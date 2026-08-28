Ficove vysvedčenie

Robert Fico vládne na Slovensku už takmer 15 rokov. Čo urobil za tých 15 rokov pre obyvateľov Slovenska ? Za pár dní sa začne nový školský rok, pozrime sa na to čo dokázal Robert Fico v jednotlivých predmetoch.
Chovanie zvykne byť na začiatku vysvečenia. Za tých 15 rokov sa z Roberta Fica, vzorného premianta, stal vodca obávanej skupiny školských vyvrhelov, ktorá okráda a terorizuje ostatných žiakov.
Chovanie : 4 Neuspokojivé. Žiak sústavne a vážne porušuje školský poriadok. Zámerne narúša činnosť školy a odmieta nápravu.
Obrana štátu. Za tých 15 rokov Ficovlády sa obrana štátu stala ryžoviskom pre nenažratých oligarchov, ktorých jediným záujmom nie je budovanie obrany štátu, ale zarábanie na štáte bez ohľadu na to, aký to bude mať dopad na obranyschopnosť štátu. Štátna obranná doktrína, založená na tom, že ten Rus jedného dňa odíde a osier...m NATO spôsobila, že pre ostatných členov sa stalo Slovensko nedôveryhodné a nevyspytateľné. Hodnotenie obrany : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka.(NATO)
Hospodárstvo. Za 15 rokov Ficovlády sa z Tatranského tygra stala zahnívajúca, smradľavá mrcina. Z európskeho premianta sa stal zaostávajúci žiačik, ktorý už pri hodnoteniach nedokáže ani len odpisovať od tých úspešnejších. V rebríčkoch sa Slovensko prepadlo v hodnoteniach na chvost Európy a predbehli nás krajiny, ktoré sa pred tými 15 rokmi len závistlivo pozerali na koncové svetlá vlaku Slovensko. Hodnotenie hospodárstva : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka. ( Dotácie z Európskej únie )
Životné prostredie. Napriek neschopnosti viacerých ministrov chrániť životné prostredie, ktorú nahradila schopnosť zarábať na lesoch a prírodnom bohatstve Slovenska, ešte stále existujú aj národné parky a chránené územia. Naše lesy a drevo sa stali sliepkou, ktorá znáša zlaté vajcia pre pár vyvolených. Hodnotenie životného prostredia : Dobrý (3) Žiak ovláda základy učiva, ale potrebuje občasné usmernenie alebo pomoc učiteľa. ( Mimovládky a občania zachraňujú, čo sa dá.)
Plán obnovy a znalostná ekonomika. Znalostná ekonomika sa začala aj skončila na úrovni montážnej dielne pre automobilky. Vďaka plánu obnovy sa vyčančali námestia s vodotryskami, ale nemáme vodovody, kanalizácie. Cesty podobné tankodromu a diaľ nic sa za tých 15 rokov nedostal z Bratislavy do Košíc. Slovensko sa stalo svetovou veľmocou v tunelovaní. Slovensko prevzalo heslo od známeho tunelára : Slovensko neváha, Slovensko rozkráda. Hodnotenie znalostnej ekonomiky a plánu obnovy : Nedostatočný (5) Žiak si neosvojil základné učivo ani s pomocou učiteľa a nespĺňa kritériá pre postup.
Financie. Za 15 rokov Ficovlády sa zadlženie Slovenska zvýšilo o takmer 44 miliárd eur, z toho za necelé 3 roky poslednej ( dúfajme ) Ficovlády o 15 miliárd. Zo štátnej pokladne sa stala dojná krava pre NAŠICH ľudí a namiesto vodovodov sa vybudovali peňazovody do celého sveta. Hodnotenie financií : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka. Slovensko vďaka eurofondom ( zatiaľ ) nezbankrotovalo.
Doprava. Za 15 rokov Ficovlád sa vybudovalo veľké hrubé. Diaľnica z BA do KE ninčen. Cesty samajama, železnice vhodné maximálne pre parkovanie rýchlovlakov, mosty v dezolátnom stave. Stredoveká verejná hromadná doprava.... Hodnotenie dopravy : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka. Žijeme z minulosti.
Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. Rozvoj vidieka ? Videli ste za tých 15 rokov Ficovlád nejaký ? Okrem Fafokanov a haciend papalášov ? Pôdohospodárstvo a lesy ? Riadenie sa zameralo na vytvorenie systému zneužívania dotácií a hesla vyťaž, čo môžeš. Pôda a lesy sa devastujú, chýba vízia, koncepcia a poľnohospodári s veľkým vypätím prežívajú aj napriek snahe rezortu o ich likvidáciu. Hodnotenie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka : Nedostatočný (5) Žiak si neosvojil základné učivo ani s pomocou učiteľa a nespĺňa kritériá pre postup.
Investície, regionálny rozvoj a informatizácia. Slovensko vybudovalo najväčšiu montážnu dieľňu automobilov, ktorá prispieva k podpore nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Regionálny rozvoj sa zastavil ( nezačal ?) po Ficovom skonštatovaní, že na východe nič nie je. Informatizácia ? Vďaka snahe vybraných dodávateľov o rýchle zbohatnutia napreduje systémom krok vpred a dva kroky vzad. Prešľapujeme na mieste a závistlivo pozeráme na európskych premiantov, ktorí sa nám vzďaľujú veľkou rýchlosťou. Svetoví premianti sú pre nás vzdialení svetelné roky. Hodnotenie investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie : Nedostatočný (5) Žiak si neosvojil základné učivo ani s pomocou učiteľa a nespĺňa kritériá pre postup.
