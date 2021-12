Prečítal som si nádhernú knihu Veľká panda a malý drak. Autorom príbehu je James Norbury, ktorý putovanie oboch priateľov nielen napísal, ale aj ilustroval.

Delia sa o svoje myšlienky, ktoré som si začal zapisovať a premýšľať nad nimi. Niekedy nájdeme knihu, ponoríme sa v myšlienkach a sme bohatší, šťastnejší. Nielenže sme si bližší s autorom, ale poznáme aj ľudí, pri ktorých to môžeme uplatniť.

„Veľká panda,“ povedal malý drak,

„páči sa mi, ako ma počúvaš a rozprávaš sa so mnou a cestuješ so mnou, ale predovšetkým sa mi páči, ako sa pri tebe cítim“ (Norbury, 2021, s. 16)

Veľká panda a malý drak

Alebo sa mi veľmi páči analógia s čerešňou. V živote nás dosť spoločnosť tlačí k porovnávaniu sa s rovesníkom. James Norbury prostredníctvom veľkej pandy to vyjadril takto.

„Čerešňa sa neporovnáva s ostatnými stromami,“ povedala veľká panda.

„Jednoducho iba kvitne.“ (Norbury, 2021, s. 32)

Veľká panda a malý drak putujú spoločne ročnými obdobiami a vymieňajú si svoje postrehy. Pri ich putovaní som mal chuť piť čaj a vnímať teplo z ich rozhovoru. Autor šikovne využil to, čo je pre nás čitateľov veľmi blízke. Personifikoval zviera a mýtickú bytosť. (Draky nie sú zvieratá a nikdy nimi neboli.)

Myslím, že knihu by sme mohli vnímať ako úžasnú biblioterapeutickú príručku, keď potrebujeme niekoho, aby nás potešil. Veľmi sa hodí do uponáhľanej doby, keď sa hrnieme za úspechom a mnohokrát ho potrebujeme znásilniť. Obaja priatelia nás lákajú k tomu, že ničnerobenie nikdy nebol stratený čas alebo, že lásku netreba vysvetľovať. Ona je medzi nami a potrebujeme do nej spadnúť.

Veľká panda a malý drak, kniha, ktorú zhltnete za hodinu, ale nerobte to. Nechajte sa veľkou pandou a malým drakom podmaniť. Oni vám čosi pekné sľúbia, obzvlášť teraz, keď je vonku sychravo.

„Óóó...“ povedal malý drak.

„Viac spoločných prijemných večerov...s čajom“ (Norbury, 2021, s. 80)

O knihe:

Autor: James Norbury

Názov: Veľká panda a malý drak

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2021

ISBN: 978-80-551-8043-4

