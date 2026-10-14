My nie sme ako oni !

Slovenská spoločnosť je polarizovaná. Máme tu Ficovcov a Antificovcov. Jedni nadávajú na tých druhých a tí druhí nemajú dobrého slova pre tých prvých. Vraj tú polarizáciu spoločnosti majú na svedomí politici. Naši politici majú toho na svedomí veľa, ale polarizácia našej spoločnosti, nie je ich vynálezom. Spoločnosť je na Slovensku polarizovaná už roky. Už roky sú na Slovensku ONI a MY, ale sú tu aj VY a MY. Kto je kto v tomto guláši ? Kto sú ONI a kto sú MY ?
Pre nás, tu na blogu Sme, sú ONI, tí druhí, tí hlúpi dezoláti, ale ONI sú aj tí, ktorí ovládli túto krajinu a kradnú ako po nebohom. Ale ONI sú aj tí, ktorí sa producírujú v Smotánkach v nóbl garderóbach za tisíce, preháňajú sa na tátošoch za státisíce, lietajú si po svete na svojich tryskáčoch, dovolenkujú v exotických krajinách v luxusných, alebo vo vlastných rezortoch. ONI si žijú v bahobyte a nevedia koľko stojí liter mlieka, alebo chlieb, či hovädzie mäso. Nevedia, pretože to nepotrebujú vedieť. ONI si žijú vo svojom svete, svete, ktorý MY nepoznáme a možno ani netušíme, aký je ten ich svet. Ale viete, čo je zvláštne ? Zvláštne je, že pre nich sme MY, ONI. Neschopní chudáci, ktorí sa nevedia o seba postarať a nevedia ani žiť. Sú dobrí len na to, aby držali huby a pracovali. Ako budete pracovať, tak sa budeme mať... ONI sme aj pre tých takzvaných dezolátov, ľudí ako sme aj MY, ľudí, ktorí sa snažia uživiť svojou prácou, ľudí, ktorí majú svoje potreby a svoje priania. Pre týchto ľudí sme ONI, ľudia, ktorí fajčia mariánku, homosexuáli, ktorí by si chceli osvojovať a vychovávať deti v hriechu a pchajú sa do zadku Bruselu. Potom ste tu ešte VY. To sú všetci, s ktorými komunikujeme a nie sú MY. Slovenská spoločnosť je skutočne polarizovaná, ale má oveľa viac pólov ako dva. Takto polarizovaná spoločnosť nemá veľkú budúcnosť, pretože jedni bez druhých nemôžu žiť. Potrebujeme sa navzájom My, ONI aj Vy. ONI potrebujú nás a MY potrebujeme ich.