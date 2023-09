Prečo strieľajú do vlastných ?

Na úvod malá, ale veľmi dôležitá matematická hádanka :

Keď 16 + 5 = 21, koľko je 15+6 ?

Na blogu Janky Bittó Cigánikovej ma zaujal hneď titulok:

„ Prešli sme si program PS pre zdravotníctvo, našli sme tam tieto hlúposti“

Titulok ma zaujal preto, že zdravotníctvo na Slovensku potrebuje nielen prvú, ale aj druhú a tretiu pomoc, ale aj preto, že som sa pár rokov v zdravotníctve motal. Potom ma ale zarazilo, prečo sa autorka rozhodla písať o problémoch v slovenskom zdravotníctve ?

Dúfam, že sa autorka nenahnevá, keď použijem niektoré myšlienky z jej blogu. Nebudú o tom, čo potrebuje naše zdravotníctvo, ale o tom, čo potrebuje naša spoločnosť, Slovensko a jeho občania.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo ?

Pretože aj na Slovensku sa strieľa do vlastných. Výsledkom nie sú mŕtvi ľudia, ale zabitá šanca na lepší život. Lepší život občanov Slovenska. Som presvedčený, že autorka, rovnako ako ja, chce, aby mohlo Slovensko po voľbách napredovať.

Nebudem spochybňovať myšlienky o tom, čo potrebuje naše zdravotníctvo, ale zamyslel som sa nad jednou myšlienkou autorky :

„Keď si totiž v SASKE dovolíme vecne poukázať na to, v čom sú naše riešenia lepšie (alebo reálnejšie), dočkáme sa negatívnych reakcií a statusov o tom, ako sa do Progresívneho Slovenska „nesmie kopať“.

O 7 dní budú voľby a preferencie nie sú pre slušných ľudí vôbec povzbudivé. Strany, ktoré to s nami, občanmi, myslia dobre, by mali mobilizovať. Mobilizovať voličov, ale nie strielať. A už vôbec nie do vlastných. Preto by sa 7 dní pred volbami do PS nemalo kopať.

Potešila ma nasledovná myšlienky autorky :

„Voličov SaS a PS zároveň považujem za inteligentných ľudí, ktorým diskusia o konkrétnych riešeniach a viac informácií nijako neprekáža.“

Ako bývalého voliča SAS ma potešilo, že autorka považuje voličov SAS a aj PS za inteligentních ľudí. Nevadí mi ani diskusia o riešení problémov zdravotníctva, ale zamýšľam sa nad tým, prečo autorka neanalyzovala program Smeru, alebo Hlasu, či Rebubliky. Sú ich programy také dobré ? Odpoveď ponúka autorka v zápätí :

„A keďže s Progresívnym Slovenskom súťažíme o podobného voliča, úplne logicky sa snažíme poukázať na to, že sme lepšou voľbou a v čom.“

Pre mňa by bolo logické zvoziť pod zem program Smeru, Hlasu, alebo Republiky a som si istý, že by bolo o čom písať. Aj, alebo najmä 7 dní pred voľbami. Predovšetkým s ohľadom na aktuálne predvolebné preferencie strán.

Preto sa rovnako ako autorka zamýšľam :

„Preto rozmýšľam nad tým, či dnes na Slovensku ešte môže prebiehať súťaž programov a vecná a slušná diskusia ohľadne riešení, ktoré jednotlivé strany ponúkajú. Najmä ak sa jedná o Progresívne Slovensko.“

Práve súťaž programov a vecná a slušná diskusia ohľadom problémov Slovenska v predvolebnej kampani chýbala. Žiaľ takáto diskusia chýbala všetkým stranám. Ale bezduché heslá, nereálne sľuby a rôzne fantazmagórie sme videli všade. Žiaľ aj v predvolebných diskusiách.

V súvislosti s naším školstvom sa často hovorí, že žiaci majú problém čítať s porozumením. Ja som sa snažil čítať s porozumením. Ale napriek veľkej snahe som neporozumel.

Asi pre to, že som sa stále zamýšlal nad tou matematickou hádankou v úvode :

Keď 16 + 5 = 21, koľko je 15+6 ?

Pre istotu správneho pochopenia hádanky, pridám aj zadanie :

16 sú aktuálne preferencie Progresívneho Slovenska

5 sú aktuálne preferencie SAS

15 sú "možné" preferencie PS po „úspešnej“ súťaži o voliča

7 sú "možné" preferencie SAS po „úspešnej“ súťaži o voliča

A aký je výsledok "úspešnej " súťaže ? Výsledok je prehra Slovenska a nás občanov. Pretože matematika nepustí.

Nechcel som strieľať do vlastných, ale myslím, že je potrebné, ba dokonca nutné, veľmi rýchlo pomôcť určiť správny cieľ. Pretože ešte stále je čas na mobilizáciu voličov, aj na „streľbu“. Len nie do vlastných. Cieľ je na druhej strane barikády.