Keď človek číta príbehy o ktorejkoľvek vojne, má chuť plakať. Beštiálne vraždenie, radosť z nešťastia druhých, zničené životy, ľudáctvo, rasizmus, antisemitizmus, akákoľvek forma zla. Ale zrazu si pretočím list a príde niečo, po čom sa cítim nádherne dojatý a plný nádeje. Niečo, kde si poviem, že to má nádej a niekde v kútiku duše im zatlieskam. Sestry Podgórske v knihe Svetlo v úkryte.

Kniha „Svetlo v úkryte“ od autorky Sharon Cameron odhaľuje skutočný príbeh dvoch sestier, ktoré svet pozná ako sestry Podgórske. Príbeh Stefanie a Heleny ma dostal. Všetko začalo odchodom Stefanie do mesta Przemyśl. Pracovala v židovskej rodine, kde si obľúbila svoju babicu. Predávala ľuďom čokoládu, brávala rady od babice, obľúbila si jej synov a počúvala starého pána Diamanta. Rodina Diamantovcov bola úžasná so svojim sionistickým humorom. Keď Stefania vyviedla niečo, pani Diamantova trochu pohundrala, ale potom ju nazvala, že je jej „ketzele“. (Strašne som si obľúbil to slovo.)

„Občas, „ketzele“, - zistila som, že to znamená „mačiatko“ – „prinášaš slniečko, ktoré je poriadne horúce!“ (Cameron, 2022, s. 17)

Stefania mala 11 rokov, keď prišla do Przemyślu. Všetko však bolo tak nejako iné, písal sa rok 1936 a dej sa odohráva v Poľsku.

Postupne Stefania strácala svojich blízkych, pretože boli Židia. Veľmi sa mi páčila postava Izia. Mladý chlapec, ktorý si rád vymýšľal príbehy a rozosmieval Stefaniu. „Vtedy som pobozkala Izydora Diamanta. Bozkávala som ho dlho.“ (Cameron, 2022, s. 32)

Kniha je miestami veľmi tvrdá a krutá. Dospievajúce dievča postupne prichádza o ľudí, ktorých miluje. Vráti sa domov, chce sa vidieť so svojou rodinou. Nájde šesťročnú sestru, ktorú susedia týrajú hladom a dostáva jeden výprask za druhým. A tak som sa zoznámil s najodvážnejšími dievčatami, o akých som kedy čítal. (Keďže aj ja som súrodenec, ktorý chráni mladšieho súrodenca, som o to viac na Stefaniu hrdý.) Takto kričí na chlapa, ktorý sa choval hnusne k jej sestre:

„Budem sa modliť, aby ste dostali vredy. Aby vás uhryzol besný pes. Aby vám sčerneli zuby a aby vám dpadli.. isté časti tela...“ (Cameron, 2022, s.87)

A tak sa sestry vrátili do Przemyślu, kde Stefanii ostala len časť rodiny Diamantových. Počas neuveriteľného vraždenia, kde Židia žijú v gete, sa odraz zasvietilo Svetlo v úkryte.

Keď človek číta príbehy o druhej svetovej vojny, má chuť plakať. Ale potom príde Helena Podgórska! Ona esesákom neotvorí, pretože nevedeli heslo, čo majú povedať. Osemročné dievča si ma získalo svojou odvahou a hravosťou. Ak je Stefania Podgórska hrdinkou, Helena je obrovskou šibalkou. (Len tak mimochodom, pohryzie esesáka do nohy. )

Obe sestry sa presťahujú na Tatársku ulicu číslo 3 a ukrývajú Židov. O tom, čo všetko musia prežiť, vám nenapíšem. Helena ukrýva Iziovho brata Maxa a ešte ďalších. Nádherný príbeh dvoch mladých dievčat, ktoré v najhorších časoch ukázali odvahu a ľudskosť.

Autorka Sharon Cameron veľmi pekne prepracovala postavy. Páčia sa mi knihy, v ktorých si zamilujem ľudí. Nikdy som sa s nimi nestretol, ale potrebujem ich. Viem sa o nich oprieť a spomínam si na nich. (Ostatne, autor hore uvedený v citáte je toho jasným dôkazom.)

Obľúbil som si rodinu Diamantovcov. Babicu, Maxa, ale najmä Izia. Keby sme sa niekedy stretli, určite by sme boli kamaráti. Helena bola úžasná od prvej chvíle, keď som o nej začal čítať.

Svetlo v úkryte si prečítajte, cítim v ňom ľudskosť, svetlo, nádej, boj a úžasné sestry Podgórske. Je potrebné čítať, počúvať a inšpirovať sa podobnými príbehmi. Kniha vyšla v roku 2022, zoženiete ju prakticky kdekoľvek.

Informácie o knihe:

Autorka: Sharon Cameron

Dielo: Svetlo v úkryte

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2022

ISBN 978-80-551-8433-3

Odkazy:

Sestry Podgórske: https://wikijii.com/wiki/podg%C3%B3rski_sisters

Helena Podgórska na youtube (v poľštine, ale preklad nepotrebujete) https://www.youtube.com/watch?v=t-RqcfYfRVg

Príbeh sestier Podgórskych na The Jewish Foundation for the Righteous: https://jfr.org/rescuer-stories/burzminski-stefania-podgorska/

Dom, kde ukrývali dievčatá Židov: https://www.facebook.com/sharoncameronbooks/photos/tatarska-3-the-house-where-stefania-and-helena-podgorska-hid-thirteen-jews-in-an/2746486882095428/

Vypočujte si na soundcloude: https://soundcloud.com/buxsk/citanie-z-knihy-svetlo-v-ukryte-sharon-cameron (číta Dominika Žiaranová)

Ďalší nádherný príbeh, ktorý začal v roku 1936: https://www.ceskatelevize.cz/porady/899205-byl-jednou-jeden-dum/

O autorke:

Web autorky: https://sharoncameronbooks.com/books/

Facebook: https://www.facebook.com/sharoncameronbooks

Instagram: https://www.instagram.com/sharoncameronbooks/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1BKzBUXSTmxQl5KPpHTsMS

