Turecký súd ukončil proces s podozrivými z vraždy novinára Chášukdžího a postúpil prípad Saudskej Arábii

Jamal Khashoggi (zdroj: Wikimedia commons)

Takmer po dvoch rokoch od začatia súdneho procesu s 26 Saudmi obvinenými z vraždy saudského novinára Džamála Chášúkdžího na saudskom konzuláte v Istanbule v roku 2018, turecký súd 7. apríla oznámil jeho zastavenie a postúpenie prípadu saudskoarabským súdom. Podľa pozorovateľov práve zastavenie a postúpenie súdneho procesu Saudskej Arábii predstavuje posledný krok k definitívnemu prelomu na ceste k normalizácii vzťahov medzi Ankarou a Rijádom a tiež posledný osobný krok na budovanie dôvery, ktorý saudský korunný princ Mohammed ben Salman očakával od tureckého prezidenta Erdogana.

Kladné stanovisko k rozhodnutiu tureckého súdu uzavrieť a preniesť spis do Rijádu vyjadril aj turecký minister spravodlivosti Bekir Bozdag. Súdny proces prebiehal v neprítomnosti obvinených občanov Saudskej Arábie na súde v Istanbule od júla 2020 a výrazne prispel k naštrbeniu vzťahov medzi dvomi regionálnymi rivalmi, a to aj na osobnej úrovni medzi ich lídrami. V súvislosti so začatím súdneho procesu v Turecku, Rijád zatvoril 8 tureckých škôl v mestách Mekka a Medina a uvalil bojkot na turecký tovar, ktorého export do Saudskej Arábie podľa oficiálnych štatistík v priebehu roku 2021 poklesol o 92%. Kritika saudského bojkotu vyvrcholila v roku 2021 predložením sťažnosti Ankary Medzinárodnej obchodnej organizácii (WTO), ktorá mala diplomatickou cestou vyriešiť vzájomné spory.

Turecko aj týmto krokom odpovedá na potrebu vymaniť sa z regionálnej izolácie, prilákať zahraničný kapitál a investície a tak zmierniť tlak na národnú ekonomiku, ktorá prechádza hlbokou krízou. Uvoľnenie saudského obchodného embarga na turecký tovar a štvrtinový nárast tureckého exportu do Saudskej Arábie začiatkom roku 2022 a tiež očakávaná prvá oficiálna návšteva tureckého prezidenta Erdogana v Rijáde v najbližších týždňoch sú náznakmi vzájomného zbližovania a predovšetkým výsledkom pragmatického prístupu oboch krajín v rámci nového medzinárodného kontextu. Nastolenie ´´klímy porozumenia´´ vo vzťahu Ankary a Rijádu je čoraz bližšie, je však otázne, či po dosiahnutí jedného kompromisu nebude Turecko čeliť novým saudským požiadavkám na ďalšie ústupky.

V rámci aktuálnych snáh Ankary normalizovať vzťahy s krajinami v regióne preto pozastavenie súdneho procesu v Chášúkdžího prípade nepredstavuje veľké prekvapenie, ale napriek tomu vyvoláva dôležitú otázku o nezávislosti súdnictva v krajine, ktorá sa prehlasuje za demokratickú. Prirodzene, kalkulácie tohto kroku hovoria v prospech záujmov Turecka, ale podľa pozorovateľov by žiadne zmeny postojov v zahraničnej politike krajiny nemali so sebou prinášať ovplyvňovanie a zastavenie súdneho konania a podkopávanie vlastnej demokracie.

Ľudsko-právne organizácie, vrátane Human Rights Watch, sa obávajú, že postúpením procesu saudskoarabským súdom sa zmarí akákoľvek šanca na spravodlivosť pre zavraždeného novinára, a naopak posilní beztrestnosť saudských úradov. Tie prípad uzavreli, pričom mnoho z podozrivých bolo oslobodených. Rozhodnutie tureckého súdu zároveň predstavuje nebezpečný precedens, pokiaľ nedôjde k výkonu spravodlivosti iba preto, že krajiny zdieľajú spoločné záujmy. K obdobnému kroku tak môžu byť povzbudené aj iné krajiny vo vzťahu k vlastným politickým oponentom žijúcim v tureckom exile. Naopak, pokračovanie v súdnom konaní môže pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok.

Naďalej však ostáva otvorená obžaloba na americkom federálnom súde podaná bývalou snúbenicou saudského novinára a americkou asociáciou Democracy for the Arab World Now, ktorú Chášúkdží založil pred svojou smrťou.

Autorka : Dáša Židuliaková