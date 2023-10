"Nakoniec všetko dobre dopadne. Ak to nedopadlo dobre, tak ešte nie je koniec."

Myšlienka Johna Lennona je pre slušných ľudí na Slovensku svetlom na konci tunela.

John Lennon určite strávil nejaký čas aj na Slovensku. Kde inde by ho mohla takáto geniálna myšienka napadnúť. Možno ešte niekde v Afrike, alebo Afganistane. Keby sme išli podľa abecedy tak aj tu v Európe by sa našli krajiny ako Albánsko alebo Bulharsko.

V týchto krajinách je korupcia neoddeliteľnou súčasťou každodenného života občanov. Táto pliaga ( nie tá, ktorá trápi pána predsedu) je príčinou toho, že peniaze, ktoré by mali slúžiť všetkým ľuďom, slúžia NAŠIM ľuďom. Počas panovania SMERu boli vytvorené celé systémy, ktoré zabezpečovali aby štátne(naše) peniaze tiekli tým správnym SMEROM k správnym ľuďom ( NAŠIM). Diaľnice, železnice, tunely, dotácie poľnohospodárom, nákupy informačných technológií, boli peňazovody, na ktoré sa prisali pijavice. NAŠI ľudia boli všade, kde sa dalo niečo uliať bokom. Neboli to žiadne drobné. NAŠI ľudia, predsa nie sú žiadni trochári. PreSMERované boli stámilióny, pravdepodobne miliardy eur. To, čo bolo zatiaľ odhalené je naozaj len špička ľadovca, ale na povrch sa dostávalo stále viac špinavostí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Igor Matovič nebol dobrým premiérom a nebol ani dobrým ministrom financií, ale bol, je a asi aj bude vytrvalým bojovníkom proti korupcii. To je to, čo mu ide. Počas vlády Matoviča a Hegera bolo právoplatne odsúdených viac ako 40 darebákov, ktorí vyciciavali štátnu kasu. Zatiaľ to neboli tie najväčšie ryby, ale spravodlivosť postupne vyťahovala z toho špinavého rybníka korupcie stále väčšie ryby. Kropaje potu a zúžené ritné otvory postihovali čoraz viac a väčších korupčníkov. Tí si teraz zhlboka vydýchli. Môžu si utrieť spotené čelá a uvoľniť zvierače. To je najväčšia tragédia týchto volieb.

My ostatní máme nárok na pesimizmus. Práce na obnovení peňazovodov, ktoré budú naSMERované k NAŠIM ľuďom už započali. V rámci Plánu obnovy dostane Slovensko z EU takmer 6 miliárd €. Koryto bude naplnené, tak sa treba snažiť.

Čo na tom, že nám budú chýbať peniaze na výstavbu nemocníc, škôl, diaľníc, ciest, bytov, mostov... ? Čo na tom, že nebude na vyššie platy ani dôchodky ? Hlavne, že sa tie najväčšie svine, ktoré vždy získajú dobré miesto pri hrante, nažerú.

To je určite dôvod na pesimizmus. Pre nás všetkých. Ano aj vás, ktorí si myslíte, že vo voľbách vyhrali ich vyvolení.

Ukázalo sa, že mnoho ľudí naletelo v duchu príslovia " Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú." sľubom o vyšších platoch, dôchodkoch a nižších cenách potravín a energií. Rýchlo sa ukáže, že na takéto národumilé veci nebudú peniaze. Aj preto, že veľká časť peňazí, ktoré by mohli byť na to použité, bude preSMERovaná správnym SMERom.

Človek by povedal, že výsledok volieb je dôvodom nielen na pesimizmus, ale aj na beznádej. Ale ako povedal John Lennon :

"Nakoniec všetko dobre dopadne. Ak to nedopadlo dobre, tak ešte nie je koniec."