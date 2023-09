Otvorený list vám, všetkým.

Na fasabuku som sa vyjadril, že nebudem voliť. Niektorí priatelia reagovali na moje rozhodnutie nezúčastniť sa cirkusu menom voľby. Takéto odsúdenie je pomerne časté, ale prečo ?

Poďakoval som sa im za ich názor. Nielen preto, že sa to patrí. Vážim si iné nozory, pretože každý by si mal vážiť, alebo aspoň zvážiť aj iný názor.

Teraz k tomu názoru, že nevoliť je zlé.

Žijeme(vraj) v demokratickej spoločnosti. To okrem iného znamená, že každý má právo na svoj názor. A má aj právo ten svoj názor vyjadriť podľa seba. Napríklad tým, že sa nezúčastní volieb, pretože nesúhlasí so systémom, ktorý umožňuje aby sa do volených funkcií dostávali nekompetentní ľudia. Voľby v r.2020 sú názorným príkladom. Aj s patričným výsledkom. Vláda, ktorá mala podporu ústavnej väčšiny neurobila nič, čo mohlo zmeniť smerovanie Slovenska.

Preto sa vás, ktorí vyčítate iným rozhodnutie nevoliť, pýtam :

Kde ste boli, keď bolo vypísané referendum o možnosti skrátenia volebného obdobia referendom ?

Možno ste rovnako, ako demokratické strany, odignorovali referendum, pretože aj NEÚČASŤ v referende je vraj VYJADRENÍM VOLE, NÁZORU. Neoficiálne preto, že Fico. Akosi sa zabudlo, že toto referendum dávalo nám, občanom, možnosť opraviť zlé rozhodnutie vo voľbách. Teraz tú možnosť nemáme, a preto ponesieme následky. Bolo by dobré, keby len najbližšie 4 roky. Potom bude možno šanca na zmenu. Aj keď život tie veľké šance často neponúka. Tú najväčšiu sme si presr... po voľbách v r. 2020 a niekto za to musí zaplatiť. My občania platíme vždy, neschopní politici, zaplatia teraz vo voľbách. Napríklad aj tým, že mnohí občania voliť neboli, lebo ste im zobrali nádej na zmenu k lepšiemu.

Nevoliť nie je nezodpovedné, ale vyjadrenie postoja a často práve vyjadrenie beznádeje v tento podivuhodný systém, ktorý nám už roky ponúka len voľbu menšieho zla.

Preto hlasy nevoličov sú hlasy v pomyselnom referende o dôvere voličov politickým stranám. Výsledok tohoto referenda sa dozvieme zajtra, keď budú oznámené výsledky volieb a účasť voličov na voľbách. Obávam sa, že bude rekordná. Rekordne nízka...