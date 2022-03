Literatúra nám odhalila svet plný mágie, úžasných tvorov, bájnych hrdinov a ten obrovský kus fantázie, ktorý je nám blízky. Keď som kedysi čítal knihy Milana Kolcuna o Košiciach, bola v nich nádherná veta: Povesti majú čaro rozprávok, ktoré má skoro každý rád.

Čo však mýty? Všetci ich poznáme. Príbehy, v ktorých sa objavil Hérakles, Perseus, Thór, Anup, Bastet. Stvorenia, akými sú napríklad Pegas, Kerberos, Fenrir, Yeti a mnoho drakov, vtákov, levov, vlkov a kadečoho iného.

Ako stredoškolský mladík som podľahol knihám s názvom Mýty a Legendy. Napríklad Indiáni, Vikingovia, Vlky, Draky, Bájne zvieratá. Pevne verím, že nie som jediný, ktorý sa ako Bastián Baltazár Bux zavrel s podobnou knihou do bezpečia a čítal si.

Ak ste fanúšikovia spomínaných príbehov, určite vás poteší nová kniha s názvom Mytopédia: Encyklopédia mýtických bytostí a ich magických príbehov.

Mytopédia je nádherne ilustrovaná kniha príbehov, ktorá čitateľa láka. Hneď prvý obrázok ukazuje posedenie pri ohni, kde si ľudia rozprávajú príbehy. A o čom sú príbehy?

Kniha je rozdelená do mýtov podľa jednotlivých svetadielov. Má 128 strán, a preto sa v nej nemôžu skrývať všetky, ktoré poznáme. Fascinujúci svet mýtov sa nám odhaľuje do jednotlivých častí.

Mýty začínajú na americkom kontinente. Nájdeme tu príbehy a bytostí z čias Aztékov, stretneme sa s brazílskou ľudovou tradíciou a ich delfínom. Páčil sa mi príbeh o Hromovom vtákovi alebo aj príbeh, ktorý charakterizuje severoamerický národ Haida: Havran. Bol šibal, ktorý má rád zábavu a ľuďom doniesol svetlo. Stretneme sa aj s príšerami, napríklad o prefíkanej rybe z amazonskej džungle: Auñ Pana.

Európsky kontinent v knihe je najmenej zastúpený. Prečítame si o Pegasovi alebo Kerberosovi a zavítame na sever, kde nám autori predstavili príbeh o Fenrirovi v reťaziach alebo o veveričke Ratatosk. Zaujímavosťou je aj príbeh zo slovanskej mytológií o drakovi menom Zilant a princeznej.

Zaujal ma africký kontinent, ktorý v knihe predstavuje oveľa viac ako len starý Egypt. Dozvieme sa o pavúčom figliarovi s menom Anansi alebo o mocnom bohu rieky Zambezi, ktorý má chrániť rieku a obyvateľov okolo. Volá sa Nyami Nyami. Keď už som načrtol starý Egypt, čaká nás boh smrti s hlavou šakala, Anup. Egypťania milovali mačky a preto nemôže chýbať príbeh, kde vystupuje Bastet.

Ázijská časť knihy mi prišla najviac mierumilovná. V inej časti sveta (najmä Amerika a Afrika) sme sa často stretli s príšerami, ktoré chcú ubližovať ľuďom. V ázijskej časti knihy samozrejme sú pažravé potvory ako napríklad Ruch. Čo by však bol vták Ruch bez Sindibáda?

V Mytopédii sa nachádza aj Yeti z Himalájí, ale aj čínsky prekrásny vták Feng-Chuang. V knihe sa ázijským príbehom venuje väčšia pozornosť bytostiam, ktoré ľuďom pomáhajú ako napríklad spomínaný Feng-Chuang, ale aj Šen-Lung, Čchi-Lin, alebo japonský Tanuki. Priznám sa, že najviac sa mi páčili príbehy: Dračia perla a Čajník Tanuki.

V kapitole o Oceánií sa zoznámime s Dúhovým hadom a potešil ma aj príbeh s názvom Abaia a starena.

Kniha má len 128 strán a myslím, že ide o veľmi dobre spracovanú malú encyklopédiu zo sveta, ktorý je pre nás magický, čarovný, záhadný a zároveň veľmi blízky. Na mytológii (akéjkoľvek) je podľa mňa najkrajšie to, že nám každému nakreslí ďalšiu farbu v našej fantázii.

Rád by som pochválil aj slovenský preklad. Je to veľmi dobre preložené, čítalo sa to samo.

PS: Ak chcete podporiť antikvariáty, rozhodne si googlite všetky bytosti a potom si možno začnete objednávať množstvo kníh z mytológií celého sveta.

Informácia o knihe:

Názov: Mytopédia

Počet strán: 128

Vydavateľstvo: Ikar (Stonožka)

ISBN: 978-80-551-8100-4

Knihu nájdete:

martinus: https://www.martinus.sk/?uItem=1342187&z=81XMBP&utm_source=z%3D81XMBP&utm_medium=url&utm_campaign=partner

artforum: https://www.artforum.sk/katalog/164155/mytopedia

hrebenda: https://hrebenda.sk/mytopedia--encyklopedia-mytickych-bytosti-a-ich-magickych-pribehov_667337.html

priroda: https://www.priroda.sk/kniha-kategoria/elektronicke-knihy-vsetky/mytopedia-encyklopedia-mytickych-bytosti-a-ich-magickych-pribehov-2760

bux: https://www.bux.sk/knihy/615031-mytopedia-encyklopedia-mytickych-bytosti-a-ich-magickych-pribehov.html (titulný obrázok je odtiaľ)

Ďalšie odkazy:

Hrajte knižnú päťku: https://www.martinus.sk/hrdinskapatka?z=81XMBP&utm_source=z=81XMBP&utm_medium=link&utm_campaign=partner_hrdinskapatka&xnpe_tifc=xfYXbIoXbue.xdQN4k4NhypZhfEWVjQsVuU_O.zZOF_jxypLhFbpxfYDxIYXxkPLbuPN

Navštívte aj linky, možno vás čosi zaujme a pomôžete:

https://blog.martinus.sk/2022/02/pomozme-spolocne-ukrajine

https://registracia.projektactivelife.sk/registracia/podujatie?event_id=21

https://www.usmev.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

https://www.kompot.sk/eshop/zeny/damske-tricka/damske-tricko-youkraine-unisex/

https://www.mall.sk/privesky-a-puzdra-na-kluce/grooters-placka-financna-pomoc-100079093340

Knižnice a ich pomoc ukrajinským deťom!

https://www.kosicekmk.sk/index.php/accordion-2/638-ukrajinske-deti-potrebuju-knihy-vyzva-na-kupenie-knih

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/projekt-deti-potrebuju-knihy.html