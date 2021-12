Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (28) –11.11. – 20.11.2021

11. november 2021, Turecko

Počas medzinárodnej leteckej výstavy Saha Expo 2021 v Istanbule bola podpísaná zmluva medzi tureckou spoločnosťou Baykar a ukrajinskou spoločnosťou Záporožská strojárska konštrukčná kancelária Progress (Ivčenko-Progress) na dodávky ukrajinských motorov AI-320F a AI-25TLT pre použitie vo vyvíjanom bezpilotnom prostriedku MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi – bojový bezpilotný letecký systém). MIUS je vyvíjaný ako bezpilotný prostriedok schopný realizovať aj agresívne manévre potrebné pre vzdušný boj a nejde o prvú ukrajinsko-tureckú spoluprácu pri vývoji bezpilotných prostriedkov. Ukrajinské motory AI-450 od rovnakého výrobcu sú používané na bezpilotných prostriedkoch Bayraktar Akıncı, ktoré používajú Turecké vzdušné sily. MIUS je jednomotorový prúdový bezpilotný prostriedok, ktorého počiatky vývoja siahajú do roku 2013. Pri jeho konštrukcii sú použité prvky STEALTH technológie. Vzletová hmotnosť má dosiahnuť 5500 kg s užitočným zaťažením až 1500 kg (z toho 1000 kg bojové vybavenie umiestnené vo vnútornej bombovnici a na podkrídelných závesníkoch). K dispozícii majú byť 2 verzie – MIUS-A s motorom AI-25TLT smax. Rýchlosťou 800 km/hod. a nadzvukoý MIUS-B s motorom AI-322F s rýchlosťou prevyšujúcou M1. Dostup oboch verzií má dosahovať 12 000 m. Pri vývoji sa zohľadňuje aj možnosť použitia na novom viacúčelovom plavidle Anadalu, ktoré je teraz vo výstavbe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

12. november 2021, Španielsko

Španielske ministerstvo obrany uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou Airbus, na základe ktorej obdržia 3 kusy tankovacích lietadiel A330 MRTT. Španielsko sa tak stane 9 zákazníkom prevádzkujúcim lietadlá A330 MRTT. Lietadlá budú transformované z civilnej pasažierskej verzie A330-200, ktoré prevádzkuje spoločnosť Iberia a prvé lietadlo na prestavbu by malo do továrne spoločnosti Airbus v španielskom Getale prísť v najbližších dňoch. Prvý tanker by mali španielske ozbrojené sily prevziať v roku 2023, posledný v roku 2025. Súčasťou kontraktu je aj dodávka náhradných dielov, prostriedkov pozemného zabezpečenia a zabezpečenie výcviku a údržby. Akvizícia umožní španielskemu letectvu získať kľúčovú schopnosť potrebnú pre plnenie úloh v zámorí, vrátane MEDEVAC misií, ktorých dôležitosť sa prejavila aj v súčasnej pandemickej situácii. Práve z dôvodu plnenia MEDEVAC misií bude vybavenie lietadiel rozšírené aj o špecifické medicínske vybavenie (medicínsky modul umožní prepravu 24 pacientov na nosidlách, alebo 12 pacientov na nosidlách a 6 pacientov s potrebou intenzívnej starostlivosti, pričom každá jednotka intenzívnej starostlivosti disponuje 4 kyslíkovými fľašami). A330 MRTT umožňuje dopĺňať palivo počas letu iným lietadlám, ale vďaka svojmu objemnému trupu je ho možné použiť aj ako bežné transportné lietadlo s kapacitou do 300 osôb, alebo 45 ton nákladu. Pre plnenie úloh leteckého tankovania budú lietadlá disponovať len dvojicou podkrídelných tankovacích stanic, zadná (trupová) nebude inštalovaná, ale bude realizovaná prepdpríprava na jej možné doplnenei v budúcnosti. Lietadlá sú určené pre 45. leteckú skupinu (45 Gruppo), ktorá zabezpečuje leteckú prepravu a v súčasnej dobe disponuje trojicou lietadiel Airbus A310-300 a piatimi kusmi Dassault Falcon 900B. Spoločnosť Airbus doteraz odovzdala zákazníkom do prevádzky 51 lietadiel A330 MRTT a ďalších 13 je v procese výroby, alebo v jej príprave.

