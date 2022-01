Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-01) –1.1. – 10.1.2022

3. január 2022, Rusko

Agentúra Interfax (odvolávajúc sa na zdroje z prostredia leteckého priemyslu) zverejnila informáciu, že dodávky Su-30SM2 pre potreby ruských ozbrojených síl by mohli začať najskôr v roku 2023. Závisí to na úspešnom ukončení špeciálnych skúšok Su-30SM s motormi AL-41F-1S (prvé lety prototypu s trupovým číslom Červený 001 boli spottermi odhalené a fotograficky zdokumentované v auguste 2021). Na realizáciu celého rozsahu skúšok je potrebných zhruba 150 letov, ku koncu roku 2021 bolo realizovaných okolo 10% z tohto rozsahu a pokiaľ sa nestane niečo mimoriadne, tak by skúšky mali byť ukončené najneskôr v decembri 2023. Nové motory ale nie sú pri vývoji Su-30SM2 prioritou, prioritou je schopnosť lietadla používať najmodernejšie zbraňové systémy (čo pravdepodobne znamená, že prvé modernizované Su-30SM2 budú vybavené ešte pôvodnými motormi). Modernizácia na úroveň Su-30SM2 zahŕňa inštaláciu motorov AL-41F-1S (používané na lietadle Su-35), výkonnejšieho rádiolokátora a integráciu najnovšej riadenej protilietadlovej a protizemnej výzbroje, vrátane hypersonických rakiet. Modernizované lietadlo má ťah zvýšený o 16% pri nižšej spotrebe paliva, čo umožňuje zvýšiť dolet. Motor má zároveň dlhšiu životnosť, čo zníži náklady na opravy. V prípade úspešného ukončenia skúšok a zaradenia do výzbroje by mali byť všetky schopné Su-30SM z výzbroje ruského letectva modernizované na štandard Su-30SM2 do roku 2027 a rovnaký osud je plánovaný aj pre lietadlá vojenského námorníctva. Príslušná zmluva bola podpísaná už v roku 2020 a obsahuje aj kontrakt na výrobu 21 ks úplne nových lietadiel.

5. január 2022, Kórejská ľudovo-demokratická republika

Akadémia národnej obrany KĽDR realizovala ďalší skúšobný štart hyperzvukovej riadenej strely, ktorou opätovne overila ovládateľnosť a stabilitu strely a jej schopnosť bočného manévru, ktorá bola do návratového telesa novo implementovaná. Počas skúšobného letu sa návratové hyperzvukové teleso úspešne oddelilo od nosnej rakety, realizovalo bočný manéver do vzdialenosti 120 km od spojnice štart-cieľ a následne zasiahlo určený cieľ. Hypersonické návratové teleso, ktoré tvorilo bojovú hlavicu odpálenej rakety používa na vlastné ovládanie motory s tekutým raketovým palivom a podľa zverejnených záberov sa odlišuje od návratového telesa testovaného 28.09.2021. Na odpálenie bolo použité mobilné odpaľovacie zariadenie a cieľ bol vzdialený 700 km od miesta odpálenia. Podľa údajov z Japonska, ktoré severokórejské raketové testy monitoruje bola raketa odpálená po nízkej trajektórii a jej max. výška letu nepresiahla50 km (ďalší test bol realizovaný aj 11.01.2022).

6. január 20222, Kórejská republika

Kórejské letectvo uzemnilo svoje lietadlá F-35A potom, ako jedno dňa 04.01.2022 núdzovo pristálo bez vysunutia podvozku. K incidentu došlo na leteckej základni Seosan južne od Soulu počas plánovaného cvičného letu. Pilot hlásil problémy s avionikou a následne sa mu pri pokuse o pristátie neotvoril podvozok. Záchranné zložky nastriekali na dráhu špeciálnu penu a pilot dostal pokyn aby pristál bez vysunutia podvozku „na brucho“. Pilot vyviazol bez zranení, stupeň poškodenia lietadla nebol zverejnený. Južná Kórea v súčansoti prevádzkuje cca 30 lietadiel F-35A Lighting II a vyšetrovanie incidentu plánuje koordinovať so zástupcami Ozbrojených síl USA a výrobcom.

6. január 2022, Rusko

Ruské Vzdušno-kozmické sily po prvýkrát nasadili svoje transportné lietadlá Il-76MD-90A v ostrej bojovej operácii. Na videu zverejnenom ruským Ministerstvom obrany z prepravy príslušníkov 217. gardového výsadkového pluku (98. gardová výsadková divízia) z letiska Ivanovo-Severnoje do Kazachstanu je možné identifikovať napr. stroj s registráciou RF-78661 (s.č. 0206, v službe od 08.09.2021) patriaci k 235. vojenskému dopravnému leteckému pluku 18. gardovej vojenskej dopravnej leteckej divízie. Na iných zverejnených záberoch je možné vidieť naraz 3 lietadlá Il-76MD-90A. Rusko nasadilo v rámci mierovej misie v Kazachstane, organizovanej na žiadosť kazašského prezidenta pod hlavičkou Organizácie kolektívnej bezpečnosti od 06.01.21022 zhruba 3000 svojich vojakov, ktorých prepravu do Kazachstanu zabezpečovalo niekoľko desiatok lietadiel Il-76MD, Il-76MD-M a Il-76MD-90A doplnených niekoľkými lietadlami An-124. Okrem ruských vojenských lietadiel (ich registračné čísla sú RF-xxxxx) boli na prepravu mierových síl nasadené aj transportné lietadlá civilných spoločnosti (reg. čísla RA-xxxxx). Okrem Ruska sa na mierovej operácii v Kazachstane podieľali aj ozbrojené sily Bieloruska (príslušníci 103. samostatnej výsadkovej brigády), Arménska (100 vojakov), Kirgizska (150 vojakov) a Tadžikistanu (200 vojakov). Aj prepravu kontingentov týchto štátov zabezpečovali ruské lietadlá. Mierové sily OKB zabezpečovali v Kazachstane ochranu kritickej infraštruktúry – napr. letiská, vodné zdroje, telekomunikačné objekty, niektoré banky ale aj veľký pekárenský kombinát v Almaty počas nepokojov. Mierová operácia bola ukončená k 11.01.2022 (sťahovanie nasadených síl je plánované na 13.-23. januára).

10. január 2022, Austrália

Austrálsky minister obrany informoval o schválení investície 3,5 miliardy austrálskych dolárov do projektov Land 907 Phase 2 (modernizácia tankov) a Land 8160 Phase 1 (modernizácia ženijných vozidiel) (viac informácii som zverejnil v mojom blogu č. 10). Prvé modernizované vozidlá by mala Austrália prevziať v roku 2024 a počiatočnú operačnú pripravenosť by prvá jednotka vyzbrojené modernizovanými tankami mala dosiahnuť v roku 2025. Okrem tankov M1A2C (75 ks) a ženijných vozidiel M1150 AVB (29 ks) a M1074 JAB (19 ks) má Austrália záujem aj o 6 vyprosťovacích vozidiel M88A2 ARV.

