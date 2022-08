Keď som bol malý chlapec, fascinovali ma mapy. Vzal som si do ruky atlas a nechal fantáziu cestovať. Ako som rástol, zaujal ma Dunaj. Raz som objavil knihu o spomínanej rieke a mal som chuť všetko nechať a vydať sa na cestu.

Poslednú dobu opäť objavujem neuveriteľné čaro dobrodružných kníh. Tentokrát som siahol po knihe Lodivod dunajský. Jules Verne si ma získal príbehom. Ide o dve línie, ktoré môžeme sledovať.

Všetko to začne rybárskymi závodmi. Ilia Brusch ich vyhral a prišiel s nápadom, ktorý ma vrátil do fantázie. Veď on chcel preplávať celý Dunaj od prameňa až po Čierne more! A tak som si začal predstavovať všetky mestá v 19. storočí, ktoré boli prístavmi Dunaja. Rybári, hostince s nemeckým pivom a dobrou kuchyňou, staré cesty a mosty po rieke.

Druhá línia sa začala objavovať, keď sa ukázalo, že po Dunaji putujú zločinci. Prišli do niektorého z miest, spravili lúpež a nik o nich nevedel. Zdalo sa, že ich nikto nechytí, ale do príbehu vstúpil môj obľúbený Károly Dragoš. Odvážny policajt s vlastnými metódami. Už od začiatku sa nám črtá niekoľko otázok. Je Ilja Brusch skutočne tým, za koho sa vydáva? Čo, ak práve on vedie skupinu lúpežníkov? Ak nie, ako sa mu podarí vysvetliť polícii, kým je a za koho bojuje? A hlavne, podarí sa mu dokončiť plavbu až do Čierneho mora? (Veď na ceste ho čaká mnoho dobrodružstiev.)

Hlavným hrdinom je spomínaný Lodivod dunajský, ktorý sa plaví po Dunaji. Mňa oveľa viac zaujal policajt Károly Dragoš. Mal skvelé metódy, pamätá si ľudí po hlase. Využíva dokonale znalosti Alphonsa Bertillona priamo naživo. Bertillonáž je metóda francúzskeho policajného dôstojníka, ktorá eviduje a identifikuje páchateľov na základe antropometrii. (Tj. veda, ktorá sa venuje meraniu jednotlivých častí ľudského tela. Tvar, dĺžka nosa, ramien, atď.) Károly Dragoš však nemal žiaden archív ako mladý Bertillon, ale všetko si pamätal. Policajt neraz ukázal odvahu, trpezlivosť a zvedavosť.

Ostatné postavy sú dokreslené príbehom. Ide o detektívku a v nej autori radi nechávajú na čitateľovi, aby hádali, aký charakter majú postavy. (Napríklad Ivan Striga.) Zaujali ma aj opisky jednotlivých miest, predstavoval som si napríklad starú Budapešť z lode. Podobné obrazy zdobili samotné dielo.

Kniha sa číta dobre, pútavo a spočiatku som si hľadal mapu, kde sa lodivod nachádzal. Cestoval som po Dunaji a zaspával vlnami obrovskej rieky. Odporúčam nielen milovníkom Julesa Verneho, ale každému, kto má chuť nechať sa unášať príbehom a vlastnou fantáziou na lodi.

Je to výborné čítanie, ktoré nájdete prakticky kdekoľvek. (Nižšie je zopár odkazov.)

