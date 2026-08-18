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15. aug 2026 o 21:30  (upravené 16. aug 2026 o 22:51)
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Policajt sa rútil obcou 177km/hod ... záver ?

Čo by dostal "normálny" vodič za prekročenie rýchlosti v obci o 127km/hod ?

Rado Surovka
Rado Surovka Bloger
Policajt sa rútil obcou 177km/hod ... záver ?
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Diskusia  (2)

Maximálny postih na Slovensku za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km/h (teda aj o 130 km/h) predstavuje v správnom konaní peňažnú pokutu do výšky 1 300 € a zákaz činnosti (odobratie vodičského preukazu) až na 3 roky, pričom po novom (podľa novely účinnej od 1. septembra 2026) hrozí v blokovom konaní pokuta do 1 000 €.

Policajný funkcionár, ktorý sa rútil obcou 177 km/hod. ale nie je normálny vodič, nie je asi ani normálny človek, pretože normálny človek by niečo také nemohol urobiť. Ale na Slovensku žijú ľudia rôznych kategórií a ľudia, ktorí patria do kategórie NAŠI ľudia, majú imunitu. Imunitu na všetko, bez ohľadu na následky. Skutočné, alebo možné následky. https://ugc.sme.sk/blog/article/606232/edit

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Policajný funkcionár, ktorý sa hnal obcou 177km/hod dostal od svojho nadriadeného písomné pokarhanie !

To pokarhanie neskôr zrušilo Ministerstvo vnútra a vrátilo prípad jeho nadriadenému na opätovné prerokovanie. Človek by povedal, že konečne platí padni komu padni. Ale to by sme museli žiť v normálnej krajine, nie na na Slovensku. Tento policajt koncom septembra odchádza do civilu. Normálny smrteľník by povedal konečne platí padni komu padni. Ale. Tento vyslúžilý Fitipaldi odíde do civilu a jediné, čo dostane, je pravdepodobne výsluhový dôchodok. To je to stále omielané padni komu padni ?

Policajt by mal byť vzorom v dodržiavaní zákonov pre občanov, policajný funkcionár by mal byť vzorom občanom aj svojím podriadeným. Koho a čoho vzorom je tento policajný fumkcionár ? Komu pomáhal a koho chránil tento policajný funkcionár, ktorý sa rútil obcou 177 km/hod ? Ale komu pomáhal a koho chránil aj jeho nadriadený, keď ocenil jeho jazdu písomným pokarhaním ? To sú otázky, na ktoré by mali odpovedať ľudia zodpovední za týchto dvoch "vzorových" policajtov. Spolu s odpoveďami na tieto otázky by mali zodpovední uložiť obom policajtom exemplárne tresty, ktoré by dokázali, že naozaj platí nielen padni komu padni, ale predovšetkým by exemplárne tresty boli vzorom a výstrahou pre všetkých policajtov, ktorí zabudli, že majú pomáhať a chrániť. Takže drahý Matúš, ako je to s tým, padni komu padni ?

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PS : Nikde sa neuvádza, či dotyčný policajný funkcionár bol podrobený dychovej skúške, čo by pri tomto priestupku malo byť samozrejmé, pretože normálny, triezvy človek by sa nemohol rútiť obcou 177 km /hod. Bol podrobený dychovej skúške ? Keď bol, aký bol výsledok, keď nebol, prečo nebol podrobený dychovej skúške ?

Takže drahý Matúš, máš čo robiť, aby si dokázal, že platí padni komu padni.....

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Rado Surovka

Policajt, 177 km/hod. v obci a ... ?

Blekotovia blekocú padni komu padni, ale skutek utek.

Rado Surovka

Rado Surovka
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Dôchodca, ktorý zažil aj to, čo mnohí súčastníci nezažili. Človek, ktorý uznáva hodnoty, ktoré sa dnes už veľmi nenosia. Človek, ktorému nie je jedno v akom štáte žije a ktorý chce, aby sa naši potomkovia mali lepšie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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