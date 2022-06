Dostala sa mi do rúk rozprávková kniha o osude soliara Buchvalda a jeho dcér. Rozprávka je sfilmovaná a momentálne sa vysiela v kinách.

Autorka Mariana Čengel Solčanská sa pohrala s mojou fantáziou, dostal som sa do starého slovanského sveta a započúval sa do príbehu. Rozprávkový svet si ma podmanil. Baníci zo soľnej bani, jaskyňa a legenda, ktorej sa každý bojí.

Alebo aj, kde bolo, tam bolo, bol soliar Buchvald a mal dve dcéry. Bol však aj starý kráľ, ktorý mal dvoch synov a zlú macochu, čo chcela bohatstvo. Čosi sa udeje, starý kráľ zomrie, macocha intriguje, jedna dcéra zmizne a Buchvald skončí vo väzení. Ako sa to napokon skončí? Prečo chcú zahubiť vlčicu, ktorá nikomu nič neurobila? Aký je vstup do jaskyne a prečo sa jej každý bojí? Objavíte odpovede aj na mnoho ďalších otázok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zakliata jaskyňa je rozprávka plná symboliky, odkazuje sa na klasické rozprávkové motívy, ktoré by ani dospelému čitateľovi nemali byť cudzie. Odvaha, vytrvalosť, prekonávanie samého seba, zmena k lepšiemu a láska. Veď, čo by to bola rozprávka, keby v nej nefigurovala láska?

Ak je reč o láske, máme tu súrodeneckú lásku. Dvaja bratia (Zach a Cyril) a dve sestry (Ada a Lena). Všetci štyria musia mnoho obetovať, pokiaľ sa opäť nájdu. Objavuje sa tu láska Buchvalda k svojim dcéram a prirodzene aj rozprávkový motív princa a chudobného dievčaťa.

Zároveň sa v príbehu odohráva macocha, ktorá je zlá, zákerná, odporná, hnusná, škaredá. Chce bohatstvo, túži po moci a nič iné ju nezaujíma. Mohli by sme ju charakterizovať ako beštiu, obludu, netvora, príšeru, ohyzdu, zgerbu, ohyzdu, ale hodili by sa aj slová ako pačrev či paskuda. Je ochotná urobiť čokoľvek, aby dosiahla svoje.

Okrem klasického rozprávkového príbehu odohrávajúceho sa v slovanskom svete sa mi páčil vývoj postáv. Princovia boli zo začiatku rozmaznaní fagani. Časom sa z nich stali poriadni chlapi, ktorí berú zodpovednosť za svoje činy. Chudobné dievčatá sa rovnako vyvíjali. Ak by som si mal vybrať medzi nimi, Ada sa mi páčila viac.

Pevne verím, že sa vám rozprávka bude páčiť a budem sa tešiť, ak ju budú vysielať na Vianoce. Určite sa po knihe pozrite, ide o vydarenú rozprávku, ktorá poteší malých i veľkých.

Kde knihu kúpiť?

Martinus:https://www.martinus.sk/?uItem=1538635&z=81XMBP&utm_source=z%3D81XMBP&utm_medium=url&utm_campaign=partner

Artforum: https://www.artforum.sk/katalog/169008/zakliata-jaskyna

preškoly: https://www.preskoly.sk/p/672810-zakliata-jaskyna/

bux: https://www.bux.sk/knihy/649141-zakliata-jaskyna.html

Informácie o knihe:

Autor: Mariana Čengel Solčanská

Dielo: Zakliata jaskyňa

Vydavateľstvo: Ikar

Edícia: Stonožka

Rok vydania: 2022

ISBN: 978-80-551-8430-2

Bibliografický odkaz: Čengel Solčanská, M. Zakliata jaskyňa. Bratislava: Ikar, 2022. 192 s. ISBN 978-80-551-8430-2.

Zakliata jaskyňa na csfd: https://www.csfd.sk/film/1015803-zakliata-jaskyna/prehlad/