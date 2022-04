Nová obranná dohoda medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi vyvoláva obavy

Manasseh Sogavare (zdroj: Wikimedia commons)

Niekoľko dní pred oficiálnym vyhlásením sa však na verejnosť dostal návrh dohody, ktorý vyvolal značné znepokojenie, predovšetkým v Austrálii a na Novom Zélande. Zmluva totiž obsahuje formulácie umožňujúce Číne posielanie vojenského personálu na územie ostrovov, prípadne čínskych lodí s cieľom „chrániť bezpečnosť čínskeho personálu a veľkých projektov na Šalamúnových ostrovoch“.

V roku 2019 Šalamúnove ostrovy prerušili diplomatické styky s Taiwanom. Od tohto obdobia sa Čína angažuje v rôznych projektoch na ich území, financuje napríklad aj výstavbu štadiónu pre Juhopacifické hry, ktoré sa majú konať budúci rok. Podobný scenár nastal v prípade Kiribati. Môže teda ísť o stratégiu pre odrezanie Taiwanu od diplomatických spojencov v Tichomorí, výmenou za investície.

Politika premiéra Sogavareho už dlhšie vyvoláva kritiku. Aj nepokoje, ktoré sa voči nemu zdvihli minulý rok na najľudnatejšom ostrove Malaite však premiérovi slúžili na upevnenie vlastnej pozície. Tvrdil totiž, že kvôli protestom je nutné diverzifikovať bezpečnostných partnerov, čo vytvára zámienku práve pre kontakt s Čínou. Tá už začala s tréningom príslušníkov miestnych policajných síl pri udržiavaní poriadku počas protestov, napriek tomu, že zodpovednosť za zmierňovanie nepokojov na ostrovoch niekoľko rokov nesie Austrália a Nový Zéland.

Austrália dokonca vyjadrila obavy z možnej existencie čínskej vojenskej základne na ostrovoch (približne dvetisíc kilometrov od austrálskeho pobrežia). Návrh obrannej dohody totiž poskytuje Číne možnosť „vykonávať logistické doplňovanie, ako aj medzipristátie a prechod na Šalamúnových ostrovoch“, pričom čínske sily by sa mohli použiť aj „na ochranu bezpečnosti čínskeho personálu a veľkých projektov na Šalamúnových ostrovoch“, čím by sa prakticky dostali do blízkosti Austrálie a Nového Zélandu.

Premiér Sogavare označil kritiku dohody za neopodstatnenú, keďže Čína podľa neho nepredstavuje pre región žiadne riziko. Rovnako sa k obavám postavila samotná Čína. Hovorca ministerstva zahraničia Wang Wenbin sa vyjadril, že „žiadny pokus o narušenie a podkopanie vzájomne prospešnej spolupráce medzi Čínou a tichomorskými ostrovnými krajinami nebude úspešný“.

Autorka : Michaela Ružičková