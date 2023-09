Niečo tu smrdí.

Niečo zhnité je v štáte dánskom. Týmito slovami sa začína Hamlet, ktorého napísal Shakespeare už v roku 1600. Jeho slová sa používajú aj dnes, po viac ako 400 rokoch, v situácii, ktorá popisuje, že v štáte nie je niečo v poriadku.

Napriek tomu, že dej sa odohráva pred 400 rokmi, niektoré udalosti sú ako z dnešných čias. Tak, ako vtedy, je aj dnes boj o moc (politika) špinavá záležitosť. Intrigy, vražda, podivuhodné rodinné vzťahy.... Mňa zaujalo, že Hamlet sa nechce pomstiť, ale dosiahnuť spravodlivosť. My sme sa zatiaľ zacyklili len pri tej pomste. Po každých voľbách nasleduje noc dlhých nožov. Noví uchvatitelia moci rozbehnú čistky na všetkých úrovniach. Starí musia z kola von a na ich miesto nastúpia noví. Nie preto, že sú lepší, ale pre to, že sú naši. Úlohou týchto našich ľudí, je pracovať (slúžiť ) NAŠIM ľuďom. Výsledkom je zaostávanie Slovenska za vyspelou Európou.

Ako je možné, že sa do parlamentu, vlády, ale aj na iné významné pozície sa už roky dostanú ľudia, ktorí nemajú primerané odborné vzdelanie, skúsenosti ani morálne a charakterové vlastnosti ? Ako sa môže ministrom finacií stať človek bez ekonomického vzdelania a mizerných skúseností v oblasti finančníctva.

Dnes už aj malé súkromné firmy pri prijímaní nových zamestnancov robia viackolové výberové konania. Od uchádzačov, okrem životopisu, požadujú patričné odborné vzdelanie, prax, znalosť jazykov, skúsenosti z odboru a často aj projekt. Výber zamestnacov do veľkých a nadnárodných korporácií je hotová veda. Uspieť môžu len tí najlepší.

Aké sú podmienky pre kandidátov do slovenského parlamentu ?

Vzdelanie ? Nepotrebujú žiadne.

Prax ? Nie je požadovaná zo žiadnej oblasti.

Znalosť jazykov ? Predsedovia v televíznej debate predviedli a my "šme še pobavili " :-)) Stačí aj lámaná slovenčina.

Pojekt ? Možno niektorí vedia, čo je projektil, ale projekt....

Takže aké sú požiadavky na poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky ?

"Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky."

Toť vsjo, ako by povedal báťuška. Takže poslancovi parlamentu stačí relatívne dobrý zrak, aby videl, či našepkávač (ka) ukazuje palec hore, alebo palec dole a jemná motorika, ktorá mu umožní stláčať gombík na hlasovacom zariadení. Za to skasíroval v tomto roku mesačne 3 912 euráčov + príplatky.

Aké sú požiadavky na predsedu vlády, alebo ministra ?

Čuduj sa svete, žiadne. A tak to potom často aj vyzerá. V parlamente, na ministerstvách aj vo vláde. Dobrá firma si ľudí nielen vyberá, ale každý zamestnanec dostane okrem náplne práce aj úlohy. Jasne sformulované, merateľné a pravidelne vyhodnocované.

Aké úlohy dostanú členovia vlády po nástupe do funkcie ? Ako sú merateľné a ako sú vyhodnocované ? Ako sa dá hodnotiť vláda, ktorá nemá stanovené žiadne konkrétne ciele ?

Čo je teda zhnité v tomto štáte ? Ako je možné, že takú veľkú moc môžu dostať do rúk ľudia, ktorí by inak neuspeli ani vo výberovom konaní do lokálnej firmičky ? Chyba nie je v týchto ľuďoch, ale v SYSTÉME, ktorý umožňuje, aby o krajine a živote ľudí rozhodovali takýto ľudia.

Odpoveď na otázku, čo je zhnité v tomto štáte, je teda zrejmá. Zhnitý je SYSTĚM a bez zmeny systému bude Slovensko prešľapovať na mieste ďalších 30 rokov. Bez ohľadu na to, či voľby vyhrá Robo, Peťo, Mišo ( gratulujem k meninám ) alebo nedajbože zase Igor.