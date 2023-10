Deň keď pozdrav Dobré ráno je sarkazmom

Dnes sa slušní ľudia na Slovensku zobudili do zlého rána. Veľmi zlého rána. Predvolebné preferencie sa potvrdli a Slovensko sa červená. SMER vyhral v takmer všetkých okresoch a demokracia dostala na frak. Bratislava a Košice nie sú Slovensko. Volebné zrkadlo hovorí jasne.

Slovensko si vybralo návrat do minulosti. Otázkou je PREČO ?

Vo voľbách v r.2020 zostal SMER opustený s 18.29%. Robert Fico bol zrelý na uterák a politický dôchodok. Po troch rokoch sa SMER vrátil a spolu so svojimi kumpánmi získal 43,28%. Čo sa stalo za tie 3 roky ?

Vyzerá to, že Robert Fico tie 3 roky nespal, ale usilovne pracoval. Na rozdiel od tých babrákov, ktorí získanú ústavnú väčšinu nedokázali využiť na zásadnú zmenu Slovenska. Ľudia im dali veľmi silný mandát, aby uskutočnili zmeny potrebné pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Tito babráci, egocentrici a neschopní amatéri namiesto zmien, ktoré by Slovensko zakotvili v modernej, demokratickej Európe, sa venovali predovšetkým sami sebe. Od prvých dní bojovali medzi sebou o víťazstvo vo voľbách 2024. Igor, Richard, ale aj Boris zabudli, čo od nich ľudia očakávajú. Namiesto poctivej práce pre ľudí, ktorí im dali silný mandát a dôveru, sa venovali žabomyším vojnám. Svoje EGO povýšili nad záujmy Slovenska a nás, občanov. Zákonite sa dostavil výsledok. Potrebné reformy sa nekonali a vláda sa rozpadla. Dokazovanie chlapcov o tom, kto má väčšieho pokračovalo aj v predvolebnom boji. Nedokázali ani identifikovať cieľ a strieľali najmä do vlastných radov. Robert, Peter a Andrej iba občas priliali trošku benzínu a pripravovali sa na deň D.

Ten prišiel včera 30.septembra 2023. SMER a spol. si zobrali Slovensko späť. NAŠI ľudia tlieskajú a s nimi aj väčšina Slovenska. Odpoveď na otázku PREČO si Slovensko vybralo návrat do minulosti by nám mali dať tí, ktorým sme dali našu dôveru vo voľbách v r.2020.

Môžeme im trochu našepkať. Kde sa stratilo tých 25% OLANO ? Igor Matovič sa nezaprel ani po prehratých voľbách a vinníka našiel obratom. Zlý Sulík a nepriateľskí novinári. Bojoval sám proti všem. ( vraj ). Pravda je ale asi iná. Bojoval predovšetkým sám so sebou. Namiesto riešenia skutočných problémov a potrebných reforiem sa venoval podružným veciam. Dokázal., že nedorástol a nikdy nedorastie na skutočného lídra. Napriek tomu, že sa ešte dnes vytešuje, ako to natrel Sulíkovi a ostatným demokratickým stranám, nepochopil ani to, že nevyhral on, ale nenávidený Robert Fico. Ale Robert Fico mu zabezpečí rýchly budíček a Igor Matovič sa bude môcť len s otvorenými ústami pozerať, ako skutočný líder riadi zmenu. Žiaľ pre demokraciu na Slovensku a nás občanov, zmenu k horšiemu. Niekto to videl už pred voľbami, niekto to pochopil včera a niektorí to nepochopia nikdy. Do ktorej kateórie sa zaradia tzv.lídri demokratických strán sa ukáže čoskoro. Na pochopenie toho, čo sa stalo budú mať dosť času. Obávam sa, že oveľa viac ako nasledujúce 4 roky. Igor Matovič už vinnikov pozná, ostatní asi budú viniť najmä tých zlých voličov, Sypať popol na vlastnú hlavu sa u nás veľmi nenosí.

Ale ľudia im vo voľbách vystavili vysvedčenie. Prepadli vo všetkých predmetoch a budú opakovať ročník. Veľa ročníkov. Nám, občanom, nezostáva nič iné, len veriť, že na občianskej náuke budú dávať pozor a pochopia, čo je zmyslom politických strán. Možno pochopia aj to, že úlohou politikov je napĺňať potreby nás občanov. Naplniť potreby ľudí, ale predpokladá, že politici musia najprv pochopiť ľudí , zistiť ich potreby a správne odkomunikovať naplnenie tých potrieb. V tom akuálna opozícia totálne zlyhala. Nezostáva nám ič iné, ako veriť, že o 4 roky, pri reparáte, dokážu, že sa poučili.