13. november 2021, Vietnam

Do Vietnamu bolo na palube lietadla An-124-100 dodaných prvých 6 cvičných lietadiel Jakovlev Jak-130 z celkom 12 kusov, ktoré si krajina objednala v roku 2019 v celkovej hodnote viac ako 350 miliónov dolárov. Zvyšných 6 by malo do Vietnamu doraziť v decembri 2021. Vietnam posilňuje svoje kapacity na výcvik pilotov moderných bojových lietadiel a okrem Jak-130 objednal aj 12 nových lietadiel L-39NG vyrábaných v českej republike. Ich dodávky sú plánované na roky 2023-2024. Jak-130 je cvičné lietadlo určená na výcvik pilotov lietadiel 4.a 5. generácie. Lietadlo disponuje možnosťou meniť svoje . Okrem plnenia úloh základného a pokračovacieho výcviku pilotov je schopné plniť aj niektoré bojové úlohy, nakoľko disponuje 9 závesníkmi, na ktoré je možné umiestniť až 3000 kg výzbroje, vrátane protilietadlových riadených rakiet. Vývoj lietadla sa začal v roku 1990 a predpokladalo sa, že do služby vstúpi v roku 1994 a postupne pri pokračovacom výcviku nahradí československé lietadlá L-39 Albatros, ktoré už fyzicky zastarávali. Zmeny v ZSSR začiatkom 90-tych rokov ale spôsobili posun projektu a prvý vzlet prototyp absolvoval až v roku 1996 (Jak-130D). Do služby v Ruskom letectve nastúpil typ až v roku 2010 a má za sebou aj export do viacerých (najmä ázijských) štátov. Na vývoji Jak-130 sa podieľali aj viaceré zahraničné spoločnosti, z ktorých najvýznamnejšia bola talianska spoločnosť Alenia Aermaccchi, ktorá je významným dodávateľom cvičných lietadiel aj pre štáty NATO. Pre nás je dôležité že prototyp poháňal motor DV-2S vyrábaný v Považských strojárňach Považská Bstrica (tento motor je podľa niektorých zdrojov stále v ponuke ako alternatíva ruských motorov Progress AI-222-25 pre zahraničných záujemcov). Keďže postupom času sa požiadavky ruského a talianskeho letectva na vyvíjané lietadlo vzďaľovali, v roku 2000 došlo k ukončeniu spoločného vývoja a k rozdeleniu projektu, na základe ktorého neskôr spoločnosť Alenia Aeromachhi predstavila svoje cvičné lietadlo M-346 Master, ktoré dnes slúžia v ozbrojených silách Talianska, Poľska, Izraela a Singapuru. Jedným z potenciálnych odberateľov Jak-130 boli koncom 90-tych rokov minulého storočia aj Vzdušné sily ASR.

14. november 2021, Spojené arabské emiráty

Na leteckej výstave Dubai Airshow 2021 bolo verejnosti predstavené nové turbovrtuľové bojové lietadlo Calidus B-350. Ide o projekt realizovaný spoločnosťou Calidus LLC zo Spojených arabských emirátov a vychádza z lietadla Calidus B-250 Bader predstavenom v roku 2017. Na jeho vývoji sa podieľa aj česká spoločnosť Charvát AXL, ktorá vyvíja podvozok (s čím má skúsenosti, nakoľko v minulosti pod názvom Technometr vyvíjala a vyrábala podvozky pre československá a české lietadlá L-39, L-159, L-410, L-610 atď.). Lietadlo má dosahovať bojovú hmotnosť viac ako 9000 kg a rozpätie krídel okolo 16 m. Pohon zabezpečuje turbovrtuľový motor Pratt & Whitney Canada PW127 s výkonom 2600 koní cez 6 listovú vrtuľu. Pre upevnenie výzbroje a výstroje disponuje 14 vonkajšími závesníkmi, na ktoré je podľa predstavenej palety výzbroje možné umiestniť rôzne druhy bombovej, raketovej a streleckej výzbroje, vrátane presne navádzaných zbraní. Na výstave bola predstavená plno rozmerová dvojmiestna maketa, nie reálny stroj. Lietadlo je prezentované ako viacúčelové cvičné lietadlo, ale jeho rozmery a predstavená výzbroj ho predurčujú na plnohodnotné plnenie bojových úloh v konfliktoch nízkej intenzity, pričom druhý člen osádky môže plniť úlohy zbraňového operátora. V akom stave je vývoj nie je jasné, zatiaľ je známe to, že český dodávateľ má podľa zmluvy uzatvorenej v roku 2020 dodať 3 funkčné podvozky do troch rokov od podpisu zmluvy. Staršie lietadlo spoločnosti Calidus – Calidus B-250 Bader bolo v počte 24 kusov objedané v roku 2019 pre letectvo Spojených arabských emirátov, ale jeho vývoj realizovala brazílska spoločnosť Novaer pod vedením konštruktéra maďarského pôvodu Josepha Kovacsa (1926-2019), ktorý realizoval aj lietadlo Embraer Tucano. Odhaduje sa že aj za vývojom B-350 stojí rovnaká spoločnosť.

