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29. aug 2026 o 14:40
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Pomáhať a chrániť !

Vždy pripravení !

Rado Surovka
Rado Surovka Bloger
Pomáhať a chrániť !
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Malá, nie veľmi malebná obec Demandice, nie je ničím zaujímavá, ale napriek tomu je veľmi obľúbená. V obľube ju majú najmä naši ochrancovia zákona. Aj dnes, na konci obce smerom na Kálnu, kde je tabuľa s označením konca obce, je malá slepá, dobre maskovaná ulička. Do nej vkĺzla škoda octavia kombi v parádnej modrej metalýze. Pre neznalých tabuľa s označením konca obce je v asi v polovici pomerne strmého stúpania, kde vodiči vychádzajúci z obce pridávajú, aby sa dostali na vrchol stúpania a vodiči vchádzajúci do obce prudko brzdia, aby dosiahli 50-ku. Ideálne miesto pre našich ochrancov zákona. V parádnej škodovke sedeli dvaja, pomáhač a ochranca. Neviem, komu chcel pomáhač pomáhať na konci obce, ale asi len chcel asistovať ochrancovi, ktorý sa rozhodol s nasadením vlastného života chrániť tabuľu s označením konca obca. To, že asi sa nechystajú pomáhať, som usúdil z toho, že nemali rýl, alebo lopatu, či iné náradie. Mali radar. Nástroj na pomáhanie plnenia plánu. Čísla nepustia, tak treba lapať cestnýh pirátov. Čo na tom, že pred tabuľou s označením konca obce sa už široko ďaleko nenachádzajú žiadne domy a vodiči brzdia alebo pridávajú plyn, aby sa dostali na vrchol stúpania, zákon je zákon. Čo na tom, že pár sto metrov odtiaľ je pomerne frekventovaná križovatka s dvomi značkami STOP a priechodmi pre chodcov. Na prvý pohľad ideálne miesto, kde by mohli ochrancovia zákona pomáhať a chrániť obyvateľov Demandíc. Ale náš pomáhač s ochrancom si vybrali lepšie miesto, na ktorom nalapajú viac vodičov. Čo na tom, že o pár sto metrov ďalej budú iní vodiči ohrozovať chodcov, alebo iných vodičov na križovatke. Zákon je zákon.

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PS : Ja by som pomáčovi aj ochrancovi zobral tú ich parádnu škodovku a pridelil im rebriňák. Bez koňa aj bez vola. Pri jeho ťahaní by sa mohli pomáhač s ochrancom striedať a rozmýšľať nad tým, čo je zmyslom hesla pomáhať a chrániť. Aj vďaka takýmto ochrancom zákona dôveruje polícii asi 40% občanov, čo je v porovnaní so 70 % priemeru EU a 85 % v Škandinávii bieda. Ale čo by sme chceli od policajtov, ktorých vzorom má byť Matúš Šutaj Eštok .....

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Blekotovia blekocú padni komu padni, ale skutek utek.

Rado Surovka

Rado Surovka
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Dôchodca, ktorý zažil aj to, čo mnohí súčastníci nezažili. Človek, ktorý uznáva hodnoty, ktoré sa dnes už veľmi nenosia. Človek, ktorému nie je jedno v akom štáte žije a ktorý chce, aby sa naši potomkovia mali lepšie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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