Vnútro. Polícia, ktorá pomáha a chráni, ale nie občanov, ale darebákov, podvodníkov a korupčníkov. Česť zachraňuje len pár statočných, ktorí bojujú proti všem. Zatiaľ márne, pretože vedenie zatiaľ nepochopilo komu má slúžiť polícia. Hodnotenie vnútra : Nedostatočný (5) Žiak si neosvojil základné učivo ani s pomocou učiteľa a nespĺňa kritériá pre postup.
Spravodlivosť. Po 15 rokoch Ficovlád sa stala spravodlivosť na Slovensku luxusným tovarom pre vybraných zbohatlíkov. Kriminalita na najvyšších miestach ? Neexistuje, a tak sa môže celý skorumpovaný systém venovať malým rybičkám. Ale aby to vyzeralo, že majú veľa práce, tak sa somariny riešia roky. Hodnotenie spravodlivosti : Nedostatočný (5) Žiak si neosvojil základné učivo ani s pomocou učiteľa a nespĺňa kritériá pre postup.
Zahraničné veci a európske záležitosti. Vďaka inovatívnej politike na štyri svetové strany, ktoré vedú na východ, sa Robertovi Ficovi podarilo Slovensko dokonale izolovať od prehnitého Západu a naSMERovať Slovensko k prekvitajúcemu Východu. Zahraničné návštevy si podávajú kľučky, ale u našich susedov a náš panprezident a panpremier obchádzajú úzky okruh diktátorov a autoritárnych režimov. Hodnotenie : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka. Zakotvenie v Európskej únii zatiaľ bráni vytvoreniu Slovenskej gubernie a návratu do stredoveku.
Práca, rodina a sociálne veci. Práce je na Slovensku až až, ale ju nemá kto zaplatiť, tak musia za nás pracovať ľudkovia z rozvojových krajín, pre ktorých sú aj naše podpriemerné mzdy zaujímavé. Rodina ? To je čo ? Podpora rodiny ? Úžasná, až taká, že mladí sa nechcú ženiť a vydávať. Deti sú len nežiadúcou komplikáciou bezstarostného prežívania. Sociálnu oblasť sa podarilo veľmi dobre pokryť Modrým z neba a vedenie rezortu úspešne supluje Vilo. Hodnotenie : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka. Zatiaľ máme kde pracovať a za prácu dostávame aj podpriemernú plácu. Máme aj 13. dôchodky, ktoré sa pokúšajú nahradiť slušný dôchodok a rodiny zatiaľ prežívajú.
Školstvo, vývoj a mládež. Sancho Panza sa snaží, ale pretože školstvo, ani tie ostatné prkotiny nie sú premiérske témy, tak bojuje s veternými mlynmi sám. Školstvo prechádza nekonečnými reformami, podvyživená veda a výskum prežívajú len vďaka peniazom z Európskej únie. Žiaci základných škôl vedia čítať ( väčšinou), ale nerozumejú tomu, čo čítajú. A to je dobre, pretože keby rozumeli čítanému textu, tak by tým Ficovinám nemohli veriť. Hodnotenie : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka. Treba dúfať, že R.Fico neprekukne podvratnú činnosť súčasného ministra a reforma školstva dokáže žiakov naučiť čítať. Chápať asi ťažko, pretože to by bol koniec nielen pre Fica, ale aj pre všetkých politikov, ktorí síce veľa hovoria, ale nič nepovedia.
Kultúra. Kultúra to nikdy nemala ľahké, ale súčasné "vedenie" robí všetko pre to, aby zlikvidovala aj všetky zvyšky skutočnej kultúry. Tú nahrádzajú štátom organizované oslavy pre občanov, pre ktorých je najväčším kultúrnym zážitkom guláš zadarmo. Hodnotenie : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka. Kultúra (zatiaľ) prežíva zotrvačnosťou.
Zdravotníctvo. To najlepšie na záver. Za 15 rokov Ficovlád sa v zdravotníctve veľa zmenilo. Žiaľ k horšiemu. Lekári majú pekné platy, ale pacienti z toho nemajú nič, pretože zdravotná starostlivosť je pre väčšinu pacientov nedostupná. Pacient sa stal nástrojom na zarábanie peňazí pre lekárov aj nemocnice a jeho zdravie v podstate nikoho nezaujíma. "Systém" je nastavený na zarábanie a šetrenie, ale nie na liečenie pacienta. Ten sa stal len nepríjemnou súčasťou toho kolotoča peňzí. Hodnotenie : Dostatočný (4) Žiak má vedomostné medzery a zadania plní len s výraznou pomocou pedagogického pracovníka. Hŕstka statočných a slušných zdravotníkov s vypätím síl zachraňuje, čo sa dá, ale mlčiaca väčšina spokojne zneužíva nefunkčný systém na pekný život. Zdravie pacientov ich veľmi ani nezaujíma.
Cestovný ruch a šport. Nová trafika pre rebelov by mohla pomôcť cestovnému ruchu jedine tak, že by začali na ministerstve organizovať exkurzie pre cudzincov, ktorí by si mohli oči vyočiť nad tým, ako môže v nejakom štáte existovať taká zbytoční inštitúcia. Hodnotenie : Nedostatočný (5) Žiak si neosvojil základné učivo ani s pomocou učiteľa a nespĺňa kritériá pre postup. Od nechceného dieťaťa sa očakáva len to, aby sedelo ticho v kúte a to sa zatiaľ darí.
PS : Keby vám vaše dieťa donieslo domov takéto vysvečenie, asi by ste ho nepochválili. Napriek tomu sa nájde stále dosť voličov, ktorí majú pocit, že preceda je to najlepšie, čo máme na Slovensku. Bolo by zaujímavé vypočuť si, čo Robert Fico za tých 15 rokov urobil pre nich. To by som skutočne rád vedel.