14. november 2021, Rusko

Ruská spoločnosť Kronštadt a.s. predstavila na leteckej výstave Dubai Airshow 2021 svoj bezpilotný prostriedok Orion-E (označenie E identifikuje model určený na export) vybavený prostriedkami družicového spojenia, ktorý by mal byť pripravený do výroby v roku 2022. Implementácia prostriedkov družicového spojenia do tohto bezpilotného prostriedku, ktorý je používaný aj v Ruských ozbrojených silách, umožní zväčšiť diaľku nasadenia tohto prostriedku, ktorý je v súčasnej dobe limitovaný priamou rádiovou viditeľnosťou medzi ovládacím stanovišťom a prostriedkom, čo predstavuje cca 250-300 km. Počas vývoja Orionu sa s prenosom informácií a povelov prostredníctvom satelitnej komunikácie nepočítalo, nakoľko ruské ministerstvo obrany ako objednávateľ projektu s kódovým označením Иноходец uvedenú spôsobilosť nepožadovalo. V rámci prezentácie bolo konštatované, že satelitný spojovací systém použitý na Orion-E je možné upraviť aj pre použitie na iných bezpilotných prostriedkoch a tým rozšíriť ich bojové možnosti.

15. november 2021, Rusko

V rámci testov nového raketového kompletu ďalekého dosahu 14C033 Nudoľ bola raketou odpálenou z odpaľovacieho zariadenia 14P222 zničená stará sovietska družica Celina-D (Kosmos 1408), nachádzajúca sa na obežnej dráhe vo výške 544-566 km zeme od roku 1982. Test dopadol úspešne a družica bola zasiahnutá a zničená. Jej zničenie ale vytvorilo oblak komponentov, čo viedlo ku kritike zo strany iných užívateľov kozmického priestoru, nakoľko tieto pozostatky sa môžu stať hrozbou pre iné funkčné kozmické prostriedky, nakoľko ich rozmery už neumožňujú sledovať ich dráhu (na rozdiel od pôvodnej družice). Rusko kritiku odmieta a tvrdí, že cca 1500 väčších úlomkov sleduje a tie ostatné nepredstavujú žiadnu hrozbu a postupne skončia v atmosfére, kde zhoria. Test nového systému ďalekého dosahu bol realizovaný z kozmodrómu Pleseck a kvôli testom a s nimi spojeným rizikom pre civilnú letovú prevádzku Rusko uzatvorilo svoj vzdušný priestor vo viacerých oblastiach Barentsovho mora a Mora Laptevovcov. Praktické testy systému Nudoľ spojené s odpálením rakiet prebiehajú od roku 2014, pričom podľa monitoringu USA išlo o 10 test, z čoho minimálne 5 bolo hodnotených ako úspešných a ďalšie 2-3 ako pravdepodobne úspešné. Rusko nie je jediným štátom, ktorý testuje zbrane určené na ničenie prostriedkov na nízkych obežných dráhach. Podobné testy realizuje aj USA, Čína, či India, pričom každý z týchto štátov už realizoval aj test, pri ktorom zničil reálnu družicu. Z hľadiska Ruska ide ale o prvý test, ktorý bol reálne vykonaný proti skutočnej družici, pohybujúcej sa na obežnej dráhe, nakoľko doteraz všetky testy boli zamerané len na schopnosť dostať interceptor na obežnú dráhu. Predchádzajúce testy protidružicových zbraní spojené s reálnym zničením objektu boli realizované ešte počas obdobia ZSSR, posledný raketový bol naposledy realizovaný v roku 1982. Komplex 14C033 Nudoľ vyvíja koncern Almaz-Antej na základe objednávky ruského ministerstva obrany z rokov 2009 a 2015. Komplex je tvorený raketou na tuhé palivo 14A042, ktorú vyvíja spoločnosť Novator Jekaterinburg, mobilným odpaľovacím zariadením 14P222 na 12-nápravovom podvozku MZKT a mobilným riadiacim a veliteľským stanovišťom 14P078 (tiež na podvozku MZKT). K systému ešte patrí stacionárny rádiolokátor na detekciu malých vesmírnych objektov 14C031 (Objekt 20Ju6) ktorý je rozvinutý pri meste Čechov v Moskovskej oblasti. Predpokladá sa, že do ukončenia vývoja pribudnú aj mobilné rádiolokátory s obdobným určením.

