v štádiu letových testov, ktorých ukončenie je plánované až ku koncu roku 2023, tak dodané lietadlá sú pravdepodobne vybavené pôvodnými motormi AL-31FP a modernizácia prebehla len v oblasti avioniky a zbraňových systémov. Lietadlá majú pridelené taktické označenia „Modrý 78“ až „Modrý 81“ a podľa tohto sa dá usudzovať že sú určené pre 4. gardový námorný útočný letecký pluk 34. zmiešanej leteckej divízie Baltskej floty, ktorý mimo Su-24M a Su-24MR disponuje od roku 2018 aj 8 lietadlami Su-30SM (taktické čísla „Modrý 70“ až „Modrý 77“). V rovnaký deň bola zverejnená informácia, že ruské letectvo obdržalo v 4. štvrťroku 2021 mimo iných lietadiel aj 2 ks lietadla Suchoj Su-57 (pravdepodobné sériové čísla 52201 (T-50S-3) a 52202 (T-50S-4). Tým by sa počet sériových Su-57 (mimo prototypov) ruskom letectve zvýšil na 3 lietadlá (zo 4 vyrobených, nakoľko prvý sériový exemplár so s.č. 51001 a v.č. T-50S-1 bol zničený pri nehode 24. decembra 2019 niekoľko dní pred plánovaným odovzdaním armáde).

Zdroje: