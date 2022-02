Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-03) –21.1. – 31.1.2022

25. január 2022, USA

Na základni námornej pechoty New River v Severnej Karolíne bol do reálnej služby u Marine Heavy Helicopter Squadron 461 zaradený prvý sériovo vyrobený ťažký vrtuľník CH-53K King Stallion. Pôvodne mali byť vrtuľníky King Stallion do služby v jednotkách námornej pechoty zaraďované od roku 2019 (prototypy boli skúšané od roku 2016) a postupne mali nahradiť staršie vrtuľníky CH-53E Super Stallion. Pri reálnych skúškach prototypu v roku 2018 ale identifikovali príslušníci námornej pechoty 126 technických problémov, ktoré často znemožňovali požitie vrtuľníka u jednotiek a bolo potrebné ich odstrániť. Opakované skúšky sa začali v septembri 2020, pričom spoločnosť Sikorsky, ktorá vývoj a produkciu vrtuľníka realizuje deklarovala odstránenie 118 technických problémov. Nový vrtuľník umožňuje zvýšiť prepravnú kapacitu jednotiek námornej pechoty (pri výmene vrtuľníkov v počte 1:1), resp. zachovať stávajúcu kapacitu pri menšom počte vrtuľníkov. Vrtuľník má zároveň nižšie požiadavky na logistickú podporu ako jeho predchodca. Oneskorenie vývoja a odstraňovanie zistených problémov na druhej strane zvýšili náklady na vývoj a samotnú koncovú cenu vrtuľníka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

25. január 2022, USA

Spoločnosť Oshkosh Defense predstavila hybridnú verziu svojho ľahkého taktického vozidla vyvíjaného v rámci projektu JLTV. Oshkosh je v súčasnej dobe dodávateľom ľahkých taktických vozidiel na základe úspechu v súťaži uzatvorenej v roku 2015 (doteraz dodala pre ozbrojené sily okolo 15 000 vozidiel a do roku 2024, keď končí aktuálna zmluva sa ich počet môže navýšiť až na 66 000 ks), ale v roku 2021 bola vyhlásená nová súťaž s upravenými požiadavkami (napr. zníženie spotreby PHM, použitie perspektívnych batérií s vyšším výkonom a nižšou hmotnosťou pre napájanie palubných spotrebičov pri vypnutom motore a pod.), aj keď súčasťou požiadaviek nie je plne elektrický a ani hybridný pohon. Výsledky výberového konania, ktorého víťaz bude zabezpečovať dodávky ľahkých taktických vozidiel v nasledujúcom období by mal byť známy ku koncu roku 2022. Pri konštrukcii vozidla boli použité bežné komerčne dostupné komponenty. Vozidlo je doplnené o lítium-ionovú batériu s kapacitou 30 kWhod nabíjanou počas chodu motora a životnosťou minimálne 10 rokov. Batéria mimo pohonu vlastného vozidla umožňuje napájanie externých spotrebičov aj mimo vozidla, čím nahrádza potrebu samostatných elektrocentrál. V režime elektrického pohonu je vozidlo úplne tiché a má podstatne menej demaskujúcich príznakov v infračervenom spektre ako pri použití spaľovacieho motora. Konštrukcia vozidla umožňuje jednoduchú zmenu hybridnej technológie na plne elektrickú, ak o to budú zákazníci mať záujem. Hybridná technológia ale umožňuje využívať výhody elektrického pohonu aj v poľných podmienkach bez prístupu k stacionárnym nabíjačkám. Ozbrojené sily USA už niekoľko rokov skúmajú možnosti použitia hybridných a plne elektrických vozidiel na rôzne účely (existujú rôzne štúdie na využite elektrického pohonu v sekcii ľahkých taktických- e-JLTV, alebo ľahkých prieskumných – e-LRV vozidiel, a pod.) a jednotliví výrobcovia postupne predstavujú svoje vízie pre prípad, ak dôjde k reálnemu záujmu o tieto technológie zo strany ozbrojených síl.

26. január 2022, Katar

Na leteckej základni Al Udeid boli prvýkrát verejne predstavené cvično-bojové lietadlá Aermacchi M-346 Master Vzdušných síl Emirátu Katar. Predstavenie sa realizovalo preletom dvojice lietadiel a pozemnou ukážkou tretieho v rámci slávnostného vyradenia absolventov katarskej Akadémie vzdušných síl. Zmluva na dodávku 6 lietadiel bola uzatvorená v novembri 2020 a v júni 2021 sa začal na Medzinárodnej leteckej škole (International Flight Training School – IFTS) v južnom Taliansku výcvik katarských pilotov. Znak tejto školy mali na sebe aj predstavené lietadlá, čo môže znamenať že v Taliansku slúžia práve na výcvik týchto pilotov.

27. január 2022, Taliansko

Skúšobné stredisko mobilnej techniky CEPOLISPE prevzalo prvý prototyp modernizovaného tanku Ariete AMV (Aggiornamento di Mezza Vita - modernizácia v polovici životnosti) – Ariete AMV PT1. Talianske ozbrojené sily prevzali v rokoch 1995-2002 celkom 200 ks tankov C1 Ariete, ktorých vývoj a výrobu zabezpečoval domáci zbrojný priemysel (najmä spoločnosti OTO BREDA a IVECO FIAT). Modernizácia má zvýši mobilitu, pasívnu ochranu a vylepšiť schopnosť tanku zistiť a zmerať ciele. Zmluva na spracovanie modernizačného projektu a stavbu trojice prototypov bola uzatvorená v roku 2019 s s konzorciom CIO (Consorzio Iveco OTO Melara), ktoré založili spoločnosti Leonardo a Iveco. V prípade, že navrhnutý modernizačný projekt splní požiadavky talianskych ozbrojených síl, tak by mohlo byť modernizovaných zhruba 130 z cca 200 vyrobených tankov C1 Ariete. V rámci modernizácie je zvýšený výkon pohonnej sústavy (na 1119 kW - na prototype dosiahnutý modernizáciou pôvodného motoru FIAT-Iveco 12V MTCA na variantu Iveco V12 AMV zvýšením pracovného objemu z 25,8 na 30 litrov - výmenou valcov a piestov a kľukového hriadeľa - a zvýšením zdvihu valcov) spojený s novou prevodovkou (IVECO/ZF LG-3000) a pásmi (širšie o 20%) a vylepšeným brzdovým systémom. Modernizačný projekt zahŕňa aj nový zameriavací systém a systém riadenia paľby spolu s modernizáciou komunikačného a navigačného systému, pričom mnohé z elektronických prvkov výbavy sú prevzatá z kolesového vozidla palebnej podpory Centauro II. Pasívnu ochranu tanku vylepšuje inštalácia dodatočnej modulárnej ochrany veže, nové vrhače dymových granátov a úpravy v systéme ochrany pred zbraňami hromadného ničenia. Na veži je pôvodný 7,62mm guľomet MG3 nahradený 12,7mm guľometom M2NV. Prvý prototyp ale nepredstavuje kompletnú modernizáciu, ale obsahuje len modernizáciu pohonného ústrojenstva. Modernizácia veže a zbraňového systému zatiaľ stále prebieha a bude realizovaná na prototype PT2, ktorý by mal byť na skúšky dodaný v polovici roku 2022. Tretí prototyp PT3, ktorý by mal predstavovať kompletne modernizovaný tank, by mal byť dodaný v januári 2023.

28. január 2022, Katar

V lodeniciach spoločnosti Fincantieri S.p.A. v talianskom Muggiano prevzalo Katarské námorníctvo prvú z dvoch oceánskych hliadkových lodí triedy Musherib - QENS Musherib (Q61). Stavba plavidla bola realizovaná na základe objednávky Ministerstva obrany Kataru z júna 2016 na stavbu 7 vojenských lodí, ktorých dodávka pre Katarské námorníctvo by mala byť realizovaná do roku 2024. V rámci kontraktu je realizovaná stavba 4 korviet triedy Dauhá vrtuľníkovej lode a dvojice hliadkových lodí. Mimo spoločnosti Fincantieri sa na výstavbe plavidiel podieľa aj spoločnosť MBDA, ktorá je zodpovedná za zbraňové systémy. Hliadkové lode triedy Musherib majú výtlak 745 ton, dĺžku 63,8 metra, šírku 9,2 metra, ponor 5,65 metra a vychádzajú z projektu korviet triedy Ghantoot (resp. Falaj 2), ktoré spoločnosť Fincantieri stavala pre Spojené arabské emiráty. Pohon zabezpečujú 4 vznetové motory prostredníctvom 4 lodných skrutiek. Max. rýchlosť plavidiel dosahuje 55,5 km/hod a dosah lode je 1500 míľ pri ekonomickej rýchlosti 27,7 km/hod. Zásoby na palube umožňujú posádke v počte 38 osôb 7 dňovú autonómnu činnosť. Lode sú vyzbrojené štyrmi protilodnými strelami MBDA Exocet MM40 Block III, 8-bunkovým vertikálnym odpaľovacím zariadením protilietadlového raketového systému MBDA VL MICA, 76mm automatickým kanónom Leonardo Super Rapid, dvomi 30mm kanónnmi Leonardo MARLIN-WS a dvomi 12,7mm guľometmi. Na riadenie paľby slúži palubný bojový systém Leonardo Athena a prieskum zabezpečuje 3D rádiolokátor Leonardo Kronos. Lode sú ďalej vybavené kompletom elektronického boja Elettronica a rušiacim systémom Lacroix Sylena Mk 2.Prvá z hliadkových lodí sa začala stavať 27.02.2019, na hladinu bola spustená 18.09.2020 a od 25.03.2021 prebiehali záverečné skúšky. Do konca roku 2022 by mala byť dodaná aj druhá loď Sheraouh (Q62), ktorá bola na hladinu spustená 05.06.2021.

28. január 2022, Filipíny

Filipínsky minister obrany a generálny riaditeľ spoločnej rusko-indickej spoločnosti BrahMos Aerospace Private Limited podpísali zmluvu, na základe ktorej obdrží filipínske námorníctvo 3 raketové komplety (každý tvorený tromi odpaľovacími zariadeniami a veliteľským stanovišťom) pobrežnej ochrany BrahMos s raketami Block I. Hodnota zmluvy dosahuje takmer 375 miliónov dolárov a jej uzatvorenie je súčasťou balíka kontraktov, ktoré vyplývajú zo zmluvy medzi ministerstvami obrany Filipín a Indie z marca 2021.

Zdroje: