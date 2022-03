Bola noc medzi 9. a 10. júlom 1856 a v dedinke Smiljan zúrila búrka. Predpovedali o ňom, že bude dieťa tmy. „Len, čo sa narodil, oblohu preťal blesk a jeho matka protirečila: „Nie, bude dieťaťom svetla.““ ( Gunderman, 2022, s. 15) A tak prišiel na svet Nikola Tesla. Richard Gunderman o ňom napísal zaujímavú knihu.

Publikácia začína rozprávaním, aký bol svet pred elektrifikáciou, neskôr nám približuje ako svet pomaličky spoznával elektrinu. Autor nás zoznamuje, aký vplyv mali na elektrinu mená napríklad Benjamin Franklin alebo Michael Faraday.

V ďalších kapitolách sa autor venuje najmä Teslovi, ale občas odbočí a oboznámi nás aj s drobným životopisom osobností Teslovej doby, napríklad Thomas Edison, Goerge Westinghouse, Wilhelm Conrad Rontnen alebo Teslov priateľ Samuel Langhorne Clemens. Áno, ten Samuel Langhorne Clemens, ktorý je veľmi známy výrokom „Ži tak, aby, keď zomrieš, sa tvoji priatelia začali nudiť!“ (My ho však v literárnom svete poznáme pod menom Mark Twain a pevne verím, že nie som jediný, kto sa pousmial pri spomienke naň.)

Dielo Tesla Človek, Vynálezca a vek elektriny od Richarda Gundermana charakterizuje osobnosť Nikolu Teslu ako významného objaviteľa. Bolo zaujímave, keď mladý Nikola prišiel pracovať k Thomasovi Edisonovi. Ten sa o ňom vyjadril takto: „Tento človek je čertovsky dobrý“ (Gunderman, 2022, s. 27)

Ak ste niekde čítali alebo počuli, že vzťahy medzi Teslom a Edisonom boli napäté, je to pravda. Už od začiatku mali osobnostné rozdiely. A to ešte neprišla vojna o jednosmerný a striedavý prúd alebo o elektráreň v oblasti Niagarských vodopádov. Nikola Tesla údajne dokonca odmietal preberať ceny, ak sa o ne mal deliť s Thomasom Edisonom.

Zaujímavá bola aj kapitola o svetovej výstave v roku 1893 v Chicagu. Nikola Tesla celkom rád predvádzal, čo vie a spomínaná výstava bola jeho ďalšou šou. Inak k výstave bolo zaujímavé si prečítať, aký bol svet.

„Spoločnosť Edison General Electric prišla s ponukou osvietiť priestory jednosmerným prúdom za 554 000 dolárov (463 000 eur), no Westinghouse prisľúbil, že to isté zabezpečí striedavým prúdom za 399 000 dolárov (333 000 eur). Vďaka Westinghousovi sa s Teslovým viacfázovým systémom mohol zoznámiť celý svet. Nastal však problém, Edison, možno pre urážku z nepodpísania zmluvy, nedovolil používať svoje patentové žiarovky.“ (Gunderman, 2022, s. 54)

Kniha charakterizuje Teslov životopis aj z druhej strany. Nemal peniaze, hľadal sponzorov, a keď videl úspechy u „kolegov“, stal sa zatrpknutým. Marconiho nazval somárom. Vyjadril sa aj k teórii relativity, ktorú koncipoval Albert Einstein, ale o tom si radšej prečítajte.

Čo ma však úplne dostalo, bola kapitola holuby.

„Celé roky kŕmim holuby, tisíce holubov. Celé tisíce, ak to vôbec možno spočítať – no raz sa zjavil istý holub, nádherný vták, čistobiely so sivými špičkami krídel. Bol iný. Bola to holubica. Spoznal by som ju všade. Nech už som bol kdekoľvek, našla si ma. Keď som po nej zatúžil, stačilo, aby som si ju zaželal a privolal, a priletela ku mne. Rozumela mi a ja som rozumel jej. Ľúbil som ju. Áno, ľúbil som ju tak, ako muž ľúbi žena, a ona mi to opätovala. Keď ochorela, vedel som to a chápal som to. Priletela do mojej izby a zostal som s ňou celé dni. Opatroval som ju, kým sa neuzdravila. Tá holubica bola radosťou môjho života.“ (Gunderman, 2022, s. 137)

Knihu nájdete prakticky v každom kníhkupectve.

Informácie o knihe:

Autor: Richard Gunderman

Názov: Tesla

Vydavateľ: Ikar

Počet strán: 160

ISBN: 978-80-551-7984-1