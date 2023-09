Matovič bol historický omyl, ale ukázal cestu.

Najnepochopenejší ( asi aj najneschopnejší ) premiér v dejinách Slovenska sa preslávil najmä svojimi nápadmi. Mal riešenia na všetko. Jeho atómky boli ohromujúce, všeriešiace a väčšinou škodlivé. Mnohé boli nereálne ( na šťastie ) a niektoré sa žiaľ aj zrealizovali. Našlo sa možno aj pár dobrých.

Čo sa nedá Matovičovi poprieť, je jeho schopnosť hádať sa . Za hocičo a so všetkými. Jednoducho má intrigánstvo vo svojej DNA. Jeho ego mnohonásobne prevyšuje jeho schopnosti. Všetky riešenia, ktoré nie sú jeho, sú zlé.

Matovič dokázal, že dať moc do rúk amatérov je hlúposť. Veľmi drahá hlúposť. V duchu hesla, vrana k vrane sadá, sa do vlády dostali ľudia, ktorí pred tým riadili asi len motorové vozidlo. Výsledok sa veľmi rýchlo dostavil. Vláda amatérov, menežovaná egocentrickým amatérom, zlyhávala takmer vo všetkom. Počnúc pandémiou a končiac infláciou. Veľké očakávania nás občanov sa nenaplnili. Napriek tomu, že vláda dostala do vienka veľkú moc, ÚSTAVNÚ VAČŠINU. Tá im dala šancu zmeniť Slovensko a nasmerovať ho do vyspelej Európy. Túto šancu presr..... Totálne. VŠETCI dokázali svoju neschopnosť a malosť.

Vláda Igora Matoviča aj Eduára Hegera zahodila šancu na lepšie Slovensko. Pochovali šancu občanov na lepší život. Títo ľudia by asi ďalšiu šancu dostať nemali. Ale kto by určite nemal dostať šancu na návrat, sú tí, ktorí na rozkrádanie Slovenska vytvorili systém NAŠICH ľudí. Preto by sa súčasní "lídri"mohli od Matoviča v niečom poučiť, Ako poraziť Fica. Napriek všetkému sa nedá Matovičovi jedno uprieť.

Matovič DOKÁZAL PORAZIŤ FICA voľbách.

Pochopil to, čo nepochopil žiadny iný politik vtedy, ani v teraz.

Cieľom volieb v r. 2020, aj teraz, je PORAZIŤ ZLO.

Poraziť ZLO znamená poraziť Fica a zastaviť tak systém NAŠICH ľudí. To malo byť hlavným heslom volieb 2023. Nebolo. Strany sa vybíjali v žabomyších vojnách. Všeobjímajúce a nič nehovoriace heslá zaplnili cesty aj médiá. Výsledkom sú aktuálne preferencie jednotlivých strán. Preferencie, ktoré otvárajú dvere na návrat strán, ktoré vytvorili systém NAŠICH ľudí. Voľby 2023 sú znova o voľbe menšieho zla. Smutné, ale taká je realita. Cestu, ako poraziť ZLO, ukázal v r.2020 Matovič. Žiadny z "lídrov" strán, ktoré mohli poraziť ZLO, nepochopil kto je ich súperom v týchto voľbách. Nepochopili to, čo pochopil Matovič už v r. 2020, Nepochopili ani cestu ako sa dá poraziť ZLO. Nepochopili to, že cestou k víťazstvu vo voľbách je poraziť ZLO. Doplatíme my všetci, ktorí by sme radi žili v slušnom a prosperujúcom Slovensku, na krátkozrakosť a ego politikov ?