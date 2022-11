Európska zvodka (23. október)

Berlusconi sa podlizuje Rusku. Budúca krajne pravicová premiérka Talianska, Giorgia Meloniová, ktorá práve zostavuje vládu, reaguje: "Taliansko je plne a so vztýčenou hlavou súčasťou Európy a Atlantickej aliancie. Kto s týmto základným princípom nesúhlasí, nemôže byť súčasťou vlády, a to ani za cenu toho, že sa vládu nepodarí zostaviť." A to už nehovorím o tom, že minulý týždeň verejne pochválila von der Leyenovú. Ostatní vodcovia talianskych pravicových strán začali potichúčky zháňať exorcistu.