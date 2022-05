Šimonka (1092) a gaslighting

Turistika prináša nádherné príbehy o tom, keď človek prekoná sám seba. Na výlet po kopcoch potrebujeme priateľov, ktorí vedia, kedy majú vytiahnuť fľašku s vodou, kedy vyloviť čokoládu alebo cukríky. Potrebujeme jeden druhého vnímať, ale aj vnímať čas, keď vieme byť obaja ticho.

Dvaja kamaráti sa stretli v obci Zlatá Baňa, podali si ruky a šli prekonať jeden zo svojich turistických cieľov. Chceli vyjsť hore na Šimonku. Ide predsa o najvyšší vrch Slanských vrchov. Trasa hore zo Zlatej Bane nie je náročná, ale bol apríl. Áno, mesiac, kedy ráno ešte svieti slnko, potom začne liať a neskôr snežiť.

Kráčali hore, čakali jeden na druhého. Bavili sa rôzne o čomkoľvek. O ženách, o práci, o športe, pľuli na zem, keď spomenuli politiku. Čakal ich posledný úsek a cesta hore do kopca bola zasnežená.

Ktovie prečo, ale tam hore na kopci, keď je človek spotený a unavený, začne prichádzať na kadejaké myšlienky. Veľkú úlohu v tom hrajú aj stromy, pri ktorých sa každý z nás cíti v bezpečí.

„Bez teba by som to nikdy nezvládol,“ prezradil jeden z nich.

„Netrep voloviny!“ usmial sa na neho chlapec s brčkavými vlasmi a vraj jemným náznakom irónie.

„Pamätáš si, keď ma vyhodili zo štátnic a ten idiot (povedal meno, ale jeho meno uvádzať nebudeme) mi dával rady o tom, ako sa mám viac učiť?“ spýtal sa ho.

„Výborná podpora. Určite ťa to naštartovalo natoľko, že si sa v ten deň začal učiť ešte viac,“ poznamenal mu brčkavý chlapec.

„On mi raz hovoril, že som príliš tučný, že mám veľkú nadváhu, a preto nezvládnem turistiku. Vraj nemám nič robiť. A ja som na vrchole najvyššieho vrchu!“ povedal.

„Aha, ten! Už viem, čo sa mi smial, že som teoretik, lebo som nerozkopal gambu majiteľke za to, že mi dvihla nájom. Ja si myslím, že to je úplne normálne, že takto sa proste riešia problémy. Dostaneš sa do nepríjemnosti, rozbitie huby niekomu to rozhodne vyrieši,“ sarkasticky mu doplnil brčkavý chlapec a obaja sa rozosmiali.

„Ale ja som to dokázal! Dokonca som odbehol 5 km minule, hoci mi to trvalo veľmi dlho, ale lepšie ako nič,“ povedal mu.

„Jednej veci nerozumiem. Prečo naša spoločnosť nás učí k ospravedlneniu sa nad tým, že sme čosi dokázali? 5 km beh je super. Turistika je tiež super. Ale dokázal si to najmä ty! Svojou húževnatosťou, trpezlivosťou a hlavne tým, že si si konečne začal veriť,“ povzbudil ho jeho spoločník.

„Ďakujem, ale myslím, že mi pomohlo kopec ľudí. Mám pocit, že som sa začal stretávať s ľuďmi, ktorí mi viac veria a majú ma viac radi,“ žiaril radosťou, hovoril to s veľkou chuťou.

„Ale myslím, že ťa ľudia mali celkom radi aj predtým,“ opäť ho povzbudil jeho brčkavý kamarát.

Šli už dole kopcom. Bolo to horšie ako hore. Cesty dole kopcom sú niekedy oveľa horšie. Hlavne, keď sa bojíte, že si zlomíte nohu, pretože je na nich ľad.

„Ako si to myslel, že ľudia ma mali radi aj predtým?“ spýtal sa ho chlapec.

„Tak si poďme rozprávať o Hre s plynovou lampou,“ povedal mu jeho verný spoločník.

„O tom som už čosi počul. Už viem! Hrala tam Ingrid Bergmanová!“

„To som ani nevedel. Každopádne, stal si sa obeťou gaslightingu, rovnako ako ja a mnoho ďalších. Niektorí ľudia sú manipulátori a snažia sa tlačiť na teba, aby si o sebe začal pochybovať. Potom si ich obeť a páči sa im, ako o sebe pochybuješ. Ako sa im ospravedlňuješ a neustále sa im podvoľuješ. A oni milujú pocit, že ťa môžu ovládať. Veď aj ten primitív, vysmieval sa ti, že nezvládneš niečo a ty si tomu uveril,“ prezradil mu vysvetlenie divadelnej hry.

„Počkaj, nie je to tá hra, kde sú dvaja manželia a ona neustále pochybuje, že vidí niečo, čo jej on stále vyvracia a nakoniec sa z toho zblázni? No veď to dáva zmysel. Gas je plyn a light je lampa. Tvoje vysvetlenie je úplne presné. Ale, ako to ty tak dokonale vieš?“ opýtal sa ho.

„Pretože som zažil presne to isté. Neustále ma ponižoval, dokazoval mi, že si neviem navariť obed, ustlať posteľ, osloviť dievčinu, opraviť počítať. Alebo napríklad to, že neviem, čo je ISBN alebo, čo je v linuxe SAP alebo unix,“ zdôveril sa mu brčkavý priateľ. (Len tak mimochodom, čo je v Linuxe Unix?)

Do dediny došli pešo. Obaja sa zdôverili, boli silnejší, odolnejší. S manipulátormi sa nedohodneme, neplatí na nich nič. Treba ich len izolovať.

Ako príbeh končí? Kdesi v lese jeden vytiahol z ruksaku plechovky Zichovca a pripili si. Dohodli si ďalšiu turistiku.

Áno, ja som takisto obeťou gaslightingu. O týchto formách ponižovania, útokov, manipulovania, obťažovania treba hovoriť, písať. Nie je sa za čo hanbiť, vždy tu budú priatelia, ktorí budú mať v ruksaku plechovku Zichovca a empatiu nás vypočuť.