16. november 2021, Čínska republika

V lodeniciach China Shipbuilding Corporation (CSBC) v meste Kao-siung sa slávnostne začala stavba prvej domácej ponorky. Ponorka s konvenčným pohonom a výrobným číslom 1168 bola navrhnutá v rámci národného projektu IDS (Indigenous Defense Submarine), ktorý sa začal v roku 2016 a celkom má byť podľa zmluvy uzatvorenej v roku 2019 podľa tohto projektu postavených pre potreby Tchajvanského námorníctva 8 ponoriek, pričom prvá by do služby mala vstúpiť v roku 2025. V súčasnej dobe disponujú námorné sily Tchajvanu len 4 ponorkami, z čoho sú dve postavené v USA rokoch 1945-1946 nepoužívané (jedna je v rezerve, druhá v oprave) a loďstvo reálne používa len dve dieselelektrické ponorky, postavene v 80-tych rokoch minulého storočia v Holandsku. Vývoj ponoriekIDS prebiehal v utajení a je známych len málo podrobností o konštrukcii, či vybavení. Odhaduje sa že ponorky IDS majú projektovaný výtlak okolo 2500 ton pri dĺžke 70 m. Isté je, že budú vyzbrojené torpédami kalibru 533 mm Mk. 48 Mod 6AT a protilodnými raketami UGM-84 L Harpoon Block II odpaľovanými z torpédometov. Sonarové a ďalšie elektronické vybavenie dodajú americké spoločnosti Lockheed Martin a Raytheon, ktoré na to už získali aj príslušné povolenia od administratívy USA.

17. november 2021, Slovinsko

Slovinské ozbrojené sily sa stanú ďalším užívateľom talianskych lietadiel C-27J Spartan (tento typ používajú aj Slovenské vzdušné sily). Príslušná zmluva medzi ministerstvom obrany Slovinska a ministerstvom obrany Talianska na dodávku jednoho novovyrobeného lietadla bola podpísaná 17. novembra 2021 a dosahuje hodnotu okolo 72 miliónov € (aj s DPH). Samotné lietadlo má stáť 48 miliónov €, ďalších 11 miliónov je určených na doplnkové moduly do nákladného priestoru, ktoré umožnia jednoduchú zmenu účelu lietadla (nákladný modul, modul na prepravu cestujúcich, modul na prepravu infikovaných osôb, modul s podporou životných funkcií na prepravu ťažko zranených, modul na hasenie požiarov). Zvyšná suma je určená na logistikcú podporu, náhradné diely a výcvik osádok. Predpokladaná dodávka je plánovaná na máj 2023. Výber dopravného lietadla pre potreby Slovinského letectva prebieha od roku 2006, pričom sa rozhodovalo medzi typmi Airbus C295 a Leonardo C-27J Spartan.

18.november 2021, Indonézia

Indonézske ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Airbus na dodávku dvoch transportných lietadiel Airbus A400M. Informácie o detailoch zmluvy spoločnosť Airbus nezverejnila, ale mala by obsahovať aj opciu na ďalšie 4 lietadlá tohto typu. Indonézia sa tak Malajzii a Kazachstanu stane treťou ázijskou krajinou, ktorá i pre potreby ozbrojených síl objednala lietadlá A400M (Malajzia objednala 4 lietadlá v rokoch 2015-2017 a Kazachstan dve lietadlá v septembri 2021).

18. november 2021, Nórsko

Na letisku v Seattle bolo slávnostne odovzdane prvé z piatich objednaných námorných prieskumných lietadiel Boeing P-8A Poseidon pre potreby Nórskeho kráľovského letectva. CLietadlo s trupovým číslom 9528 bolo pomenované Vingtor. Nákup lietadiel schválila nórska vláda v roku 2016 a v roku 2017 bola podpísaná príslušná zmluva v rámci amerického programu FMS (Foreign Military Sales) na dodávku lietaduelv rokoch 2021-22. Lietadlá P-8A Poseidon postupne nahradia vo výzbroji 333. perute typy P-3C (4 ks) a P-3N (2 ks). Vingtor absolvoval prvý vzlet 9. augusta 2021 a dočasne zostane v USA, kde bude slúžiť na výcvik pilotov a personálu. Druhé lietadlo pre Nórsko (trupové číslo 9583, meno Viking) absolvovalo svoj prvý vzlet 14. septembra 2021 a bude prvým, ktoré vo februári 2022 dorazí k jednotke. Ďalšie 3 lietadlá (Ulabrand, Munin a Hugin) budú dodané do konca budúceho roku.

Zdroje: